Гранд-Аквариум — не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на расстоянии вытянутой руки. Здесь также открыт мини-зоопарк, небольшой террариум и кафе.
В 24 галереях представлены 1200 видов обитателей
В 24 галереях представлены 1200 видов обитателей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30
Описание билета
Что вас ждёт:Погрузитесь в чарующий подводный мир Аквариума Хургады. Это монументальное строение было открыто в 2015 году и стало настоящим подарком для любителей морских глубин. Здесь, словно в фантастическом водном городе, вас встретят парящие мосты, укромные гроты и живописные водоемы. Зайдите в стеклянные тоннели, чтобы на расстоянии вытянутой руки рассмотреть сокровища морской флоры и фауны, например — акул, осьминогов, морских змей, мурен, больших скатов и многих других. Не забудьте зарядить телефон или взять с собой фотокамеру — снимки из Гранд Аквариума никого не оставят равнодушными!
Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$39
|Детский с 3 до 11 лет
|$20
|Детский до 3 лет
|$0
|Взрослый 10+
|$39
|Детский от 4 до 9 лет
|$20
|Детский до 4 лет
|$0
|Взрослый с 12 лет
|$39
|Детский с 3 лет до 12 лет
|$20
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- ́Входной билет
Что не входит в цену
- ́Фотосессия
- ́Чаевые и вознаграждения
Когда и как рано покупать?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galinash
18 сен 2023
M
M.sidoro
17 июля 2023
Не понравилась организация. Меня не предупредили что я поеду на такси(без кондиционера). Я испугалась. Меня привезли к аквариуму, далее какой то парень(представитель) купил мне билеты и на этом всё. Дальше
Н
Наталия
20 июня 2023
P
Pavel
1 июня 2023
Встретил водитель на комфортном авто с кондиционером, все вовремя, обратно забрал другой, оба разговаривают на ломаном английском, если говорите по английски, то можно уточнить все нюансы, а если нет, то
И
Илья
2 мая 2023
К
Кадочникова
18 мар 2023
Здравствуйте 🤗 Мне было жалко своего потраченного времени,так как у меня нет маленьких детей,но трансфер был на высоте.
Спасибо 🤗
Спасибо 🤗
С
Сергей
14 фев 2023
Т
Татьяна
14 ноя 2022
А
Алексей
5 ноя 2022
Сам аквариум на 5 с плюсом - шикарное оформление, множество рыб и животных. Один верблюд в шляпе и очках чего стоит! а вот организация на 3 с минусом. Оказалось что
E
Eduard
6 авг 2022
М
Марина
12 янв 2022
А
Андрей
5 июля 2021
В
Владимир
15 янв 2021
Интерестное место для посещения. Есть кракодилы, страусы и хороший аквариум. Можнл купить сувениры и напитки. Занимает осмотр около часа.
И
Ирина
11 янв 2021
Очень хорошо провели время! Рыбы это просто краясота
Н
Надежда
24 дек 2020
Отличное место, чтобы провести время. Ребёнок был в восторге👍👍👍. И не только ребёнок, даже мы. Читала много отзывов, не понимаю тех, кто писал негатив. Мы тоже были в разных Аквариумах, и в Дубае в том числе. Да, там покруче, но это не умаляет достоинств Гранд Аквариума Хургады. Короче ребята - РЕКОМЕНДУЮ 👍👍👍
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
2 часа
Водная прогулка
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$44 за человека
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$43 за человека
5 часов
Водная прогулка
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
23 июля в 08:00
$36 за человека