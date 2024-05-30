1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€15 за человека
Мини-группа
2 часа
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€18 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Гранд Аквариум в Хургаде: путешествие в мир морских чудес
Посетите уникальный океанариум с зоопарком и террариумом. Вас ждет встреча с морскими жителями и экзотическими животными
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
€40 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
- ААнастасия20 февраля 2024Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
- ААлександр20 января 2024Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
- ММаргарита10 ноября 2023Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ААлина12 сентября 2023Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не могли дописаться/дозвониться до Саида
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
- ЮЮлия7 августа 2023Как уже писали ранее, это не экскурсия, а активный отдых! К этому нужно быть готовыми. В сторону деревни бедуинов проехали
- RRoman15 июня 2023Рекомендую, все очень понравилось!
- ДДарья9 декабря 2022Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Из центра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 250. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «Из центра», 30 ⭐ отзывов, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь