Вы увидите, как совершенствовались пирамиды, начиная от одноэтажных гробниц и заканчивая огромными 100-метровыми сооружениями. Узнаете, для каких животных построили Серапеум и какого цвета раньше была Розовая пирамида. По желанию вы спуститесь внутрь древних конструкций, а мы расскажем все известные версии их создания.

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Описание

Что вас ожидает

Саккара — самая древняя пирамида и Книга мёртвых

Вы увидите каменную ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшую в мире. По желанию зайдёте в Серапеум — один из самых загадочных памятников старинного мира. Вы узнаете, почему эта пирамида считается могилой священных быков и почему никаких быков там не нашли. Также вы посетите пирамиды 5-й династии, на стенах которых были высечены первые тексты из Книги мёртвых, и пирамиду Тети, если захотите.

Дахшур — неправильная пирамида и розовые стены

Вашему взору откроется ромбовидная (она же ломаная и срезанная) пирамида, названная так из-за своей неправильной формы. Считается, что её возвёл фараон Снофр — отец Хеопса. Также здесь находится Розовая пирамида — мы расскажем, почему раньше она была белой и в какой момент поменяла свой цвет. По желанию вы спуститесь в неё и рассмотрите изнутри.

Гиза — одно из семи чудес света

На нашей финальной точке вы оцените, как со временем возросло мастерство древних строителей. Сможете прикоснуться к единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней — пирамиде Хеопса. Увидите пирамиды Хефрена и Микерина, Большого Сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру на Земле. По желанию спуститесь в пирамиды Хеопса и Хефрена или одну из них.

Организационные детали

Мы заберём вас от места пребывания в Каире или Гизе. Если вы живёте далеко, мы организуем трансфер за дополнительную плату — от 15 до 25 €. Детали уточняйте в переписке.

Автомобиль — комфортабельная легковая машина. По желанию и за дополнительную плату можно заменить на минивэн (15 $) или вэн (20 $).

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит

Трансфер

Услуги гида

Питьевая вода во время экскурсии

Полицейские разрешения

Дополнительные расходы — входные билеты

Вход в Саккару — 300 фунтов (≈9 $)

Посещение Серапеума — 180 фунтов (≈6 $)

Вход в Дахшур — 100 фунтов (≈3 $)

Вход в Гизу — 360 фунтов (≈11 $)

Посещение пирамиды Хеопса — 600 фунтов (≈20 $)

Посещение пирамиды Хефрена — 150 фунтов (≈5 $)

Остальные пирамиды — бесплатно

Дополнительные расходы — другое