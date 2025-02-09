Рассмотрите храм женщины-фараона и побываете в Долине Царей, где археологи до сих пор находят новые захоронения.
Описание экскурсии
Карнакский храм
Вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта. Его строительство относится к 16 веку до н. э., а продолжалось оно больше 1300 лет. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.
Колоссы Мемнона
На лодках вы переправитесь через Нил и окажетесь у двух огромных статуй — Колоссов Мемнона. Высота каждой — 20 м, а вес — около 700 т. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось. Вы рассмотрите величественные статуи и узнаете их тайну.
Храм Хатшепсут
В местечке Дейр-эль-Бахри находится заупокойный храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, а мы расскажем, каким было правление Хатшепсут.
Долина Царей
Это огромный некрополь, где учёные до сих пор проводят раскопки. Здесь найдены 62 гробницы, украшенные изображениями религиозных ритуалов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены.
Примерный тайминг
Из Хургады выезжаем около 04:30–05:30.
- Дорога до Луксора (с остановкой) — 4 часа
- Карнакский храмовый комплекс — 1,5 часа
- Переправа через Нил — 30 минут
- Обед — 1 час
- Храм Хатшепсут — 1 час
- Долина Царей — 1 час
- Прогулка по Нилу с посещением бананового острова — по желанию и с доплатой
Едем обратно в Хургаду около 17:00.
Организационные детали
- Поездка проходит на туристическом автобусе с двумя водителями, охраной, кондиционером и туалетом. Нил вы переплывёте на комфортабельных лодках
- За трансфер из отелей Эль-Гуны и Сахль-Хашиш есть доплата — детали уточняйте в переписке
- Дорога из Хургады до Луксора занимает 4–4,5 часа. В дороге предусмотрена остановка
- Возьмите с собой еду и воду
- Прогулка по Нилу — 10$ с человека
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$78
|Дети до 12 лет
|$50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Русскоязычных была небольшая группа из 10 человек, что радовало, однако гид польской группы взял на себя внимание в автобусе,