Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе

Групповая экскурсия в Хургаде

Разгадать тайны пирамид, посетить Национального музея и прокатиться по Нилу

Каир — это город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура.

Приготовьтесь окунуться в загадочный мир египетских древностей! Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс? Узнаете на экскурсии! Программа включает максимально интересные достопримечательности и катание на лодке, без рынков и магазинов.
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Из Хургады - в древний Каир: по главным местам столицы в мини-группе
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Дети 6-12 лет€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. Только исторические места, без фабрик и рынков. А ещё — 45-минутная прогулка по Нилу.

Пирамиды Гизы

Сначала отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!

Национальный музей

Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее. Вы увидите фараонские статуи, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и настоящую золотую посмертную маску Тутанхамона, расшитую драгоценными камнями. Идеальное место, чтобы окунуться в удивительную эпоху и почувствовать ее величие!

Речная прогулка

После посещения музея вас ждёт катание по Нилу на лодке. Вы полюбуетесь на Каир с воды и увидите самый красивый речной остров.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне в Каир и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход внутрь пирамиды Хеопса — 360 египетских фунтов/$11 с человека
  • Обед (по желанию)
  • Доплата за трансфер из районов Макади, Сахл Хашиш, Сафага и Элгона $5 за всех участников

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 01:00, в пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 01:00, в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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