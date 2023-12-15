Каир — это город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Приготовьтесь окунуться в загадочный мир египетских древностей! Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс? Узнаете на экскурсии! Программа включает максимально интересные достопримечательности и катание на лодке, без рынков и магазинов.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. Только исторические места, без фабрик и рынков. А ещё — 45-минутная прогулка по Нилу.

Пирамиды Гизы

Сначала отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!

Национальный музей

Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее. Вы увидите фараонские статуи, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и настоящую золотую посмертную маску Тутанхамона, расшитую драгоценными камнями. Идеальное место, чтобы окунуться в удивительную эпоху и почувствовать ее величие!

Речная прогулка

После посещения музея вас ждёт катание по Нилу на лодке. Вы полюбуетесь на Каир с воды и увидите самый красивый речной остров.

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне в Каир и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы