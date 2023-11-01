Приглашаем на борт нашего весёлого пиратского корабля, бороздящего просторы Красного моря. Вы позагораете, поснорклите в открытом море, полакомитесь свежайшими морепродуктами и поучаствуете в увлекательных конкурсах. И это ещё не всё! Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

2 часа свободного времени на острове Оранж Бей. Вы насладитесь пляжем с белым песком, погуляете по острову и искупаетесь в тёплом бирюзовом море.

Остановка для снорклинга. Мы выдадим вам маски и трубки — и вы отправитесь любоваться яркими морскими обитателями и красочным коралловым рифом.

Сытный обед. Мы накроем на яхте вкусный обед со свежими морепродуктами.

Организационные детали