10 вещей, которые нужно посмотреть и сделать в Доминиканской Республике

В Доминиканской Республике очень много интересных мест, но не меньше и действий которые нужно сделать, чтобы получить много новых впечатлений. Например, в Доминикане можно понаблюдать за китами или искупаться в водопаде Дамахагуа, даже посещение вечеринки в Санто-Доминго не оставит вас равнодушным