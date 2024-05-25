Экскурсии по паркам Копенгагена

Найдено 5 экскурсий в категории «Парки» в Копенгагене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
«Вы увидите главные достопримечательности Копенгагена: Королевский дворец, Ратушную, Старую и Новую площади, Латинский квартал, парк Тиволи, Круглую башню и датский Парламент»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
130 за всё до 6 чел.
Первый день в Копенгагене
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«А еще вы увидите Кафедральный собор, построенный в стиле неоклассицизма, Ратушную площадь, нулевой километр и парк Тиволи»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Копенгаген - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы побываете в парке Черчилля и раскроете секреты замка Розенборг, Кафедрального собора и Королевского парка»
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
140 за всё до 8 чел.
Копенгаген для своих
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
«В завершение я поделюсь практическими рекомендациями местного жителя: как интересно провести вечер, где попробовать самый вкусный сморреброд, как попасть в парк Тиволи и где отведать королеву датского стола — селедку»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
«В залах дворца вы узнаете, что происходило в парадных покоях, посетите изысканный Тронный зал, взглянете из королевских окон на изящный дворцовый парк с барочной ландшафтной архитектурой»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    25 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.
    Благодарим за Экскурсию Оксану
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Очень интересная экскурсия!!!
  • A
    Anastasia
    14 декабря 2023
    Копенгаген для своих
    Превосходная экскурсия по Копенгагену. Александр не только поделился интересными фактами о городе, но и дал отличные лайфхаки о местах, которые
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    стоит посетить и где можно вкусно и недорого покушать. Рекомендую данного экскурсвода от всей души, думаю и другие программы у него не менее интересные.

  • D
    Dennis
    21 октября 2023
    Первый день в Копенгагене
    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
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    Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!

    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
  • И
    Ирина
    28 сентября 2023
    Копенгаген для своих
    Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию по Копенгагену! Очень интересно и профессионально. Прекрасный рассказ о городе. Очень рекомендую
  • А
    Алексей
    2 сентября 2023
    Копенгаген для своих
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. В самом начале пути начался дождь, и Александр ловко организовал маршрут так что мы все посмотрели и остались сухими. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Парки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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