Мото Сафари

Индивидуальная экскурсия в Хургаде
Присоединяйтесь к нашему захватывающему мото-сафари в Хургаде! Утром или после обеда наш трансфер встретит вас в вашем отеле и доставит в базу в пустыне, где начнется наше увлекательное приключение.

Программа включает в себя захватывающую поездку на квадроциклах до бедуинской деревни, где вас ждут катание на верблюдах и наслаждение вкусным бедуинским чаем.
Мото Сафари
Мото Сафари
Мото Сафари
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • База в пустыне
  • Деревня бедуинов

Описание

Приглашаем вас на увлекательное мото-сафари в Хургаде! Утром или после обеда наш трансфер заберет вас из вашего отеля и доставит до базы в пустыне, где начнется наше захватывающее приключение. Программа экскурсии включает:• Квадроциклы до деревни бедуинов. Ощутите адреналин в воздухе, пересаживаясь на квадроциклы и отправляясь в деревню бедуинов.
  • Верблюды и бедуинский чай. Проведите время в аутентичной деревне, где вас ждут катание на верблюдах и дегустация ароматного бедуинского чая.
  • Возвращение на квадроциклах. По окончании приключений в деревне, мы вернемся на квадроциклах, наслаждаясь ветром и пейзажами пустыни.
  • Трансфер обратно в отель. После 3 часов веселья и впечатлений, наш трансфер безопасно доставит вас обратно в отель. Важная информация:• Отдельно оплачиваемый трансфер из Эль-Гуны, Сахл Хашиш и пригородов Макади Бэй: $5 с человека, от 2 человек или $25 за микроавтобус в обе стороны.
  • При индивидуальной поездке доплата 25 долларов за группу.

Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в Хургаде и обратно
  • Русскоязычный гид-инструктор во время экскурсии
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
Завершение: Трансфер привезет вас в вашу гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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