По желанию вы спуститесь внутрь древних конструкций, а мы расскажем все известные версии их создания.
Описание экскурсии
Саккара — самая древняя пирамида и Книга мёртвых
Вы увидите каменную ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшую в мире. По желанию зайдёте в Серапеум — один из самых загадочных памятников старинного мира. Вы узнаете, почему эта пирамида считается могилой священных быков и почему никаких быков там не нашли. Также вы посетите пирамиды 5-й династии, на стенах которых были высечены первые тексты из Книги мёртвых, и пирамиду Тети, если захотите.
Дахшур — неправильная пирамида и розовые стены
Вашему взору откроется ромбовидная (она же ломаная и срезанная) пирамида, названная так из-за своей неправильной формы. Считается, что её возвёл фараон Снофр — отец Хеопса. Также здесь находится Розовая пирамида — мы расскажем, почему раньше она была белой и в какой момент поменяла свой цвет. По желанию вы спуститесь в неё и рассмотрите изнутри.
Гиза — одно из семи чудес света
На нашей финальной точке вы оцените, как со временем возросло мастерство древних строителей. Сможете прикоснуться к единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней — пирамиде Хеопса. Увидите пирамиды Хефрена и Микерина, Большого Сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру на Земле. По желанию спуститесь в пирамиды Хеопса и Хефрена или одну из них.
Организационные детали
- Мы заберём вас от места пребывания в Каире или Гизе. Если вы живёте далеко, мы организуем трансфер за дополнительную плату — от €15 до €25. Детали уточняйте в переписке.
- Едем комфортабельная легковая машина.
- Можем провести экскурсию для 4-8 человек и поехать на микроавтобусе с доплатой — $40
- С вами будет гид из нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода во время экскурсии
- Полицейские разрешения
Дополнительные расходы — входные билеты
- Вход в Саккару — 600 фунтов (≈$13)
- Посещение Серапеума — 340 фунтов (≈$8)
- Вход в Дахшур — 200 фунтов (≈$5)
- Вход в Гизу — 700 фунтов (≈$16)
- Посещение пирамиды Хеопса — 600 фунтов (≈$20)
Дополнительные расходы — другое
- Встреча в аэропорту и трансфер оттуда — $30
- Обед, личные покупки — по желанию