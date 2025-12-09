Мои заказы

Каир классический и гастрономический

Увидеть и попробовать главное: от пирамид Гизы до небоскрёбов Гезира, от таамии до десерта «ум али»
Наша экскурсия пройдёт по четырём локациям Каира и охватит всю его историю — от древних времён до современности.

Вас ждёт не просто путешествие по достопримечательностям — пирамидам Гизы, Коптскому кварталу, острову Гезира — но и знакомство с кухней Египта. Будем заглядывать в местечки, где готовят лучший кебаб, таамию, кошари и пирожные «ум али».
Описание экскурсии

Пирамиды Гизы

Начнём знакомство с Каиром у легендарного чуда света. Вы увидите пирамиды Хеопса и Хефрена, Большого Сфинкса, почувствуете масштаб Древнего царства и сделаете яркие фотографии.
После прогулки — кофе по-египетски и традиционные сладости с видом на пустыню.

Коптский квартал

В старейшем христианском районе Каира вы посетите церковь Святой Марии, под которой, по преданию, укрывалось Святое Семейство.
На коротком гастроперерыве — египетский фалафель (таамия) из ближайшего кафе, приготовленный по классическому рецепту.

Улица Аль-Муиз

Одна из самых живописных улиц Каира хранит архитектуру исламского периода — старинные мечети, резные ворота, аромат специй в воздухе.
Во время прогулки — дегустация кошари и кебаба в уличном кафе, куда ходят только местные.

Остров Гезира

Финал маршрута — в современной части Каира. На острове Гезира вы попробуете стритфуд — чизбургер и батат, а затем подниметесь на телебашню, чтобы увидеть закатный город с высоты.
Завершим день чаем с мятой и десертом «ум али» с видом на Нил и огни мегаполиса.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле с кондиционером Toyota Hiace, Hyundai H1, Kia или аналоге
  • Примерный тайминг: на каждой локации проведём 1 ч 30 мин + 1 ч на все перекусы
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание — около $25 за чел.
  • Билеты на пирамиды: $14 — взрослый, $7 — детский

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 255 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.

Входит в следующие категории Каира

