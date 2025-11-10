Из Хургады в Каир и Александрию. Индивидуальный тур по двум северным столицам
Познакомиться с главными достопримечательностями городов и провести ночь в отеле с видом на пирамиды
Приглашаем погрузиться в мир древних цивилизаций! Вас ждут величественные пирамиды Гизы с загадочным Сфинксом, знакомство с коллекцией Египетского музея и сокровищами Тутанхамона.
В Александрии, жемчужине Средиземного моря, построенной во времена правления читать дальше
Александра Македонского, вы прогуляетесь по средневековой крепости Кайт-Бей, увидите современное воплощение старинной библиотеки, заглянете в Римский амфитеатр и постоите у Колонны Помпея. Желающие смогут отправиться в круиз по Нилу и посмотреть красочное лазерное шоу. Это путешествие перенесёт вас на тысячи лет назад!
Что взять с собой: вода, сухие завтраки на ресепшн отеля, удобная одежда (в зимний период — тёплые вещи на ночь), головные уборы, солнцезащитный крем, наличные деньги, паспорта.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Каир, Египетский музей, пирамиды Гизы
Выезжаем ещё ночью, чтобы успеть добраться до Каира к утру. Дорога займёт около 6 часов. В столице нас встретит русскоговорящий гид-историк, и мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города.
Первым посетим Египетский музей, где собрана одна из крупнейших коллекций древнеегипетских артефактов в мире. Вы увидите золотую маску Тутанхамона, саркофаги, древние папирусы и украшения, а также статуи и реликвии, проливающие свет на историю фараонов.
После обеда отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина, увидим легендарного Большого Сфинкса, охраняющего покой древних правителей. После — размещение в отеле с видом на пирамиды. Вечером (по желанию, за доплату) можно отправиться в круиз по Нилу с традиционным шоу и ужином либо посмотреть лазерное шоу на пирамидах.
2 день
Достопримечательности Александрии
После завтрака, около 7:00, отправимся в Александрию, город, сыгравший важную роль в истории античного мира, где сохранилось множество памятников разных эпох. В пути — 2,5–3 часа.
По прибытии побываем в крепости Кайт-Бей, построенной на месте знаменитого Александрийского маяка. С башен крепости открывается великолепный вид на Средиземное море. Далее вас ждёт осмотр фасада Александрийской библиотеки — современной реконструкции легендарного центра знаний древнего мира.
Следующий пункт маршрута — Римский амфитеатр 3 века н. э. Здесь можно увидеть мраморные трибуны, колонны и арочные галереи, где когда-то проводились выступления. Продолжим экскурсию у Колонны Помпея — одной из самых известных достопримечательностей города. Этот гранитный монумент высотой более 25 метров был воздвигнут в честь римского императора Диоклетиана.
После обеда — переезд в Хургаду, прибытие в отель около 23:00.
Экскурсия по вечернему Каиру (по желанию можем организовать круиз по Нилу или лазерное шоу на пирамидах за дополнительную плату, трансфер и услуги гида будут включены в стоимость)
Внимание: стоимость тура указана для группы из 2 человек
При группе из 3 человек стоимость тура - €900
Из 4 человек - €1000
Из 5 человек - €1050
Из 6 человек - €1100
Из 7 человек - €1150
Из 8 человек - €1200
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 8 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, у вашего отеля, 2:00-2:30
Завершение: Хургада, ваш отель около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.