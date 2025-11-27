Это путешествие — ваш ключ к пониманию великой цивилизации.
Вы не просто увидите памятники Луксора, а по-настоящему почувствуете их величие и услышите истории людей, которые их создавали.
Карнакский храм и храм Хатшепсут, Долина Царей и Колонны Мемнона — о каждом сооружении я расскажу не просто сухие факты, а живые истории.
Описание экскурсии
Наше путешествие начинается рано утром. Я встречу вас у входа в отель в Хургаде, и мы отправимся в путь. Вся экскурсия длится около 10 часов, мы вернёмся обратно к отелю примерно к 17:00.
Карнакский храм
- Время на осмотр: ~1,5 часа
- Что увидите: Вы посетите крупнейший храмовый комплекс в мире. Мы прогуляемся по аллеям сфинксов, увидим гигантские колонны и рельефы, прославляющие могущественных фараонов, и я расскажу, как это место было центром религиозной жизни.
Храм Хатшепсут
- Время на осмотр: ~40 минут
- Что увидите: Уникальный трёхуровневый храм, высеченный в скале. Это — наследие Хатшепсут, первой женщины-фараона, которая успешно правила страной. Вы узнаете её удивительную историю и полюбуетесь архитектурой, которая и сегодня поражает смелостью замысла.
Долина Царей
- Время на осмотр: ~1,5 часа
- Что увидите: Легендарный некрополь, где в глубоких усыпальницах хоронили величайших правителей Египта. Мы спустимся в гробницы, чтобы увидеть саркофаги и потрясающие цветные росписи на стенах, рассказывающие о пути фараонов в загробный мир.
Колоссы Мемнона
- Время на осмотр: ~20 минут
- Что увидите: Две исполинские каменные статуи фараона Аменхотепа III, которые веками стерегут вход в его утраченный храм. Идеальное место для памятных фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 120 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
