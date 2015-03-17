Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

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L Lintsova Золотой песочек, синее тёплое спокойное море, красивый вид - это то, что ждёт вас после высадки на этот маленький морской островок. Чудесно провели на нём 2 часа, особенно весело там деткам - строить песочные сооружения, искать ракушки на берегу, купаться в приятном море. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Annemari78 Красивое место, вода чистая и отличное место подходит для плавания под водой с маской и трубкой. Не обычное место, чтобы насладиться солнцем, нет лежаков или ванных комнат, так как весь остров идет в море, так как прилив высокий. Мы получили удовольствие! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

e el672016 Песок на острова лечебный. остров в каждое полнолуние погружается под воду, после - на песке маленькие крабики, песок насыщен лечебными минеральными солями. хорошо поплавать и понежиться в прибое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V Vsevolod Все понравилось! Спасибо большое! Фото и видео не берите - качество лучше с телефона. Еда вкусная, места красивые, команда приветливая. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V Vsevolod Все понравилось! Спасибо большое! Фото и видео не берите - качество лучше с телефона. Еда вкусная, места красивые, команда приветливая. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет