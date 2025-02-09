Вы увидите главные достопримечательности загадочного Луксора, в каждом уголке которого чувствуется дыхание прошлых эпох. Посетите Карнакский храм, построенный несколькими десятками фараонов. Переплывёте Нил и увидите 20-метровые статуи. Рассмотрите храм женщины-фараона и побываете в Долине Царей, где археологи до сих пор находят новые захоронения.

Описание экскурсии

Карнакский храм

Вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта. Его строительство относится к 16 веку до н. э., а продолжалось оно больше 1300 лет. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.

Колоссы Мемнона

На лодках вы переправитесь через Нил и окажетесь у двух огромных статуй — Колоссов Мемнона. Высота каждой — 20 м, а вес — около 700 т. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось. Вы рассмотрите величественные статуи и узнаете их тайну.

Храм Хатшепсут

В местечке Дейр-эль-Бахри находится заупокойный храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, а мы расскажем, каким было правление Хатшепсут.

Долина Царей

Это огромный некрополь, где учёные до сих пор проводят раскопки. Здесь найдены 62 гробницы, украшенные изображениями религиозных ритуалов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены.

Примерный тайминг

Из Хургады выезжаем около 04:30–05:30.

Дорога до Луксора (с остановкой) — 4 часа

Карнакский храмовый комплекс — 1,5 часа

Переправа через Нил — 30 минут

Обед — 1 час

Храм Хатшепсут — 1 час

Долина Царей — 1 час

Прогулка по Нилу с посещением бананового острова — по желанию и с доплатой

Едем обратно в Хургаду около 17:00.

Организационные детали