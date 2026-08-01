На борту пиратской яхты в Хургаде каждый найдет себе занятие по душе.
Путешествие начинается с погружения в атмосферу пиратских приключений, продолжаясь остановкой на острове Оранж Бей, где можно насладиться белоснежным песком и тёплым морем. Снорклинг в открытом море позволит увидеть красочные кораллы и морских обитателей. Вкусный обед из свежих морепродуктов завершит этот незабываемый день. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Путешествие начинается с погружения в атмосферу пиратских приключений, продолжаясь остановкой на острове Оранж Бей, где можно насладиться белоснежным песком и тёплым морем. Снорклинг в открытом море позволит увидеть красочные кораллы и морских обитателей. Вкусный обед из свежих морепродуктов завершит этот незабываемый день. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏴☠️ Пиратская атмосфера на яхте
- 🏝️ Остановка на острове Оранж Бей
- 🤿 Снорклинг в Красном море
- 🍽️ Обед из свежих морепродуктов
- 🚐 Включён трансфер
Что можно увидеть
- Оранж Бей
- Красное море
Описание экскурсии
Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.
2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.
Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.
Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на яхте, билеты в заповедники, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, обед с морепродуктами
- Алкогольные напитки на яхте оплачиваются дополнительно
в среду и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады»
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$17 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
-
14%
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$48
$56 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $357
$475 за всё до 5 чел.
$130 за человека