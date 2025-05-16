Искусство и музеи – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Хургаде, цены от $60, скидки до 25%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Начало: Ваш отель в Хургаде
Завтра в 16:00
23 мая в 16:00
$60 за всё до 4 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
На машине
13 часов
-
10%
47 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:00
$297$330 за всё до 8 чел.
Пирамиды, Великий сфинкс и Большой Египетский музей - из Хургады
На машине
13 часов
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды, Великий сфинкс и Большой Египетский музей - из Хургады
За один день увидеть главные символы Древнего Египта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 01:00
23 мая в 01:00
$315$420 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмирий
    16 мая 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Выбрали индивидуальную экскурсию "Каир,Пирамиды, Сакара". Мухамед предложил внести изменения для более интересного наполнения. И мы не пожалели!!! Были учтены все
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    наши предпочтения и даже больше. Экскурсия прошла, очень легко и весело! Нигде мы не стояли в очереди, благодаря Мухамеду, проходили везде быстро. Очень много получили интересной информации о Египете и его культуре! А ещё благодаря советам Мухамеда, мы получили фотографии которые нельзя делать, не нарушая при этом закон. Спасибо большое! Если Египет, то только с вами!!! P.S Это было интересно, весело, понимает русские шутки и сам шутит. Это самый шустрый и весёлый гид:). Если едите с Мухамед ом вам можно всё!!!

    Выбрали индивидуальную экскурсию "Каир,Пирамиды, Сакара". Мухамед предложил внести изменения для более интересного наполнения. И мы неВыбрали индивидуальную экскурсию "Каир,Пирамиды, Сакара". Мухамед предложил внести изменения для более интересного наполнения. И мы не
  • К
    Ковалева
    14 мая 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Добрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. Мухаммед все показал, рассказал, без
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    спешки, без навязчивых магазинов. Хорошее знание истории своей страны и достопримечательностей. Вообщем всем остались довольны и рекомендуем данную экскурсию к посещению.

    Добрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. МухаммедДобрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. МухаммедДобрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. МухаммедДобрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. МухаммедДобрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. МухаммедДобрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. Мухаммед
  • А
    Алексей
    7 мая 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Экскурсия прошла замечательно, Мухамед очень интересно рассказывал и всегда мог ответить на любые интересующие нас вопросы. Маршрут мы немного изменили под наши предпочтения, что также удобно. Трансфер был комфортным, водитель отработал отлично
  • В
    Вера
    12 января 2025
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    С нами был гид Ислам, который очень хорошо говорит по-русски и легко находит общий язык детьми. В музее он прказал
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    нам самые интересные экспонаты и рассказывал разные эпизоды из истории древнего Египта, внучка 9 лет с удовольствием слушала, а внука 4 лет он везде водил за руку и обещал подарок за хорошее поведение, а потом купил сладости для детей. Потом мы посетили красивую набережную, мечеть и коптскую церковь, в общем, вечер прошёл прекрасно. Этот же гид возит туристов в Луксор, если вы с детьми, это будет идеальный вариант.

  • Ю
    Юлия
    11 декабря 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Замечательный экскурсовод! Нашей компании было очень интересно и весело. Отдельная благодарность за экскурсию по музею, если бы мы смотрели его сами, то пропустили столько интересных моментов). Прекрасный рассказ. Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Искусство и музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в мае 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 315 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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