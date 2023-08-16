Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства

Прикоснуться к тайнам древних построек и увидеть важнейшие из них за 1 день

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Вы увидите, как совершенствовались пирамиды, начиная от одноэтажных гробниц и заканчивая огромными 100-метровыми сооружениями. Узнаете, для каких животных построили Серапеум и какого цвета раньше была Розовая пирамида.

По желанию вы спуститесь внутрь древних конструкций, а мы расскажем все известные версии их создания.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Саккара — самая древняя пирамида и Книга мёртвых

Вы увидите каменную ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшую в мире. По желанию зайдёте в Серапеум — один из самых загадочных памятников старинного мира. Вы узнаете, почему эта пирамида считается могилой священных быков и почему никаких быков там не нашли. Также вы посетите пирамиды 5-й династии, на стенах которых были высечены первые тексты из Книги мёртвых, и пирамиду Тети, если захотите.

Дахшур — неправильная пирамида и розовые стены

Вашему взору откроется ромбовидная (она же ломаная и срезанная) пирамида, названная так из-за своей неправильной формы. Считается, что её возвёл фараон Снофр — отец Хеопса. Также здесь находится Розовая пирамида — мы расскажем, почему раньше она была белой и в какой момент поменяла свой цвет. По желанию вы спуститесь в неё и рассмотрите изнутри.

Гиза — одно из семи чудес света

На нашей финальной точке вы оцените, как со временем возросло мастерство древних строителей. Сможете прикоснуться к единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней — пирамиде Хеопса. Увидите пирамиды Хефрена и Микерина, Большого Сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру на Земле. По желанию спуститесь в пирамиды Хеопса и Хефрена или одну из них.

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места пребывания в Каире или Гизе. Если вы живёте далеко, мы организуем трансфер за дополнительную плату — от 15 до 25 €. Детали уточняйте в переписке.
  • Автомобиль — комфортабельная легковая машина. По желанию и за дополнительную плату можно заменить на минивэн (15 $) или вэн (20 $).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питьевая вода во время экскурсии
  • Полицейские разрешения

Дополнительные расходы — входные билеты

  • Вход в Саккару — 300 фунтов (≈9 $)
  • Посещение Серапеума — 180 фунтов (≈6 $)
  • Вход в Дахшур — 100 фунтов (≈3 $)
  • Вход в Гизу — 360 фунтов (≈11 $)
  • Посещение пирамиды Хеопса — 600 фунтов (≈20 $)
  • Посещение пирамиды Хефрена — 150 фунтов (≈5 $)
  • Остальные пирамиды — бесплатно

Дополнительные расходы — другое

  • Встреча в аэропорту и трансфер оттуда — 20 $
  • Обед, личные покупки — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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