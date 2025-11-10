Выезжаем ещё ночью, чтобы успеть добраться до Каира к утру. Дорога займёт около 6 часов. В столице нас встретит русскоговорящий гид-историк, и мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города.

Первым посетим Египетский музей, где собрана одна из крупнейших коллекций древнеегипетских артефактов в мире. Вы увидите золотую маску Тутанхамона, саркофаги, древние папирусы и украшения, а также статуи и реликвии, проливающие свет на историю фараонов.

После обеда отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина, увидим легендарного Большого Сфинкса, охраняющего покой древних правителей. После — размещение в отеле с видом на пирамиды. Вечером (по желанию, за доплату) можно отправиться в круиз по Нилу с традиционным шоу и ужином либо посмотреть лазерное шоу на пирамидах.