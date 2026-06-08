Вас ждёт встреча с удивительным подводным миром.
Сначала вы полюбуетесь им из панорамных окон, а потом сами погрузитесь на глубину с маской и ластами. Увидите коралловые рифы, множество ярких рыбок и захватывающее шоу дайверов.
Сначала вы полюбуетесь им из панорамных окон, а потом сами погрузитесь на глубину с маской и ластами. Увидите коралловые рифы, множество ярких рыбок и захватывающее шоу дайверов.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в круиз из Хургады на лодке с панорамными окнами — можно прямо из них наблюдать за морскими обитателями. Насладитесь шоу дайверов. А затем займётесь снорклингом и полюбуетесь подводным миром: разноцветными рыбками и коралловыми рифами. Опыт погружений не понадобится, с вами будет опытный инструктор.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отелей Хургады и обратно, снорклинг и шоу дайверов
- Оплачивается дополнительно: экосбор ($5), трансфер из отелей в городах Макади, Сахль-Хашиш, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей ($10)
- С вами будут один из гидов и инструктор нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|$15
|Дети до 7 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания работает в туристической сфере больше 15 лет — это путешественников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Мы организуем туры и экскурсии в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе. Знаем лучшие места для снорклинга, дайвинга, сафари и знакомства с историей. Нам нравится показывать гостям красоту Египта и дарить им незабываемые воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы и ваша поездка была особенной!
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