Поселение бедуинов – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Поселение бедуинов» в Хургаде, цены от $15. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Королевское сафари на квадроциклах
На квадроциклах
На верблюдах
7 часов
71 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Королевское сафари на квадроциклах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
На квадроциклах по пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
4 часа
53 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Супер сафари в Хургаде
На верблюдах
6.5 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:30
11 апр в 12:30
$18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 апреля 2025
    Королевское сафари на квадроциклах
    Вчера ездили на экскурсию королевское сафари. Водитель забрал у отеля, привез на место (около часа езды, так как мы живем
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    в отдаленном районе). Далее инструктаж и поездка на квадроциклах. Машины исправны, все прекрасно. Но я не водитель и ехала с инструктором, что добавило экстрима 😅. Через 25 км остановка. Катание на верблюдах и чай. Далее обратно 25 км «на базу». От багги и ужина отказались, так как прилично устали. В целом за эту стоимость прекрасное развлечение. Благодарю организаторов 🙏

  • Т
    Татьяна
    18 марта 2025
    Супер сафари в Хургаде
    Все хорошо! Хотелось бы менее растянуто
  • M
    Maksim
    15 марта 2025
    Супер сафари в Хургаде
    Понравилось: Забрали на джипах в стиле сафари. Деревня бедуинов, верблюды. Квадроциклы (катался в первый раз) Гид на русском. Фотограф. Шоу некоторые номера. Что можно на мой
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    взгляд улучшить: Организацию между ужином и катанием. Багги еле ехали. Как водителю мне было скучновато в плане скорости. (Пыль попускать и погонять на скорости не случилось) В любом случае я доволен получил, что и ждал. + фото красивые приобрели.

  • Т
    Татьяна
    23 января 2025
    На квадроциклах по пустыне
    В целом поездка на самих квадроциклах понравилась. Вся остальная программа чисто символическая - чай в деревне бедуинов подавали в микро-чашках,
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    на верблюде прокатили два метра. Не понравилось, что фотографировали "в рамках программы", а за ссылку на фотографии попросили денег, т. е. это в стоимость экскурсии не включено.

  • А
    Алина
    5 января 2025
    На квадроциклах по пустыне
    Все было отлично. Багги, конечно, странная штука, выглядит ненадежно, но от этого острее впечатления. Квадроциклы тоже огонь, получилось можно сказать, вип прогулка, так как катались вдвоем, не общей вереницей. Но прогулку выбрали без деревни бедуинов.
  • A
    Anna
    24 ноября 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Ездили 20 ноября. Выбрали специально сокращенную программу без "шоу". Нас забрали от ближайшего отеля в 7:30. Подобрали других туристов и
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    приехали на базу. Там был небольшой инструктаж. Для новичков, конечно, лучше давать больше информации об управлении квадроциклом. Покупка арафатки (качество так себе, как марля) - 2$ и аренда очков 2$. На месте с нас хотели взять за аренду 3$, но я показала сообщение от менеджера и с нас взяли всё таки 2$, а с остальных по 3. Сделали 2 круга по территории и поехали к "деревне бедуинов". Ехали друг за другом, довольно быстро. Была одна небольшая остановка, назад из деревни ехали уже без остановок. В деревне предложили чай (маленькая чашечка) и покататься на верблюдах. Там есть туалет, лавки и сувенирка. Сама деревня, конечно, не настоящая, а создана для туристов. В группе был фотограф, потом вам предлагают за доп. плату скинуть фото, и в конце тура печатают по 1 вашей фотографии на квадроцикле и предлагают купить за 1 евро или 1$. Нам, если честно, они не нужны совсем, но нам уж их сунули, мы купили. Если вам тяжело нажимать на кнопку газа на квадроцикле, то скорее всего дело в квадроцикле. Мне попался как раз такой. В середине дороги, когда у меня палец стал уже отказывать, я поменялась квадриком с другим участником. И стало гораздо легче ехать. Поэтому обратите на это внимание. После возвращения всё было в мелком песке, если солнечно - есть риск обгореть. В целом, могу рекомендовать, опыт интересный, организация хорошая.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Поселение бедуинов»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Поселение бедуинов" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 30. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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