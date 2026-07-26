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На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам

Проехать 40 км по пескам, познакомиться с бытом кочевников и поужинать по-бедуински
Зовём оставить шум курорта позади и отправиться в сердце египетской пустыни.

Вас ждёт поездка на квадроциклах среди песков, живописный закат над горами, знакомство с бедуинской культурой и ощущение полной свободы вдали от привычных туристических маршрутов.
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам

Описание экскурсии

12:00 — трансфер из отеля

13:00 — прибытие в сафари-центр. Вам проведут короткий инструктаж по технике безопасности и познакомят с управлением квадроциклом

13:30 — поездка на квадроциклах (~20 км). Маршрут проходит по бескрайним песчаным просторам Восточной пустыни — в сопровождении опытного инструктора, который будет следить за безопасностью и помогать при необходимости. По дороге — горные пейзажи, барханы и яркие фото вдали от туристических мест

14:30 — деревня бедуинов. Вы увидите образ жизни коренных народов пустыни и узнаете об их традициях. В программе: катание на верблюде, отдых и ароматный бедуинский чай

16:00 — обратная поездка на квадроциклах. Возвращаемся через пустыню с остановкой для встречи заката. Солнце медленно скрывается за горными вершинами и окрашивает всё вокруг в золотые и оранжевые оттенки

17:00 — ужин в бедуинском стиле. В меню: рис, паста, курица, кебаб, свежие салаты, хлеб и сезонные фрукты. Список блюд может незначительно меняться

18:00 — вечерняя программа. Восточные танцы, танцевальное шоу, огненное представление и музыка — яркое завершение дня, которое перенесёт вас в атмосферу восточной сказки

19:00–20:00 — трансфер обратно в отель

Организационные детали

  • Перед поездкой мы проведём инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом. Каждому выдадим защитный шлем
  • В стоимость входит: трансфер из отеля Хургады и обратно, аренда квадроцикла, защитного шлема, посещение деревни бедуинов, традиционный бедуинский чай, катание на верблюдах, ужин, вечерняя программа
  • Оплачивается дополнительно (по желанию): защитный арафатский платок — €5, защитные очки — €5, фото- и видеосъёмка у местного фотографа — €30–40
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды и инструктор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
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безопасным и насыщенным. Предлагаю все виды экскурсий: — исторические туры по Каиру, Гизе и Луксору — морские прогулки, дайвинг и снорклинг — сафари в пустыне — религиозные и культурные маршруты — персонализированные туры под ваши интересы — трансферы, помощь и сопровождение 24/7 Гарантирую высокий уровень сервиса, внимание к деталям и доброжелательное отношение. Добро пожаловать в Египет — с удовольствием покажу вам его душу!

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