Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Путешествие на остров Утопия

Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие на удивительный остров...

5
4 отзыва
Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие на удивительный остров Утопия.

По дороге вы увидите красоты Красного моря через прозрачное дно яхты, порыбачите, поплаваете с масками в коралловом заповеднике и прокатитесь с ветерком на банане или таблетке.
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия
Путешествие на остров Утопия
Остров тайн и легенд
Утопия — маленький остров в паре километров от побережья Сома Бей. 2-3 раз в год, во время полнолуния, он полностью скрывается под водой. Благодаря этой особенности на острове нет растительности, а песок считается целебным. Говорят, что закопавшись в него, можно излечиться от недугов.
Рыбалка и дайвинг
Остров Утопия является частью кораллового заповедника, который поражает своей красотой и обилием разнообразных обитателей Красного моря. Здесь вы можете увидеть рыб бабочек, ангелов, морских попугаев, хирургов, мурен, а иногда и черепах или дельфинов.
Обед и активные развлечения
На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным

Важно знать:

  • Не забудьте купальные принадлежности, головной убор и солнцезащитный крем.
  • В стоимость включены напитки в течение дня, плавание с масками, рыбалка, обед на яхте и катание на таблетке и банане. Диск с видео путешествия оплачивается отдельно.
Что входит
  • плавание с масками
  • напитки в течение дня
  • рыбака
  • обед на яхте
  • посещение острова
  • катание на таблетке и банане
Что не входит
  • диск с видео
Где начинаем и завершаем
Начало: забираем из отеля
Завершение: отвезем до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота с 7:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Травекс Т.
Травекс Т.
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