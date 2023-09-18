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не переживайте, на пальцах все покажут, во сколько и где заберут) Сам Океанариум просто бомба, стоит каждого доллара, на маленькой территории уместились и звери и рыбы, четыре нильских крокодила вальяжно отдыхают, пеликаны просят еду, а обезьяны могут подержать вас за палец, только близко не подносите, к зубам, они у них здоровые и обезьяны могут укусить) В начале трассы (нужно будет просто идти по стрелочкам), можно купить еду для пеликанов, морских черепах, карпов и обезьянок. А еще там был молодой человек, который предлагал немного прокатить на своем крутом верблюде, я так понял, что за деньги) фоткать можно без вспышки на телефон, камера и фотоаппарат за отдельную плату. Рекомендую всем, особенно с детьми!