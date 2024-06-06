1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
€199 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€138 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ООлег17 января 2024Прекрасный гид, интересный маршрут, очень гибкое планирование и интересные предложения по всем нашим пожеланиям. Ребята молодцы, крайне рекомендую.
- ССергей10 августа 2023Нашим гидом был Хоссам. Отличный гид, материалом владеет на отлично. Попробовали аутентичные блюда. Очень необычно. Еще дали с собой. Ели еще два дня -)). Однозначно рекомендую!
- ЛЛинар18 апреля 2023Рекомендую гида Мухаммада, всё на высшем уровне👍✊
- ЕЕлена20 марта 2023Большое спасибо за экскурсию. Все прошло интересно и содержательно. Я уже третий раз в Каире и могу сказать, что гид показал все, что было не охвачено ранее.
- ААда29 ноября 2021Прекрасный завтрак с видом на пирамиды. По желанию осмотрели сами пирамиды, Сфинкса, прокатились на верблюде. А главное, гид Салех оказался прекрасным фотографом и помог сделать фото с отличных ракурсов. Далее старые улочки Каира и вкусная еда.
- ЛЛюбовь10 апреля 2021Мне очень понравилась экскурсия. Гид в совершенстве владеет русским языком. С удовольствием отвечал на:дополнительные вопросы по культуре и истории Египта. Показал пирамиды Гиза, старый Каир, рынок и город Мертвых. Большое спасибо! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Площадь Тахрир»
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