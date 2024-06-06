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она прошла просто великолепно. Все очень интересно, а главная какая подача 🥹 чтобы все так любили свою работу! Когда Ахмед рассказывал как будто земля остановилась, и экскурсия длинною в 6 часов прошла как будто за 5 минут. Отдельная благодарность за то, что Ахмед нашел для нас веганскую еду, и мы не остались голодными. Спасибо большое! И вот к концу экскурсии Ахмед предложил на следующий день съездить в Саккару, мы конечно же без раздумий согласились. И не зря! Все проходило также на высшем уровне, второй день понравился еще больше чем предыдущий. Ахмед рассказывает информацию, которой нет в интернете,и такие факты, от которых мурашки по телу! Мы еще месяц точно будем читать и смотреть документальные фильмы про Египет. Еще раз большое спасибо!! Обязательно приедем еще раз и попросим провести экскурсию у Ахмеда 🫶 Также отдельное спасибо водителю, очень комфортное вождение, хотя на дорогах хаос 😂