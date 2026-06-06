Это путешествие в мир Древнего Египта, где сохранились величественные храмы и гробницы эпохи фараонов.
За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Луксора и узнаете больше об истории одной из самых известных древних цивилизаций.
За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Луксора и узнаете больше об истории одной из самых известных древних цивилизаций.
Описание экскурсии
- Отправление из отеля на комфортабельном транспорте. По дороге вас ждёт увлекательный рассказ о древних Фивах и великих фараонах.
- Прибытие в Карнакский храм. Вы пройдёте через Аллею бараноголовых сфинксов, осмотрите гипостильный зал и священное озеро.
- Посещение Луксорского храма. Здесь начинается Аллея сфинксов с человеческими головами, которая соединяла Луксор с Карнаком. Поговорим о религиозных процессиях и особенностях архитектуры храма.
- Обед в ресторане с традиционными египетскими блюдами.
- Остановка у Колоссов Мемнона — гигантских статуй фараона Аменхотепа III.
- Экскурсия в Долину Цариц. Вы осмотрите несколько гробниц с росписями и иероглифами и узнаете о верованиях древних египтян.
- Возвращение из Луксора. Возможна остановка в сувенирном магазине или лавке масел.
- Прибытие в отель в Хургаде вечером.
Темы
- В Карнакском храме вы познакомитесь с историей древнеегипетских богов и религиозных культов.
- В Луксорском храме окунётесь в атмосферу древних праздников и церемоний.
- Особая часть поездки — прогулка по Нилу на лодке до Бананового острова. Там вы увидите крокодилов, обезьян, страусов и верблюдов, попробуете свежие бананы и прогуляетесь среди фруктовых деревьев.
- На западном берегу Нила вас ждут Долина Цариц и Колоссы Мемнона — знаменитые памятники эпохи фараонов.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, минивэне Mitsubishi Xpander или аналогичной модели.
- По вашему желанию программа может быть изменена для максимального комфорта и удовольствия.
- Эта экскурсия удобна для семей с детьми и пожилых путешественников — программа проходит в спокойном темпе и не требует больших физических нагрузок.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительно оплачиваются:
- Входные билеты в Карнакский храм — 14 $, в Луксорский храм — 12 $, в Долину Цариц — 10 $ (дети до 6 лет — бесплатно, дети 6–12 лет — скидка 50%).
- По желанию — прогулка по Нилу с посещением Бананового острова. Цена зависит от продолжительности и количества участников.
- Обед — 10 $.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Путешествуйте с профессионалами! Наша команда работает с 2012 года. Для нас история и культура Египта — это страсть, а наша цель — показать вам всю красоту Египта, создать комфортную атмосферу и
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