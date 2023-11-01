Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады

Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа

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Ответы на вопросы
Приглашаем на борт нашего весёлого пиратского корабля, бороздящего просторы Красного моря.

Вы позагораете, поснорклите в открытом море, полакомитесь свежайшими морепродуктами и поучаствуете в увлекательных конкурсах.

И это ещё не всё! Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами.
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Ближайшие даты:
1
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8
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.

Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.

Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на яхте, билеты в заповедники, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, обед с морепродуктами
  • Алкогольные напитки на яхте оплачиваются дополнительно

в среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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