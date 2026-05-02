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Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)

Познакомиться с подводным миром Красного моря и понежиться на белом песке
Мы отправимся на лодке в настоящий райский уголок близ Хургады. Вы исследуете коралловые рифы в 2 локациях, погреетесь под солнцем на борту и пляже.

А ещё узнаете много интересного о флоре и фауне Красного моря и о том, как из маленькой рыбацкой деревни вырос популярный курорт.
5
3 отзыва
Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)
Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)
Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)

Описание экскурсии

  • Из порта Хургады вы отправитесь в море на лодке. На борту вас будут ждать приветственный напиток и лёгкий завтрак. Пока судно идёт к первой точке, полюбуетесь морскими видами
  • Остановимся у кораллового рифа. Вы поплаваете с маской и трубкой, рассмотрите кораллы и понаблюдаете за яркими тропическими рыбами. Затем доберётесь до второй локации с другим подводным пейзажем и новыми морскими обитателями
  • На острове Озиреа вас ждёт белый песок, прозрачная бирюзовая вода и умиротворяющая атмосфера. Проведём тут около 2 часов, чтобы вы искупались, погуляли вдоль берега, расслабились под солнцем и сделали фотографии

Ориентировочный тайминг

8:30–9:00 — сбор группы и отправление из порта
9:00–10:00 — прогулка на лодке
10:00–10:45 — первая остановка для снорклинга
11:15–12:00 — вторая остановка для снорклинга
12:30–14:30 — отдых на острове Озиреа
14:30–16:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в порт и обратно на комфортабельном минивэне или автобусе с кондиционером
  • Перед снорклингом проводится инструктаж по технике безопасности. На лодке есть спасательные жилеты
  • Дети могут заниматься снорклингом только под присмотром родителей. Для детей до 5 лет участие — бесплатно
  • В расширенную программу за $75 входит: 4-часовое пребывание на острове с включённым обедом, а также доступ к бассейну на острове Озиера

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входят трансфер, морская прогулка, снорклинг, снаряжение, завтрак с приветственным напитком и фрукты на борту, а также сопровождение гида
  • Трансфер из отдалённых районов El Gouna, Makadi Bay, Sahl Hasheesh ($5–10 с чел.), фото- и видеосъёмка на борту оплачиваются отдельно

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$50
Расширенная программа$75
Дети до 11 лет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
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безопасным и насыщенным. Предлагаю все виды экскурсий: — исторические туры по Каиру, Гизе и Луксору — морские прогулки, дайвинг и снорклинг — сафари в пустыне — религиозные и культурные маршруты — персонализированные туры под ваши интересы — трансферы, помощь и сопровождение 24/7 Гарантирую высокий уровень сервиса, внимание к деталям и доброжелательное отношение. Добро пожаловать в Египет — с удовольствием покажу вам его душу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Дата посещения: 1 мая 2026
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей энергией и был всегда начеку. Пляж 🏝️ шикарен, море ну просто восторг. Езжайте отдыхать не пожалеете!!!!
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей
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N
Это была потрясающая поездка! Махмуд - очень открытый и доброжелательный гид. Он не просто сопроводил нас до лодки, но приглядывал за нами на борту, чтобы нас там никто не обманул,
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а после поездки согласился показать места в Хургаде и даже помог с записью в стоматологию) Сама поездка тоже понравилась, но нужно не забывать про SPF, потому что на остров привозят в самые жаркие часы и риск обгореть довольно высок. Но есть бунгало, в них всегда можно укрыться в тени. Были с семьёй, всем очень понравилось. Рекомендую!

Это была потрясающая поездка! Махмуд - очень открытый и доброжелательный гид. Он не просто сопроводил нас
Это была потрясающая поездка! Махмуд - очень открытый и доброжелательный гид. Он не просто сопроводил нас
Это была потрясающая поездка! Махмуд - очень открытый и доброжелательный гид. Он не просто сопроводил нас
Это была потрясающая поездка! Махмуд - очень открытый и доброжелательный гид. Он не просто сопроводил нас
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Камила
потрясающая поездка! комфортная яхта, на борту нас ждали завтра и обед, напитки в свободном доступе. Останавливались в двух местах для снорклинга, огромное спасибо Махмуду, с ним мы смогли отплывать подальше
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от толпы к рыбкам и рифам! да и в целом Махмуд очень классный, и поболтали, и посмеялись, и всегда спрашивал, все ли у нас хорошо.
Остров Озиреа вообще райский! людей очень мало, очень чисто, вода и песок красотища!
однозначно рекомендую эту экскурсию!!!

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