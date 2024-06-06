Площадь Тахрир – экскурсии в Каире

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Тахрир» в Каире, цены от €138, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Гастрономический Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
199 за всё до 10 чел.
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
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    она прошла просто великолепно. Все очень интересно, а главная какая подача 🥹 чтобы все так любили свою работу! Когда Ахмед рассказывал как будто земля остановилась, и экскурсия длинною в 6 часов прошла как будто за 5 минут. Отдельная благодарность за то, что Ахмед нашел для нас веганскую еду, и мы не остались голодными. Спасибо большое! И вот к концу экскурсии Ахмед предложил на следующий день съездить в Саккару, мы конечно же без раздумий согласились. И не зря! Все проходило также на высшем уровне, второй день понравился еще больше чем предыдущий. Ахмед рассказывает информацию, которой нет в интернете,и такие факты, от которых мурашки по телу! Мы еще месяц точно будем читать и смотреть документальные фильмы про Египет. Еще раз большое спасибо!! Обязательно приедем еще раз и попросим провести экскурсию у Ахмеда 🫶 Также отдельное спасибо водителю, очень комфортное вождение, хотя на дорогах хаос 😂

    Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!
  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенкомПрилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенком
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • О
    Олег
    17 января 2024
    Все краски Каира
    Прекрасный гид, интересный маршрут, очень гибкое планирование и интересные предложения по всем нашим пожеланиям. Ребята молодцы, крайне рекомендую.
  • С
    Сергей
    10 августа 2023
    Гастрономический Каир
    Нашим гидом был Хоссам. Отличный гид, материалом владеет на отлично. Попробовали аутентичные блюда. Очень необычно. Еще дали с собой. Ели еще два дня -)). Однозначно рекомендую!
  • Л
    Линар
    18 апреля 2023
    Ваш идеальный день в Каире
    Рекомендую гида Мухаммада, всё на высшем уровне👍✊
  • Е
    Елена
    20 марта 2023
    Ваш идеальный день в Каире
    Большое спасибо за экскурсию. Все прошло интересно и содержательно. Я уже третий раз в Каире и могу сказать, что гид показал все, что было не охвачено ранее.
  • А
    Ада
    29 ноября 2021
    Гастрономический Каир
    Прекрасный завтрак с видом на пирамиды. По желанию осмотрели сами пирамиды, Сфинкса, прокатились на верблюде. А главное, гид Салех оказался прекрасным фотографом и помог сделать фото с отличных ракурсов. Далее старые улочки Каира и вкусная еда.
  • Л
    Любовь
    10 апреля 2021
    Ваш идеальный день в Каире
    Мне очень понравилась экскурсия. Гид в совершенстве владеет русским языком. С удовольствием отвечал на:дополнительные вопросы по культуре и истории Египта. Показал пирамиды Гиза, старый Каир, рынок и город Мертвых. Большое спасибо! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Площадь Тахрир»

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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Площадь Тахрир" можно забронировать 4 экскурсии от 138 до 199 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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