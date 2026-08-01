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Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады

Отправляйтесь в захватывающее морское приключение на пиратской яхте в Хургаде. Откройте для себя Красное море, снорклинг и отдых на Оранж Бей
На борту пиратской яхты в Хургаде каждый найдет себе занятие по душе.

Путешествие начинается с погружения в атмосферу пиратских приключений, продолжаясь остановкой на острове Оранж Бей, где можно насладиться белоснежным песком и тёплым морем. Снорклинг в открытом море позволит увидеть красочные кораллы и морских обитателей. Вкусный обед из свежих морепродуктов завершит этот незабываемый день. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏴‍☠️ Пиратская атмосфера на яхте
  • 🏝️ Остановка на острове Оранж Бей
  • 🤿 Снорклинг в Красном море
  • 🍽️ Обед из свежих морепродуктов
  • 🚐 Включён трансфер
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады

Что можно увидеть

  • Оранж Бей
  • Красное море

Описание экскурсии

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.

Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.

Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на яхте, билеты в заповедники, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, обед с морепродуктами
  • Алкогольные напитки на яхте оплачиваются дополнительно

в среду и субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
читать дальшеуменьшить

хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

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