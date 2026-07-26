Зовём оставить шум курорта позади и отправиться в сердце египетской пустыни. Вас ждёт поездка на квадроциклах среди песков, живописный закат над горами, знакомство с бедуинской культурой и ощущение полной свободы вдали от привычных туристических маршрутов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

12:00 — трансфер из отеля

13:00 — прибытие в сафари-центр. Вам проведут короткий инструктаж по технике безопасности и познакомят с управлением квадроциклом

13:30 — поездка на квадроциклах (~20 км). Маршрут проходит по бескрайним песчаным просторам Восточной пустыни — в сопровождении опытного инструктора, который будет следить за безопасностью и помогать при необходимости. По дороге — горные пейзажи, барханы и яркие фото вдали от туристических мест

14:30 — деревня бедуинов. Вы увидите образ жизни коренных народов пустыни и узнаете об их традициях. В программе: катание на верблюде, отдых и ароматный бедуинский чай

16:00 — обратная поездка на квадроциклах. Возвращаемся через пустыню с остановкой для встречи заката. Солнце медленно скрывается за горными вершинами и окрашивает всё вокруг в золотые и оранжевые оттенки

17:00 — ужин в бедуинском стиле. В меню: рис, паста, курица, кебаб, свежие салаты, хлеб и сезонные фрукты. Список блюд может незначительно меняться

18:00 — вечерняя программа. Восточные танцы, танцевальное шоу, огненное представление и музыка — яркое завершение дня, которое перенесёт вас в атмосферу восточной сказки

19:00–20:00 — трансфер обратно в отель

Организационные детали