Что вас ожидает
Пирамиды и Большой Сфинкс: дыхание вечности
Наше погружение в мир Древнего Египта начнется с его главных визитных карточек:
- Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира. Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.
- Панорама пирамид: рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Именно здесь вы сделаете фото, которое будет не хуже знаменитых египетских открыток.
- Большой Сфинкс — вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.
Артефакты Каирского музея
Среди тысяч и тысяч уникальных экспонатов египетского музея мы обратим внимание на наиболее значимые артефакты, принадлежащие трем эпохам — Древнему, Среднему и Новому царствам. Вы увидите предметы-ровесники пирамид Гизы: например, исполинские статуи Хеопса, Хефрена и Микерина. Рассмотрите легендарные сокровища Тутанхамона, мумии людей и животных. А в зале, где собраны предметы быта, жреческая одежда, бумага и краски, вы живо представите, какой была жизнь египтян тысячи лет назад.
Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел — там вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Каирский египетский музей: около 13 долларов с человека
- Перед экскурсией мы можем вместе внести коррективы и составить идеальную для вас программу.
- Советую взять с собой: бутылку с водой, египетскую валюту, удобную обувь, головной убор и солнцезащитный крем
- Экскурсию можно провести и для большего числа участников (4-8) на микроавтобусе. Стоимость — 160 евро.
Дополнительные расходы (по желанию)
- катание на верблюде
- прогулка по реке Нил
- чаевые
- обед, ужин
Все эти опции остаются на усмотрение путешественника.