На борту пиратской яхты в Хургаде каждый найдет себе занятие по душе. Путешествие начинается с погружения в атмосферу пиратских приключений, продолжаясь остановкой на острове Оранж Бей, где можно насладиться белоснежным песком и тёплым морем. Снорклинг в открытом море позволит увидеть красочные кораллы и морских обитателей. Вкусный обед из свежих морепродуктов завершит этот незабываемый день. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.

Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.

Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.

Организационные детали