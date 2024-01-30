Присоединяйтесь к нашему захватывающему мото-сафари в Хургаде! Утром или после обеда наш трансфер встретит вас в вашем отеле и доставит в базу в пустыне, где начнется наше увлекательное приключение.
Программа включает в себя захватывающую поездку на квадроциклах до бедуинской деревни, где вас ждут катание на верблюдах и наслаждение вкусным бедуинским чаем.
Программа включает в себя захватывающую поездку на квадроциклах до бедуинской деревни, где вас ждут катание на верблюдах и наслаждение вкусным бедуинским чаем.
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
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фев
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фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- База в пустыне
- Деревня бедуинов
Описание
Приглашаем вас на увлекательное мото-сафари в Хургаде! Утром или после обеда наш трансфер заберет вас из вашего отеля и доставит до базы в пустыне, где начнется наше захватывающее приключение. Программа экскурсии включает:• Квадроциклы до деревни бедуинов. Ощутите адреналин в воздухе, пересаживаясь на квадроциклы и отправляясь в деревню бедуинов.
- Верблюды и бедуинский чай. Проведите время в аутентичной деревне, где вас ждут катание на верблюдах и дегустация ароматного бедуинского чая.
- Возвращение на квадроциклах. По окончании приключений в деревне, мы вернемся на квадроциклах, наслаждаясь ветром и пейзажами пустыни.
- Трансфер обратно в отель. После 3 часов веселья и впечатлений, наш трансфер безопасно доставит вас обратно в отель. Важная информация:• Отдельно оплачиваемый трансфер из Эль-Гуны, Сахл Хашиш и пригородов Макади Бэй: $5 с человека, от 2 человек или $25 за микроавтобус в обе стороны.
- При индивидуальной поездке доплата 25 долларов за группу.
Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля в Хургаде и обратно
- Русскоязычный гид-инструктор во время экскурсии
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницыЗавершение: Трансфер привезет вас в вашу гостиницу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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