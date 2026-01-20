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Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства

Прикоснуться к тайнам древних построек и увидеть важнейшие из них за 1 день
Вы увидите, как совершенствовались пирамиды, начиная от одноэтажных гробниц и заканчивая огромными 100-метровыми сооружениями. Узнаете, для каких животных построили Серапеум и какого цвета раньше была Розовая пирамида.

По желанию вы спуститесь внутрь древних конструкций, а мы расскажем все известные версии их создания.
5
9 отзывов
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства

Описание экскурсии

Саккара — самая древняя пирамида и Книга мёртвых

Вы увидите каменную ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшую в мире. По желанию зайдёте в Серапеум — один из самых загадочных памятников старинного мира. Вы узнаете, почему эта пирамида считается могилой священных быков и почему никаких быков там не нашли. Также вы посетите пирамиды 5-й династии, на стенах которых были высечены первые тексты из Книги мёртвых, и пирамиду Тети, если захотите.

Дахшур — неправильная пирамида и розовые стены

Вашему взору откроется ромбовидная (она же ломаная и срезанная) пирамида, названная так из-за своей неправильной формы. Считается, что её возвёл фараон Снофр — отец Хеопса. Также здесь находится Розовая пирамида — мы расскажем, почему раньше она была белой и в какой момент поменяла свой цвет. По желанию вы спуститесь в неё и рассмотрите изнутри.

Гиза — одно из семи чудес света

На нашей финальной точке вы оцените, как со временем возросло мастерство древних строителей. Сможете прикоснуться к единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней — пирамиде Хеопса. Увидите пирамиды Хефрена и Микерина, Большого Сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру на Земле. По желанию спуститесь в пирамиды Хеопса и Хефрена или одну из них.

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места пребывания в Каире или Гизе. Если вы живёте далеко, мы организуем трансфер за дополнительную плату — от €15 до €25. Детали уточняйте в переписке.
  • Едем комфортабельная легковая машина.
  • Можем провести экскурсию для 4-8 человек и поехать на микроавтобусе с доплатой — $40
  • С вами будет гид из нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питьевая вода во время экскурсии
  • Полицейские разрешения

Дополнительные расходы — входные билеты

  • Вход в Саккару — 600 фунтов (≈$13)
  • Посещение Серапеума — 340 фунтов (≈$8)
  • Вход в Дахшур — 200 фунтов (≈$5)
  • Вход в Гизу — 700 фунтов (≈$16)
  • Посещение пирамиды Хеопса — 600 фунтов (≈$20)

Дополнительные расходы — другое

  • Встреча в аэропорту и трансфер оттуда — $30
  • Обед, личные покупки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Недавно были на экскурсии с гидом Мохамедом. Мы посетили плато Гиза, Саккару, а также Дахшур. Экскурсия оставила море приятных впечатлений! Гид Мохамед потряс нас своими знаниями египетской истории и интересной
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подачей материала. За короткое время мы узнали от гида очень многое — самостоятельно так глубоко погрузиться в историю и понять все детали было бы практически невозможно. Отдельно хочется отметить комфортный транспорт, благодаря которому мы быстро и эффективно перемещались с локации на локацию, не уставая в дороге. Мы рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с древним Египтом!

Недавно были на экскурсии с гидом Мохамедом. Мы посетили плато Гиза, Саккару, а также Дахшур. Экскурсия
Недавно были на экскурсии с гидом Мохамедом. Мы посетили плато Гиза, Саккару, а также Дахшур. Экскурсия
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Е
Спасибо Эмаду за такую насыщенную экскурсию. Отлично продуманный маршрут уберег нас от толпы туристов. Увидели все самое интересно! Пирамиды прекрасны!
Спасибо Эмаду за такую насыщенную экскурсию. Отлично продуманный маршрут уберег нас от толпы туристов. Увидели все
Спасибо Эмаду за такую насыщенную экскурсию. Отлично продуманный маршрут уберег нас от толпы туристов. Увидели все
Спасибо Эмаду за такую насыщенную экскурсию. Отлично продуманный маршрут уберег нас от толпы туристов. Увидели все
Спасибо Эмаду за такую насыщенную экскурсию. Отлично продуманный маршрут уберег нас от толпы туристов. Увидели все
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Полина
Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не увидеть и не узнать все то, что скрыто от глаз обычных туристов в Саккаре
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и Дашхуре. Это настоящее путешествие по истории на комфортной машине, практически на машине времени. Гиза оставляет сильное впечатление, но если вы действительно хотите удивиться, вам обязательно стоит поехать в Саккару, посетить пирамиду Джосера, увидеть своими глазами мистический Серапеум (там почти всегда никого нет, вы оказываетесь одни в самом мистическом и удивительном месте Египта и буквально чувствуете нечто необъяснимое в атмосфере). Вы также спуститесь в пирамиду Тети, заглянете в первую расписную гробницу под пирамидой, ощущение как от фильма про Индиану Джонса, но более комфортно и безопасно) Одно из самых в прямом смысле слова ярких впечатлений - гробница зята фараона, где до сих пор сохранилась краска на изображениях на стенах. И всё это лишь чуть младше великих пирамид! Помимо этого вы получаете подробный рассказ об истории создания пирамид с объяснениями почему, собственно, пирамиды и как они связаны с Млечным Путем. Масштабы египетской цивилизации поразительны и эта экскурсия просто обязательна для всех, кто действительно любит историю Древнего Египта и для всех, кто думает, что их уже невозможно ничем удивить!

Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не
Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не
Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не
Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не
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Сергей
✅ Безопасность ✅ Интересно ✅ Экскурсия персональная ✅ Местный колорит ✅ Русскоговорящий гид ✅ Эмоции на всю жизнь Спасибо огромное за организацию тура! Я начал планировать экскурсию почти за месяц,
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потому что летел в Хургаду и хотел посетить Каир, а точнее пирамиды, но не готов был ехать на автобусе 8-10 часов. Поэтому начал искать отдельно тур и самостоятельно организовал перелет, далее начал состыковать перелет и экскурсию, написал в чат, мне оперативно ответил Эмад, помог определиться с датами, я сразу купил билеты на перелет и сообщил дату и время прилета и вылета. По итогу оказалось, что экскурсия закончится около 17:00 а вылет у меня был в 22:30, Эмад сделал 2 очень важные вещи:
1. Мне организовали трансфер из аэропорта под мой прилет, за вполне адекватную сумму (в Хургаде меня кинули несколько раз на такси) поэтому трансфер очень был в руку в Каире;
2. Предложил дополнительные экскурсии или просто как то поддержать меня и направить в интересное место до моего вылета.

Все удалось, тур забронировал и дополнительную экскурсию на пирамиды и по старому центру Каира с посещением базара.

Когда заселился в отель, то там тоже предлагали экскурсию в Каир с перелетом за 300$, а с учетом перелета и экскурсии отдал где-то 360 и думал, что я дурак и посмешил, но не тут то было.

В аэропорту меня встретил гид Юсри и водитель, на мой вопрос - а когда начнется экскурсия, то мне ответили прямо сейчас! Вот тут я понял все прелести приобретения тура у ребят - вся экскурсия только для меня и у меня персональный гид и водитель, вся программа подстраивалась под меня, я не бежал за группой или кем то, не был ограничен по времени, а самое интересное, что после 12 часов и 2-х экскурсий я совершенно не устал, мне было очень комфортно.
Сам гид Юсри заслуживает отдельной благодарности, рассказал много интересного, обсудили местный быт и культуру, отвечал на мои вопросы и рассказывал про страну в целом. Помогал не растрачивать деньги и подсказывал, что и где? Дал понять, что я не очень хочу лезть в пирамиду Хеопса за бешеные деньги, потому что дал мне ощутить эти эмоции в других локациях, больше я не хочу лезть в них 😂. Если нужна была вода или еще что-то, то сам мог сходить в магазин, чтобы я не терялся из-за языкового барьера.
Очень много знает исторических данных, после общения с ним, я понял, что о Египте я не знал ничего, хоть мне и нравилась эта тема в детстве. Фотографировал меня и показал Каир и Гизу такими, какие они есть не только со стороны туристического маршрута, но и местного быта, что помогло окунуться в атмосферу и местный образ жизни.
В конце дня, меня отвезли на базар и там было много интересных историй и даже посидели в переулке и попили чай, а я попробовал местный кальян, который в такой атмосфере был еще вкуснее.
Потом меня привезли в аэропорт прямо к терминалу. Перед полетом я боялся, что может быть что то небезопасно, но гид сопровождал меня и было очень комфортно в течение дня, даже с бешеным ритмом движения Каира (моя тревожность покинула чат от перегрева 😂)
Спасибо огромное организаторам.
Спасибо, что подстроились под меня и помогли провести этот день в Каире и Гизе так интересно и что помогали с подбором тура и сопровождали на всем пути. 🫶🤝🙂 Теперь я знаю, что Каир и Гиза это разные вещи и много других интересных моментов 🫶

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V
Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом и прекрасно разбирается в истории Египта. Было очень интересно обсудить с ним Каир, историю
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пирамид. Сам маршрут тоже был очень хорошо продуман: кроме посещения собственно пирамид в Гизе посетили более древние пирамиды в Саккаре и даже побывали внутри двух других пирамид в Дахшуре.

Идеальная экскурсия для того, чтобы. Самостоятельно такой визит на один день организовать невозможно.

Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом
Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом
Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом
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A
Прекрасная экскурсия, и посмотрели больше чем все.
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Входит в следующие категории Каира

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