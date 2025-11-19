Зовём вас в путешествие из Хургады в Луксор — сердце Древнего Египта. За один день вы посетите храм богини Хатхор в Дендере, величественный Карнакский комплекс, колоссы Мемнона и храм Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Перед вашими глазами оживёт история, которой более трёх тысяч лет.

Описание экскурсии

Дендера и храм Хатхор

Вы посетите главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В колонном зале вы увидите изображения римских императоров и потолок, украшенный небесными светилами. Здесь же хранится первый в мире зодиакальный календарь.

Комплекс Карнакских храмов

На восточном берегу Нила вы осмотрите крупнейший храмовый комплекс — главное святилище Нового царства. Это археологический музей под открытым небом, формировавшийся на протяжении 2 000 лет. Вы узнаете о символике сооружений и о мощи жреческого культа, который соперничал с властью царей.

Колоссы Мемнона

Две грандиозные статуи высотой 18 метров и весом около 700 тонн каждая — всё, что осталось от храма фараона Аменхотепа III. Вы услышите историю их создания, узнаете, откуда произошло название «Колоссы Мемнона» и почему в античности им приписывали мистические голоса.

Храм Хатшепсут

Вы посетите храм единственной женщины-фараона в истории Египта и узнаете, как Хатшепсут удалось укрепить страну, превратив своё царствование в эпоху процветания и великих строительных проектов.

Организационные детали

Детали поездки

Дополнительные расходы