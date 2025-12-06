Погрузитесь в атмосферу настоящего африканского сафари.
Вы увидите животных в условиях, близких к естественным, покормите бегемотов и гиен и прокатитесь по речному маршруту среди горилл.
Описание экскурсии
Маршрут
01:30 — ночной выезд из Хургады, утром остановка на завтрак
10:00 — прибытие в «Африка Сафари Парк», начало перемещения по парку на микроавтобусе
Остановки у косуль и лам — время для фото
Близкое знакомство с бегемотами и гиеной — возможность покормить их
Встреча со страусами и другими обитателями
Прогулка по реке — наблюдение за гориллами и редкими животными
Дом птиц — экзотические пернатые
Обед в зоне отдыха
15:00 — выезд из парка
22:00 — возвращение в Хургаду
Вы узнаете:
- немного о самой стране, местной жизни и Каире, который мы будем проезжать
- об обитателях африканского континента: кто они, как живут и чем удивляют
- и многом другом
Организационные детали
- Индивидуальный трансфер: микроавтобус, 2 водителя
- Входные билеты и вода в пути включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед (≈$10 с чел.)
- Общая продолжительность — около 20 ч, дорога до парка ~540 км
- Рекомендуем взять: завтрак из отеля, головные уборы, солнцезащитные средства, тёплую одежду (зимой)
- За день до экскурсии вам нужно будет прислать нам фото паспортов всех участников, название отеля и номер комнаты — для получения разрешения полиции на выезд из Хургады
Мы не рекомендуем это путешествие
- Людям с ограниченной мобильностью
- Путешественникам с маленькими детьми — день очень длинный
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 217 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Входит в следующие категории Хургады
