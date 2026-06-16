Многие знают Хургаду только как курорт с отелями и пляжами. А я приглашаю вас познакомиться с колоритными нетуристическими районами. Вы увидите традиционные рынки и мечети, узнаете о привычках и жизни местных. Город откроется вам как шумное, живое и гостеприимное место.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Новую Марину — современную набережную с яхтами, кафе и манящими видами на Красное море
- Рыбный рынок, где чувствуется ритм жизни приморского города
- Старый город Эль-Дахар — исторический район с традиционной архитектурой
- Центральную мечеть Хургады
- Коптскую церковь
- Фруктовый рынок
И узнаете
- Как небольшая рыбацкая деревня превратилась в один из главных курортов Египта
- Чем отличается жизнь местных жителей от отдыха туристов
- Какие традиции и обычаи сохранились в современной Египте
- Что египтяне едят каждый день и какие блюда стоит попробовать
- Как устроены местные рынки и почему торг здесь считается частью культуры
- Где сами жители Хургады проводят свободное время
Во время прогулки будем делать остановки для фотографий, отдыха, кофе и покупки сувениров. Также сделаем перерыв на обед в местном кафе.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
- Обед не входит в стоимость
- Аренда женской одежды для посещения мечети — $1 за чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кадри — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Кадри, я русскоговорящий гид в Хургаде. Уже несколько лет провожу экскурсии по Египту и помогаю гостям увидеть страну не только как туристы, но и почувствовать её настоящую
Входит в следующие категории Хургады
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