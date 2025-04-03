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приехали на базу. Там был небольшой инструктаж. Для новичков, конечно, лучше давать больше информации об управлении квадроциклом. Покупка арафатки (качество так себе, как марля) - 2$ и аренда очков 2$. На месте с нас хотели взять за аренду 3$, но я показала сообщение от менеджера и с нас взяли всё таки 2$, а с остальных по 3. Сделали 2 круга по территории и поехали к "деревне бедуинов". Ехали друг за другом, довольно быстро. Была одна небольшая остановка, назад из деревни ехали уже без остановок. В деревне предложили чай (маленькая чашечка) и покататься на верблюдах. Там есть туалет, лавки и сувенирка. Сама деревня, конечно, не настоящая, а создана для туристов. В группе был фотограф, потом вам предлагают за доп. плату скинуть фото, и в конце тура печатают по 1 вашей фотографии на квадроцикле и предлагают купить за 1 евро или 1$. Нам, если честно, они не нужны совсем, но нам уж их сунули, мы купили. Если вам тяжело нажимать на кнопку газа на квадроцикле, то скорее всего дело в квадроцикле. Мне попался как раз такой. В середине дороги, когда у меня палец стал уже отказывать, я поменялась квадриком с другим участником. И стало гораздо легче ехать. Поэтому обратите на это внимание. После возвращения всё было в мелком песке, если солнечно - есть риск обгореть. В целом, могу рекомендовать, опыт интересный, организация хорошая.