Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе

Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы

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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы уделили этой программе 2 дня, чтобы вы успели посмотреть все интересные исторические объекты. Первый день посвящён Каиру. В программе — Коптский квартал, мечети, самый старый рынок Африки и многое другое. А второй — изучению Гизы.

Вместе с русскоговорящим гидом вы посетите пирамиды, увидите Сфинкса и окунётесь в историю Древнего Египта.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Ближайшие даты:
19
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1: Каир

Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии, древние сокровища, найденные в могиле Тутанхамона. Профессиональный гид расскажет вам историю музея и его экспонатов. Затем отправимся на прогулку по Нилу, а после заедем на обед в ресторан.

Во второй части программы посетим Старый Каир, который также называют «коптской столицей». Зайдём в старые христианские церкви, побываем на коптском кладбище и отыщем могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям Коптского квартала, которые напомнят вам старый Иерусалим.

Также вы увидите:

  • монастырь святого Георгия
  • церковь 4 века
  • колодец и грот Иисуса
  • кафе с 700-летней историей
  • старинные мечети
  • рынок Хан аль-Халили
  • и многое другое!

А вечером мы отвезём вас в отель.

День 2: Гиза

Утром заедем за вами и продолжим наше путешествие. Посетим самые важные пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефреноса и Микриноса. Проследим эволюцию погребальных камер. Вы увидите самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества, посмотрите на Сфинкса и могилы священных быков, посетите священный и загадочный Серапеум. Спуститесь в пирамиду Тети и побываете в некрополе египетских фараонов Дахшур.

Во время экскурсии гид расскажет вам об истории Египта и современной жизни страны, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером
  • Если потребуется, поможем вам найти отель в Каире. Также вы можете забронировать жильё самостоятельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — $10-15
  • Входные билеты — примерно $37
  • Отель (по желанию) — $50
  • Прогулка по Нилу (по желанию) — стоимость уточняйте в переписке
  • Трансфер из аэропорта и обратно (по желанию) — $25 на легковой машине и $40 на микроавтобусе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
Пирамиды Гизы
Популярные места
Египетский музей
Музеи
Самое главное
На микроавтобусе

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