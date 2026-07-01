Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
12 июл в 05:00
16 июл в 05:00
от $650 за всё до 8 чел.
Дендера, Абидос, Луксор: индивидуально по Древнему Египету
Погрузиться в тайны фараонов, увидеть Поющие колоссы Мемнона и исследовать храмы и рельефы
Начало: Хургада, ваш отель, 4:30
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от $657 за всё до 8 чел.
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Карнакский храм»
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