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Секреты Хургады: обзорная экскурсия

Увидеть Хургаду глазами местных жителей и почувствовать настоящий египетский колорит
Многие знают Хургаду только как курорт с отелями и пляжами. А я приглашаю вас познакомиться с колоритными нетуристическими районами. Вы увидите традиционные рынки и мечети, узнаете о привычках и жизни местных. Город откроется вам как шумное, живое и гостеприимное место.
Секреты Хургады: обзорная экскурсия
Секреты Хургады: обзорная экскурсия
Секреты Хургады: обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Новую Марину — современную набережную с яхтами, кафе и манящими видами на Красное море
  • Рыбный рынок, где чувствуется ритм жизни приморского города
  • Старый город Эль-Дахар — исторический район с традиционной архитектурой
  • Центральную мечеть Хургады
  • Коптскую церковь
  • Фруктовый рынок

И узнаете

  • Как небольшая рыбацкая деревня превратилась в один из главных курортов Египта
  • Чем отличается жизнь местных жителей от отдыха туристов
  • Какие традиции и обычаи сохранились в современной Египте
  • Что египтяне едят каждый день и какие блюда стоит попробовать
  • Как устроены местные рынки и почему торг здесь считается частью культуры
  • Где сами жители Хургады проводят свободное время

Во время прогулки будем делать остановки для фотографий, отдыха, кофе и покупки сувениров. Также сделаем перерыв на обед в местном кафе.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
  • Обед не входит в стоимость
  • Аренда женской одежды для посещения мечети — $1 за чел.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кадри
Кадри — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Кадри, я русскоговорящий гид в Хургаде. Уже несколько лет провожу экскурсии по Египту и помогаю гостям увидеть страну не только как туристы, но и почувствовать её настоящую
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атмосферу. Организую поездки в Луксор, Каир, морские прогулки, сафари и обзорные экскурсии по Хургаде. Для меня главное — комфорт гостей, хорошее настроение и интересные впечатления от путешествия. Люблю общение с людьми, историю Египта и всегда стараюсь сделать экскурсии лёгкими, дружелюбными и запоминающимися ☀️🌴

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