Из Хургады - в Луксор и долину Царей на 1 день

Исследовать город, который поделён на две части - для живых и мёртвых
Вы увидите главные достопримечательности загадочного Луксора, в каждом уголке которого чувствуется дыхание прошлых эпох. Посетите Карнакский храм, построенный несколькими десятками фараонов. Переплывёте Нил и увидите 20-метровые статуи.

Рассмотрите храм женщины-фараона и побываете в Долине Царей, где археологи до сих пор находят новые захоронения.
Из Хургады - в Луксор и долину Царей на 1 день
Из Хургады - в Луксор и долину Царей на 1 день
Из Хургады - в Луксор и долину Царей на 1 день
Ближайшие даты:
17
фев18
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фев
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Карнакский храм

Вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта. Его строительство относится к 16 веку до н. э., а продолжалось оно больше 1300 лет. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.

Колоссы Мемнона

На лодках вы переправитесь через Нил и окажетесь у двух огромных статуй — Колоссов Мемнона. Высота каждой — 20 м, а вес — около 700 т. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось. Вы рассмотрите величественные статуи и узнаете их тайну.

Храм Хатшепсут

В местечке Дейр-эль-Бахри находится заупокойный храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, а мы расскажем, каким было правление Хатшепсут.

Долина Царей

Это огромный некрополь, где учёные до сих пор проводят раскопки. Здесь найдены 62 гробницы, украшенные изображениями религиозных ритуалов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены.

Примерный тайминг

Из Хургады выезжаем около 04:30–05:30.

  • Дорога до Луксора (с остановкой) — 4 часа
  • Карнакский храмовый комплекс — 1,5 часа
  • Переправа через Нил — 30 минут
  • Обед — 1 час
  • Храм Хатшепсут — 1 час
  • Долина Царей — 1 час
  • Прогулка по Нилу с посещением бананового острова — по желанию и с доплатой
    Едем обратно в Хургаду около 17:00.

Организационные детали

  • Поездка проходит на туристическом автобусе с двумя водителями, охраной, кондиционером и туалетом. Нил вы переплывёте на комфортабельных лодках
  • За трансфер из отелей Эль-Гуны и Сахль-Хашиш есть доплата — детали уточняйте в переписке
  • Дорога из Хургады до Луксора занимает 4–4,5 часа. В дороге предусмотрена остановка
  • Возьмите с собой еду и воду
  • Прогулка по Нилу — 10$ с человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$78
Дети до 12 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Е
9 фев 2025
Сама экскурсия по себе прекрасная для Польской группы, которая ехала с нами.
Русскоязычных была небольшая группа из 10 человек, что радовало, однако гид польской группы взял на себя внимание в автобусе,
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нам эта информация не дублировалась.
Очень расстроила попытка сопровождающего в автобусе получить деньги за путь назад на лодке по Нилу, которая преподносилась так, будто других вариантов у нас и нет.
Времени на самих объектах было мало (не час, а 15-25 минут, не более)
А так экскурсия хорошая

Сама экскурсия по себе прекрасная для Польской группы, которая ехала с нами.Сама экскурсия по себе прекрасная для Польской группы, которая ехала с нами.Сама экскурсия по себе прекрасная для Польской группы, которая ехала с нами.Сама экскурсия по себе прекрасная для Польской группы, которая ехала с нами.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елизавета. Спасибо за ваш отзыв. Мне очень жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания. Время на объектах указанно
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общее, с учётом рассказа гида и 15-20 минут на самостоятельный осмотр и фото. Мы проработаем ваши замечания, чтобы улучшить качество экскурсии.

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