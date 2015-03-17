Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

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Путешествие на остров Утопия

Экстремальная прогулка в Хургаде: катание на банане и таблетке у острова Утопия
Приглашаем вас побывать на необыкновенном острове, который несколько раз в год уходит под воду.

Вас ждет прогулка по Красному морю на яхте с прозрачным дном, рыбалка в открытом море и снорклинг у кораллового рифа, а любители экстрима смогут прокатиться на банане или на таблетке.
4.3
9 отзывов
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия

Описание экскурсии

Остров тайн и легенд Утопия — маленький остров в паре километров от побережья Сома Бей. 2-3 раз в год, во время полнолуния, он полностью скрывается под водой. Благодаря этой особенности на острове нет растительности, а песок считается целебным. Говорят, что закопавшись в него, можно излечиться от недугов. Рыбалка и дайвинг Остров Утопия является частью кораллового заповедника, который поражает своей красотой и обилием разнообразных обитателей Красного моря. Здесь вы можете увидеть рыб бабочек, ангелов, морских попугаев, хирургов, мурен, а иногда и черепах или дельфинов. Обед и активные развлечения На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным Важно знать:
  • Не забудьте купальные принадлежности, головной убор и солнцезащитный крем.
  • В стоимость включены напитки в течение дня, плавание с масками, рыбалка, обед на яхте и катание на таблетке и банане. Диск с видео путешествия оплачивается отдельно.

Понедельник, четверг, суббота с 7:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Плавание с масками
  • Обед на яхте и напитки в течение дня
  • Рыбалка
  • Катание на таблетке и банане
Что не входит в цену
  • Диск с видео
  • Вход в национальный парк 10$ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвезем до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота с 7:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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L
Золотой песочек, синее тёплое спокойное море, красивый вид - это то, что ждёт вас после высадки на этот маленький морской островок. Чудесно провели на нём 2 часа, особенно весело там деткам - строить песочные сооружения, искать ракушки на берегу, купаться в приятном море.
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A
Красивое место, вода чистая и отличное место подходит для плавания под водой с маской и трубкой. Не обычное место, чтобы насладиться солнцем, нет лежаков или ванных комнат, так как весь остров идет в море, так как прилив высокий. Мы получили удовольствие!
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e
Песок на острова лечебный. остров в каждое полнолуние погружается под воду, после - на песке маленькие крабики, песок насыщен лечебными минеральными солями. хорошо поплавать и понежиться в прибое.
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V
Все понравилось! Спасибо большое! Фото и видео не берите - качество лучше с телефона. Еда вкусная, места красивые, команда приветливая.
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V
Все понравилось! Спасибо большое! Фото и видео не берите - качество лучше с телефона. Еда вкусная, места красивые, команда приветливая.
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I
Отличная экскурсия, замечательные организаторы, море вообще выше всяких похвал.
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