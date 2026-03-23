Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Каир — это город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура.
Приготовьтесь окунуться в загадочный мир египетских древностей! Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс? Узнаете на экскурсии! Программа включает максимально интересные достопримечательности и катание на лодке, без рынков и магазинов.
В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. Только исторические места, без фабрик и рынков. А ещё — 30 -минутная прогулка по Нилу (по желанию).
Пирамиды Гизы
Сначала отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!
Большой Египетский музей
В музее собраны тысячи артефактов, в том числе полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.
Речная прогулка
После посещения музея вас ждёт катание по Нилу на лодке. Вы полюбуетесь на Каир с воды и увидите самый красивый речной остров.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
входные билеты в музей — 1450 фунтов за взрослого, 725 фунтов за ребёнка
билеты на пирамиды Гизы — 700 фунтов для взрослых, 350 фунтов за ребёнка
прогулка по Нилу
вход внутрь пирамиды Хеопса — 1500 фунтов/$34 с чел.
доплата за трансфер из районов Макади, Сахл Хашиш, Сафага и Элгона $20 за всех участников
ежедневно в 01:00 и 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$320
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00 и 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года.
С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Отлично организованая поездка! Очень грамотный,приятный гид Ахмед с неменее приятными и очень аккуратным водителем тоже Ахмедом. Абсолютно не пожалели, что тур был индивидуальный! Всячески рекомендуем этого гида и этого водителя! Молодцы ребята!
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