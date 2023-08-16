Прикоснуться к тайнам древних построек и увидеть важнейшие из них за 1 день
По желанию вы спуститесь внутрь древних конструкций, а мы расскажем все известные версии их создания.
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Описание
Что вас ожидает
Саккара — самая древняя пирамида и Книга мёртвых
Вы увидите каменную ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшую в мире. По желанию зайдёте в Серапеум — один из самых загадочных памятников старинного мира. Вы узнаете, почему эта пирамида считается могилой священных быков и почему никаких быков там не нашли. Также вы посетите пирамиды 5-й династии, на стенах которых были высечены первые тексты из Книги мёртвых, и пирамиду Тети, если захотите.
Дахшур — неправильная пирамида и розовые стены
Вашему взору откроется ромбовидная (она же ломаная и срезанная) пирамида, названная так из-за своей неправильной формы. Считается, что её возвёл фараон Снофр — отец Хеопса. Также здесь находится Розовая пирамида — мы расскажем, почему раньше она была белой и в какой момент поменяла свой цвет. По желанию вы спуститесь в неё и рассмотрите изнутри.
Гиза — одно из семи чудес света
На нашей финальной точке вы оцените, как со временем возросло мастерство древних строителей. Сможете прикоснуться к единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней — пирамиде Хеопса. Увидите пирамиды Хефрена и Микерина, Большого Сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру на Земле. По желанию спуститесь в пирамиды Хеопса и Хефрена или одну из них.
Организационные детали
- Мы заберём вас от места пребывания в Каире или Гизе. Если вы живёте далеко, мы организуем трансфер за дополнительную плату — от 15 до 25 €. Детали уточняйте в переписке.
- Автомобиль — комфортабельная легковая машина. По желанию и за дополнительную плату можно заменить на минивэн (15 $) или вэн (20 $).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода во время экскурсии
- Полицейские разрешения
Дополнительные расходы — входные билеты
- Вход в Саккару — 300 фунтов (≈9 $)
- Посещение Серапеума — 180 фунтов (≈6 $)
- Вход в Дахшур — 100 фунтов (≈3 $)
- Вход в Гизу — 360 фунтов (≈11 $)
- Посещение пирамиды Хеопса — 600 фунтов (≈20 $)
- Посещение пирамиды Хефрена — 150 фунтов (≈5 $)
- Остальные пирамиды — бесплатно
Дополнительные расходы — другое
- Встреча в аэропорту и трансфер оттуда — 20 $
- Обед, личные покупки — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.