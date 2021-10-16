По Каиру с историком-египтологом!

Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом

5
1 отзыв
Моя цель — за один день познакомить вас с памятниками, без которых невозможно представить Египет.

Вы раскроете секреты пирамид Гизы, узнаете, на какого фараона похож Большой Сфинкс, найдете сокровища Тутанхамона в Каирском музее.

А с моей помощью узнаете самое интересное об эпохах Древнего Египта, мифологии и культах египтян, секретах бальзамирования и языке иероглифов.
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!
По Каиру с историком-египтологом!

Что вас ожидает

Пирамиды и Большой Сфинкс: дыхание вечности

Наше погружение в мир Древнего Египта начнется с его главных визитных карточек:

  • Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира. Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.
  • Панорама пирамид: рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Именно здесь вы сделаете фото, которое будет не хуже знаменитых египетских открыток.
  • Большой Сфинкс — вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Артефакты Каирского музея

Среди тысяч и тысяч уникальных экспонатов египетского музея мы обратим внимание на наиболее значимые артефакты, принадлежащие трем эпохам — Древнему, Среднему и Новому царствам. Вы увидите предметы-ровесники пирамид Гизы: например, исполинские статуи Хеопса, Хефрена и Микерина. Рассмотрите легендарные сокровища Тутанхамона, мумии людей и животных. А в зале, где собраны предметы быта, жреческая одежда, бумага и краски, вы живо представите, какой была жизнь египтян тысячи лет назад.

Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел — там вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Каирский египетский музей: около 13 долларов с человека
  • Перед экскурсией мы можем вместе внести коррективы и составить идеальную для вас программу.
  • Советую взять с собой: бутылку с водой, египетскую валюту, удобную обувь, головной убор и солнцезащитный крем
  • Экскурсию можно провести и для большего числа участников (4-8) на микроавтобусе. Стоимость — 160 евро.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • катание на верблюде
  • прогулка по реке Нил
  • чаевые
  • обед, ужин
    Все эти опции остаются на усмотрение путешественника.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юсри
Юсри
Привет, меня зовут Йосри (Юрий), я родился и вырос в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я работаю гидом с 1995 года, свободно владею русским и английским языками. Разбираюсь в сокровищах, обычаях, истории и культуре Древнего Египта. С удовольствием стану вашим гидом и проводником к памятникам Каира, Гизы, Александрии и Файюма. До встречи!
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1 реальный отзыв

Н
16 окт 2021
Как нужно отвечать на вопрос- требование, звучащее везде в Египте, где остановится турист: « кУпите? купитЕ! Отдайте деньгИ. … »?
Ответ нам дал наш гид Юсри.
Харизма Царя. Уверенность Египтянина. Мудрость мужа свой Жены. Юмор на грани Фола.
Достойного фола. Остроумный. Эрудированный.
Про Царя он сам расскажет, а как с гидом Вы с ним Сами познакомитесь, при чем он подходит и для жадных, и для щедрых.
Жадным он сэкономит массу денег, окружив заботой, через которую не пробиваются массы просящих.
А щедрых нечего убеждать)
Они и так довольны жизнью, если Вы уже/ещё в не их стае.
А бонусом для них- как минимум жизнь Жадного.
И, как максимум, невероятное приключения в истории Египта, полную открытий и загадок…
Тут, капельку, про Египет. ) Смесь туристической попсы, где « бригадир сказал строить, вот мы и построили пирамиду»;
понимания монотеистической основы, которую дал современным религиям Эхнатон;
ожидания предстоящих открытий секрета таинственных пустых саркофагов; и, по наитию, ещё и ещё…

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