Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Остров тайн и легенд
Утопия — маленький остров в паре километров от побережья Сома Бей. 2-3 раз в год, во время полнолуния, он полностью скрывается под водой. Благодаря этой особенности на острове нет растительности, а песок считается целебным. Говорят, что закопавшись в него, можно излечиться от недугов.
Рыбалка и дайвинг
Остров Утопия является частью кораллового заповедника, который поражает своей красотой и обилием разнообразных обитателей Красного моря. Здесь вы можете увидеть рыб бабочек, ангелов, морских попугаев, хирургов, мурен, а иногда и черепах или дельфинов.
Обед и активные развлечения
На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным
Важно знать:
- Не забудьте купальные принадлежности, головной убор и солнцезащитный крем.
- В стоимость включены напитки в течение дня, плавание с масками, рыбалка, обед на яхте и катание на таблетке и банане. Диск с видео путешествия оплачивается отдельно.