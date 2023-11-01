Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Приглашаем на борт нашего весёлого пиратского корабля, бороздящего просторы Красного моря.
Вы позагораете, поснорклите в открытом море, полакомитесь свежайшими морепродуктами и поучаствуете в увлекательных конкурсах.
И это ещё не всё! Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами.
Вы позагораете, поснорклите в открытом море, полакомитесь свежайшими морепродуктами и поучаствуете в увлекательных конкурсах.
И это ещё не всё! Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.
2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.
Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.
Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на яхте, билеты в заповедники, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, обед с морепродуктами
- Алкогольные напитки на яхте оплачиваются дополнительно
в среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 276 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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