Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Начало: Ваш отель в Хургаде
Завтра в 16:00
23 мая в 16:00
$60 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:00
$297
$330 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды, Великий сфинкс и Большой Египетский музей - из Хургады
За один день увидеть главные символы Древнего Египта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 01:00
23 мая в 01:00
$315
$420 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмирий16 мая 2025Выбрали индивидуальную экскурсию "Каир,Пирамиды, Сакара". Мухамед предложил внести изменения для более интересного наполнения. И мы не пожалели!!! Были учтены все
- ККовалева14 мая 2025Добрый день. Провели чудесный день с Мухаммедом. Экскурсию изменили под себя, вместо саккара посмотрели цитадель. Мухаммед все показал, рассказал, без
- ААлексей7 мая 2025Экскурсия прошла замечательно, Мухамед очень интересно рассказывал и всегда мог ответить на любые интересующие нас вопросы. Маршрут мы немного изменили под наши предпочтения, что также удобно. Трансфер был комфортным, водитель отработал отлично
- ВВера12 января 2025С нами был гид Ислам, который очень хорошо говорит по-русски и легко находит общий язык детьми. В музее он прказал
- ЮЮлия11 декабря 2024Замечательный экскурсовод! Нашей компании было очень интересно и весело. Отдельная благодарность за экскурсию по музею, если бы мы смотрели его сами, то пропустили столько интересных моментов). Прекрасный рассказ. Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Искусство и музеи»
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