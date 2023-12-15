Разгадать тайны пирамид, посетить Национального музея и прокатиться по Нилу
Приготовьтесь окунуться в загадочный мир египетских древностей! Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс? Узнаете на экскурсии! Программа включает максимально интересные достопримечательности и катание на лодке, без рынков и магазинов.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети 6-12 лет
|€39
Описание
Что вас ожидает
В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. Только исторические места, без фабрик и рынков. А ещё — 45-минутная прогулка по Нилу.
Пирамиды Гизы
Сначала отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!
Национальный музей
Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее. Вы увидите фараонские статуи, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и настоящую золотую посмертную маску Тутанхамона, расшитую драгоценными камнями. Идеальное место, чтобы окунуться в удивительную эпоху и почувствовать ее величие!
Речная прогулка
После посещения музея вас ждёт катание по Нилу на лодке. Вы полюбуетесь на Каир с воды и увидите самый красивый речной остров.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне в Каир и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — 360 египетских фунтов/$11 с человека
- Обед (по желанию)
- Доплата за трансфер из районов Макади, Сахл Хашиш, Сафага и Элгона $5 за всех участников
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 01:00, в пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 01:00, в пятницу в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.