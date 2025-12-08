С обаятельным гидом-историком из нашей команды посетите небольшой древнеегипетский городок на западном берегу Нила — Дендеру.
Вы увидите храмовый комплекс поклонения богине Хатхор, который дает ощущение спокойствия, гармонии и мистики.
Погрузитесь в
Описание экскурсииВ отличии от других поездок за пределами Хургады, в Дендеру съездите быстро, комфортно и познавательно. Дендерa — это древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 70 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта, об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. Храм Богини Хатхoр — Храм уникально сохранился по сей день в практически первозданном виде благодаря, тому что за многиe столетия храм был полностью скрыт песками и стал открыт археолагами лишь в середине 19 века. В храме Вас поразят великолепные памятники как: Храм божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Богиня Хатхор-дочь бога солнца Ра, покровительницa любви, женственности и красоты. Хатхор, именуемая «золотой госпожой», прославилась как космическое божество, от которого жизнь берет свое начало “ей поклонялись в древности. И по сей день, паломники посещают храм и совершают здесь свои обряды, а местные жители проходили сюда, чтобы попросить любви, помощи в родах, счастья и здоровья семьям от Хатхoр, покровительствующей женщинам, детям и семейным ценностям. “Помогать найти любовь двум половникам, забеременеть и родить женщинам, вырастить детей и оберегать семейный очаг” – именно это считалось божественной священной миссией Хатхор. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Организационные моменты: - Выезд в Дендеру в 05:00. Советуем заказать себе в отеле завтрак с собой. - Дорога до Дендеры занимает 2,5 часа, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет). - Экскурсия в Дендере заканчивается в 10:30. Возвращение в Хургаду к 13:00, успеете пообедать, отдохнуть и позагарать на пляже. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договорённости с организатором возможна выезжать из отеля в любое время с 6 ч. до 10 ч. - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид-историк из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - Заберем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Частный трансфер: для группы до 3 человек на современном автомобиле-кроссвэне с кондиционером, для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота хайс 2025 с кондиционером.
- Услуги русскоязычного гида-египтолога.
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека): храм богини Хатхор в Дендере - 8 $
- Обед 10$/чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
