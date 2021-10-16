Что вас ожидает

Пирамиды и Большой Сфинкс: дыхание вечности

Наше погружение в мир Древнего Египта начнется с его главных визитных карточек:

Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира. Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.

— одно из семи чудес древнего мира. Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы. Панорама пирамид : рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Именно здесь вы сделаете фото, которое будет не хуже знаменитых египетских открыток.

: рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно. Именно здесь вы сделаете фото, которое будет не хуже знаменитых египетских открыток. Большой Сфинкс — вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Артефакты Каирского музея

Среди тысяч и тысяч уникальных экспонатов египетского музея мы обратим внимание на наиболее значимые артефакты, принадлежащие трем эпохам — Древнему, Среднему и Новому царствам. Вы увидите предметы-ровесники пирамид Гизы: например, исполинские статуи Хеопса, Хефрена и Микерина. Рассмотрите легендарные сокровища Тутанхамона, мумии людей и животных. А в зале, где собраны предметы быта, жреческая одежда, бумага и краски, вы живо представите, какой была жизнь египтян тысячи лет назад.

Также, если захотите, мы дополнительно заедем на фабрики папирусов и масел — там вы познакомитесь с древними ремеслами Египта и сможете купить аутентичные сувениры.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Каирский египетский музей: около 13 долларов с человека

Перед экскурсией мы можем вместе внести коррективы и составить идеальную для вас программу.

Советую взять с собой: бутылку с водой, египетскую валюту, удобную обувь, головной убор и солнцезащитный крем

Экскурсию можно провести и для большего числа участников (4-8) на микроавтобусе. Стоимость — 160 евро.

Дополнительные расходы (по желанию)