Экскурсии из центра Хургады

Найдено 7 экскурсий в категории «Из центра» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
15 за человека
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
Гранд Аквариум в Хургаде: путешествие в мир морских чудес
Посетите уникальный океанариум с зоопарком и террариумом. Вас ждет встреча с морскими жителями и экзотическими животными
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
  • А
    Анастасия
    20 февраля 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
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    парашюте и вернули в порт, а оттуда в отель. Комфортный трансфер, оплату мероприятия приняли переводом через Сбер онлайн, организатор был на связи постоянно.

  • А
    Александр
    20 января 2024
    Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
    Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
  • М
    Маргарита
    10 ноября 2023
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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    - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • А
    Алина
    12 сентября 2023
    Парасейлинг в Хургаде
    Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не могли дописаться/дозвониться до Саида
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    в ватсап. Но в итоге он смог предложить решение проблемы и мы все же полетали. Парасейлинг безумно понравился, было не страшно, получили прекрасные впечатления от нового опыта. Хотелось даже полетать еще.

    Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2023
    Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
    Как уже писали ранее, это не экскурсия, а активный отдых! К этому нужно быть готовыми. В сторону деревни бедуинов проехали
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    20 км с одной остановкой достаточно комфортно. В обратную, честно скажу, было сложнее, на руках мозоли. Но эмоции испытали классные. В деревне напоили чаем и прокатили на верблюде, кальяна не было, но и не до него было. Квадроцикл очень жарит ноги, мужу в носках и кроссовках было удобно, мне в сандалиях не очень, имейте это в виду. Спасибо за классный опыт организаторам!

  • R
    Roman
    15 июня 2023
    Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
    Рекомендую, все очень понравилось!
    Рекомендую, все очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    9 декабря 2022
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Из центра»

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Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Из центра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 250. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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