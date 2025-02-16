2 дня
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
16 фев в 05:00
23 фев в 05:00
€800 за всё до 2 чел.
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
650$585 за человека
2 дня
Индивидуальный тур: наследие Древнего Египта и возможность полетать на воздушном шаре
Побывать в храмах Дендеры и Луксора, осмотреть фрески и рельефы и прикоснуться к величию фараонов
Начало: Хургада, у вашего отеля, 5:00
15 фев в 05:00
22 фев в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Долина Царей»
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