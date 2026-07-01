Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
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Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Египетский музей»
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