Хорошие статьи о Доминикане
Вся информация о Доминикане в полезных статьях. О том, что делать в Доминикане, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
О странах
Доминикана – отдых на краю Света: разбираемся, что там делать
Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...
О городах
Пунта-Кана – всё о главном курорте Доминиканской республики
Главный курорт Пунта-Кана находится в Доминиканской республике и занимает западный берег острова, показываем на карте. Здесь находятся лучшие отели Доминиканы, есть даже отель Nickelodeon. Рассказываем о ценах, погоде, местной кухне, перелетах, транспорте, главных праздниках страны. Как всегда много красивых фото и подробный обзор
Что посмотреть и сделать
10 вещей, которые нужно посмотреть и сделать в Доминиканской Республике
В Доминиканской Республике очень много интересных мест, но не меньше и действий которые нужно сделать, чтобы получить много новых впечатлений. Например, в Доминикане можно понаблюдать за китами или искупаться в водопаде Дамахагуа, даже посещение вечеринки в Санто-Доминго не оставит вас равнодушным