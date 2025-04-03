Мини-группа
до 1 чел.
Королевское сафари на квадроциклах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:30
11 апр в 12:30
$18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 апреля 2025Вчера ездили на экскурсию королевское сафари. Водитель забрал у отеля, привез на место (около часа езды, так как мы живем
- ТТатьяна18 марта 2025Все хорошо! Хотелось бы менее растянуто
- MMaksim15 марта 2025Понравилось: Забрали на джипах в стиле сафари. Деревня бедуинов, верблюды. Квадроциклы (катался в первый раз) Гид на русском. Фотограф. Шоу некоторые номера. Что можно на мой
- ТТатьяна23 января 2025В целом поездка на самих квадроциклах понравилась. Вся остальная программа чисто символическая - чай в деревне бедуинов подавали в микро-чашках,
- ААлина5 января 2025Все было отлично. Багги, конечно, странная штука, выглядит ненадежно, но от этого острее впечатления. Квадроциклы тоже огонь, получилось можно сказать, вип прогулка, так как катались вдвоем, не общей вереницей. Но прогулку выбрали без деревни бедуинов.
- AAnna24 ноября 2024Ездили 20 ноября. Выбрали специально сокращенную программу без "шоу". Нас забрали от ближайшего отеля в 7:30. Подобрали других туристов и
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Поселение бедуинов»
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