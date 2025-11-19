Сокровища Луксора: один день в сердце Древнего Египта
Отправиться из Хугарды к колоссам Мемнона, храмам Дендеры, Карнака и Хатшепсут
Зовём вас в путешествие из Хургады в Луксор — сердце Древнего Египта.
За один день вы посетите храм богини Хатхор в Дендере, величественный Карнакский комплекс, колоссы Мемнона и храм Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Перед вашими глазами оживёт история, которой более трёх тысяч лет.
Описание экскурсии
Дендера и храм Хатхор
Вы посетите главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В колонном зале вы увидите изображения римских императоров и потолок, украшенный небесными светилами. Здесь же хранится первый в мире зодиакальный календарь.
Комплекс Карнакских храмов
На восточном берегу Нила вы осмотрите крупнейший храмовый комплекс — главное святилище Нового царства. Это археологический музей под открытым небом, формировавшийся на протяжении 2 000 лет. Вы узнаете о символике сооружений и о мощи жреческого культа, который соперничал с властью царей.
Колоссы Мемнона
Две грандиозные статуи высотой 18 метров и весом около 700 тонн каждая — всё, что осталось от храма фараона Аменхотепа III. Вы услышите историю их создания, узнаете, откуда произошло название «Колоссы Мемнона» и почему в античности им приписывали мистические голоса.
Храм Хатшепсут
Вы посетите храм единственной женщины-фараона в истории Египта и узнаете, как Хатшепсут удалось укрепить страну, превратив своё царствование в эпоху процветания и великих строительных проектов.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле. Для группы свыше 3 человек предоставляется микроавтобус с кондиционером за доплату $75
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Детали поездки
Предоплату необходимо внести на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии (по египетскому времени). Если оплата поступит позже, экскурсию, возможно, не удастся провести — в этом случае деньги будут возвращены
Выезд в 4:00 утра, дорога занимает около 4 часов. Возвращение в Хургаду — примерно в 21:00
Программу можно скорректировать по вашему желанию
Дополнительные расходы
Карнакский храм — $12 за чел.
Дендера — $6 за чел.
Храм Хатшепсут — $9 за чел.
Обед
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 1168 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года.
С радостью покажем вам нашу страну!
Д
Дарья
20 ноя 2025
Понравилась экскурсия! впечатлений масса! все грамотно организовано! Хороший гид и водитель! было интересно и познавательно!