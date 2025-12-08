Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите храмовый комплекс поклонения богине Хатхор, который дает ощущение спокойствия, гармонии и мистики.



Погрузитесь в читать дальше додинастическую эпоху Египта, и окажетесь в одном из самых красивых и уникальных египетских храмов — храме Хатхор, богини красоты, любви и материнства.



Также гид расскажет Вам про традиции и обычаи современного Египта. Экскурсия проводистся в достаточно удобном формате с выездом из отеля до или по завтраке, так что в Хургаду вернётесь в полдень, пообедаете, отдохнёте и возобновите загарать на пляже. С обаятельным гидом-историком из нашей команды посетите небольшой древнеегипетский городок на западном берегу Нила — Дендеру.

Описание экскурсии В отличии от других поездок за пределами Хургады, в Дендеру съездите быстро, комфортно и познавательно. Дендерa — это древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 70 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта, об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. Храм Богини Хатхoр — Храм уникально сохранился по сей день в практически первозданном виде благодаря, тому что за многиe столетия храм был полностью скрыт песками и стал открыт археолагами лишь в середине 19 века. В храме Вас поразят великолепные памятники как: Храм божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Богиня Хатхор-дочь бога солнца Ра, покровительницa любви, женственности и красоты. Хатхор, именуемая «золотой госпожой», прославилась как космическое божество, от которого жизнь берет свое начало “ей поклонялись в древности. И по сей день, паломники посещают храм и совершают здесь свои обряды, а местные жители проходили сюда, чтобы попросить любви, помощи в родах, счастья и здоровья семьям от Хатхoр, покровительствующей женщинам, детям и семейным ценностям. “Помогать найти любовь двум половникам, забеременеть и родить женщинам, вырастить детей и оберегать семейный очаг” – именно это считалось божественной священной миссией Хатхор. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Организационные моменты: - Выезд в Дендеру в 05:00. Советуем заказать себе в отеле завтрак с собой. - Дорога до Дендеры занимает 2,5 часа, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет). - Экскурсия в Дендере заканчивается в 10:30. Возвращение в Хургаду к 13:00, успеете пообедать, отдохнуть и позагарать на пляже. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договорённости с организатором возможна выезжать из отеля в любое время с 6 ч. до 10 ч. - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид-историк из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - Заберем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.

