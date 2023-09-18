Гранд Аквариум: Красное море за стеклом

Гранд-Аквариум — не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на расстоянии вытянутой руки. Здесь также открыт мини-зоопарк, небольшой террариум и кафе.

В 24 галереях представлены 1200 видов обитателей
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морей и океанов из разных частей света, а еще тут есть зал с доисторическими ископаемыми и скелетом водоплавающего гиганта, который буквально был собран по косточкам. Мы доставим вас до Гранд-Аквариума на комфортном автобусе прямо от отеля и проведем внутрь. Вам не придется стоять в очереди и думать о том, как добраться до места. Мы все организуем.

4.6
32 отзыва
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30

Описание билета

Что вас ждёт:

Погрузитесь в чарующий подводный мир Аквариума Хургады. Это монументальное строение было открыто в 2015 году и стало настоящим подарком для любителей морских глубин. Здесь, словно в фантастическом водном городе, вас встретят парящие мосты, укромные гроты и живописные водоемы. Зайдите в стеклянные тоннели, чтобы на расстоянии вытянутой руки рассмотреть сокровища морской флоры и фауны, например — акул, осьминогов, морских змей, мурен, больших скатов и многих других. Не забудьте зарядить телефон или взять с собой фотокамеру — снимки из Гранд Аквариума никого не оставят равнодушными!

Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$39
Детский с 3 до 11 лет$20
Детский до 3 лет$0
Взрослый 10+$39
Детский от 4 до 9 лет$20
Детский до 4 лет$0
Взрослый с 12 лет$39
Детский с 3 лет до 12 лет$20

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • ́Входной билет
Что не входит в цену
  • ́Фотосессия
  • ́Чаевые и вознаграждения
Когда и как рано покупать?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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1
G
18 сен 2023
M
17 июля 2023
Не понравилась организация. Меня не предупредили что я поеду на такси(без кондиционера). Я испугалась. Меня привезли к аквариуму, далее какой то парень(представитель) купил мне билеты и на этом всё. Дальше
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сам как хочешь 1,5 часа. В целом по аквариуму- не впечатлило, в Питере такой же океанариум. Только в египте ещё ходишь в жаре. Никто ничего не рассказывал, грубо говоря нас привезли и купили билет.

Н
20 июня 2023
P
1 июня 2023
Встретил водитель на комфортном авто с кондиционером, все вовремя, обратно забрал другой, оба разговаривают на ломаном английском, если говорите по английски, то можно уточнить все нюансы, а если нет, то
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не переживайте, на пальцах все покажут, во сколько и где заберут) Сам Океанариум просто бомба, стоит каждого доллара, на маленькой территории уместились и звери и рыбы, четыре нильских крокодила вальяжно отдыхают, пеликаны просят еду, а обезьяны могут подержать вас за палец, только близко не подносите, к зубам, они у них здоровые и обезьяны могут укусить) В начале трассы (нужно будет просто идти по стрелочкам), можно купить еду для пеликанов, морских черепах, карпов и обезьянок. А еще там был молодой человек, который предлагал немного прокатить на своем крутом верблюде, я так понял, что за деньги) фоткать можно без вспышки на телефон, камера и фотоаппарат за отдельную плату. Рекомендую всем, особенно с детьми!

И
2 мая 2023
К
18 мар 2023
Здравствуйте 🤗 Мне было жалко своего потраченного времени,так как у меня нет маленьких детей,но трансфер был на высоте.
Спасибо 🤗
С
14 фев 2023
Т
14 ноя 2022
А
5 ноя 2022
Сам аквариум на 5 с плюсом - шикарное оформление, множество рыб и животных. Один верблюд в шляпе и очках чего стоит! а вот организация на 3 с минусом. Оказалось что
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фото - платное, хорошо бы об этом предупреждать. На обратном пути ждали несколько минут пока водитель сходит в магазин, в добавок до отеля не довезли где-то метров 50, высадили на парковке на другой стороне улицы.

E
6 авг 2022
М
12 янв 2022
А
5 июля 2021
В
15 янв 2021
Интерестное место для посещения. Есть кракодилы, страусы и хороший аквариум. Можнл купить сувениры и напитки. Занимает осмотр около часа.
И
11 янв 2021
Очень хорошо провели время! Рыбы это просто краясота
Н
24 дек 2020
Отличное место, чтобы провести время. Ребёнок был в восторге👍👍👍. И не только ребёнок, даже мы. Читала много отзывов, не понимаю тех, кто писал негатив. Мы тоже были в разных Аквариумах, и в Дубае в том числе. Да, там покруче, но это не умаляет достоинств Гранд Аквариума Хургады. Короче ребята - РЕКОМЕНДУЮ 👍👍👍

Входит в следующие категории Хургады

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