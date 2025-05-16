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наши предпочтения и даже больше. Экскурсия прошла, очень легко и весело! Нигде мы не стояли в очереди, благодаря Мухамеду, проходили везде быстро. Очень много получили интересной информации о Египете и его культуре! А ещё благодаря советам Мухамеда, мы получили фотографии которые нельзя делать, не нарушая при этом закон. Спасибо большое! Если Египет, то только с вами!!! P.S Это было интересно, весело, понимает русские шутки и сам шутит. Это самый шустрый и весёлый гид:). Если едите с Мухамед ом вам можно всё!!!