Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Остров тайн и легенд

Утопия — маленький остров в паре километров от побережья Сома Бей. 2-3 раз в год, во время полнолуния, он полностью скрывается под водой. Благодаря этой особенности на острове нет растительности, а песок считается целебным. Говорят, что закопавшись в него, можно излечиться от недугов.

Рыбалка и дайвинг

Остров Утопия является частью кораллового заповедника, который поражает своей красотой и обилием разнообразных обитателей Красного моря. Здесь вы можете увидеть рыб бабочек, ангелов, морских попугаев, хирургов, мурен, а иногда и черепах или дельфинов.

Обед и активные развлечения

На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным

Важно знать: