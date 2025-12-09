Наша экскурсия пройдёт по четырём локациям Каира и охватит всю его историю — от древних времён до современности. Вас ждёт не просто путешествие по достопримечательностям — пирамидам Гизы, Коптскому кварталу, острову Гезира — но и знакомство с кухней Египта. Будем заглядывать в местечки, где готовят лучший кебаб, таамию, кошари и пирожные «ум али».

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы

Начнём знакомство с Каиром у легендарного чуда света. Вы увидите пирамиды Хеопса и Хефрена, Большого Сфинкса, почувствуете масштаб Древнего царства и сделаете яркие фотографии.

После прогулки — кофе по-египетски и традиционные сладости с видом на пустыню.

Коптский квартал

В старейшем христианском районе Каира вы посетите церковь Святой Марии, под которой, по преданию, укрывалось Святое Семейство.

На коротком гастроперерыве — египетский фалафель (таамия) из ближайшего кафе, приготовленный по классическому рецепту.

Улица Аль-Муиз

Одна из самых живописных улиц Каира хранит архитектуру исламского периода — старинные мечети, резные ворота, аромат специй в воздухе.

Во время прогулки — дегустация кошари и кебаба в уличном кафе, куда ходят только местные.

Остров Гезира

Финал маршрута — в современной части Каира. На острове Гезира вы попробуете стритфуд — чизбургер и батат, а затем подниметесь на телебашню, чтобы увидеть закатный город с высоты.

Завершим день чаем с мятой и десертом «ум али» с видом на Нил и огни мегаполиса.

Организационные детали

Едем на автомобиле с кондиционером Toyota Hiace, Hyundai H1, Kia или аналоге

Примерный тайминг: на каждой локации проведём 1 ч 30 мин + 1 ч на все перекусы

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы