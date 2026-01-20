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потому что летел в Хургаду и хотел посетить Каир, а точнее пирамиды, но не готов был ехать на автобусе 8-10 часов. Поэтому начал искать отдельно тур и самостоятельно организовал перелет, далее начал состыковать перелет и экскурсию, написал в чат, мне оперативно ответил Эмад, помог определиться с датами, я сразу купил билеты на перелет и сообщил дату и время прилета и вылета. По итогу оказалось, что экскурсия закончится около 17:00 а вылет у меня был в 22:30, Эмад сделал 2 очень важные вещи:

1. Мне организовали трансфер из аэропорта под мой прилет, за вполне адекватную сумму (в Хургаде меня кинули несколько раз на такси) поэтому трансфер очень был в руку в Каире;

2. Предложил дополнительные экскурсии или просто как то поддержать меня и направить в интересное место до моего вылета.



Все удалось, тур забронировал и дополнительную экскурсию на пирамиды и по старому центру Каира с посещением базара.



Когда заселился в отель, то там тоже предлагали экскурсию в Каир с перелетом за 300$, а с учетом перелета и экскурсии отдал где-то 360 и думал, что я дурак и посмешил, но не тут то было.



В аэропорту меня встретил гид Юсри и водитель, на мой вопрос - а когда начнется экскурсия, то мне ответили прямо сейчас! Вот тут я понял все прелести приобретения тура у ребят - вся экскурсия только для меня и у меня персональный гид и водитель, вся программа подстраивалась под меня, я не бежал за группой или кем то, не был ограничен по времени, а самое интересное, что после 12 часов и 2-х экскурсий я совершенно не устал, мне было очень комфортно.

Сам гид Юсри заслуживает отдельной благодарности, рассказал много интересного, обсудили местный быт и культуру, отвечал на мои вопросы и рассказывал про страну в целом. Помогал не растрачивать деньги и подсказывал, что и где? Дал понять, что я не очень хочу лезть в пирамиду Хеопса за бешеные деньги, потому что дал мне ощутить эти эмоции в других локациях, больше я не хочу лезть в них 😂. Если нужна была вода или еще что-то, то сам мог сходить в магазин, чтобы я не терялся из-за языкового барьера.

Очень много знает исторических данных, после общения с ним, я понял, что о Египте я не знал ничего, хоть мне и нравилась эта тема в детстве. Фотографировал меня и показал Каир и Гизу такими, какие они есть не только со стороны туристического маршрута, но и местного быта, что помогло окунуться в атмосферу и местный образ жизни.

В конце дня, меня отвезли на базар и там было много интересных историй и даже посидели в переулке и попили чай, а я попробовал местный кальян, который в такой атмосфере был еще вкуснее.

Потом меня привезли в аэропорт прямо к терминалу. Перед полетом я боялся, что может быть что то небезопасно, но гид сопровождал меня и было очень комфортно в течение дня, даже с бешеным ритмом движения Каира (моя тревожность покинула чат от перегрева 😂)

Спасибо огромное организаторам.

Спасибо, что подстроились под меня и помогли провести этот день в Каире и Гизе так интересно и что помогали с подбором тура и сопровождали на всем пути. 🫶🤝🙂 Теперь я знаю, что Каир и Гиза это разные вещи и много других интересных моментов 🫶