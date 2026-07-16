Приглашаю в небольшое путешествие по египетской пустыне. В этой поездке сочетается активный отдых и знакомство с местными традициями. Вы прокатитесь на квадроциклах по золотым дюнам, побываете в бедуинской деревне, попробуете ароматный чай и совершите короткую прогулку на верблюде. День будет насыщенным и запоминающимся.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поездка на квадроциклах (90–100 мин)

Сначала — инструктаж по технике безопасности и правилам управления квадроциклом. А затем 45 минут езды по пустыне до бедуинской деревни и столько же обратно.

Бедуинская деревня

Вы познакомитесь с традиционным укладом жизни бедуинов, отдохнёте в пустынном лагере, попробуете бедуинский чай и узнаете больше о культуре жителей египетской пустыни.

Прогулка на верблюде (5–6 мин)

Завершим знакомство с бедуинской деревней небольшой прогулкой на верблюде и отправимся обратно через пустыню на квадроциклах.

Организационные детали