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Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде

Промчаться по пустыне, познакомиться с жизнью бедуинов и выпить чай среди песчаных дюн
Приглашаю в небольшое путешествие по египетской пустыне. В этой поездке сочетается активный отдых и знакомство с местными традициями.

Вы прокатитесь на квадроциклах по золотым дюнам, побываете в бедуинской деревне, попробуете ароматный чай и совершите короткую прогулку на верблюде. День будет насыщенным и запоминающимся.
Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде
Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде
Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде

Описание экскурсии

Поездка на квадроциклах (90–100 мин)
Сначала — инструктаж по технике безопасности и правилам управления квадроциклом. А затем 45 минут езды по пустыне до бедуинской деревни и столько же обратно.

Бедуинская деревня

Вы познакомитесь с традиционным укладом жизни бедуинов, отдохнёте в пустынном лагере, попробуете бедуинский чай и узнаете больше о культуре жителей египетской пустыни.

Прогулка на верблюде (5–6 мин)
Завершим знакомство с бедуинской деревней небольшой прогулкой на верблюде и отправимся обратно через пустыню на квадроциклах.

Организационные детали

  • Перед началом поездки проводится подробный инструктаж. Всем участникам выдаются защитные шлемы
  • В случае непредвиденных обстоятельств из соображений безопасности инструктор может остановить катание
  • Чай в деревне бедуинов входит в стоимость

ежедневно в 08:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$17
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид в Хургаде, увлечённый историей и культурой. Люблю делиться богатым наследием Египта и его главными достопримечательностями с гостями со всего мира. Моя цель — создать аутентичные, комфортные и незабываемые впечатления для каждого путешественника. Со мной вы не просто увидите Египет — вы его прочувствуете. Приезжайте как гость, а уезжайте как друг.

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