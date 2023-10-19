Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Вместе с русскоговорящим гидом вы посетите пирамиды, увидите Сфинкса и окунётесь в историю Древнего Египта.
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1: Каир
Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии, древние сокровища, найденные в могиле Тутанхамона. Профессиональный гид расскажет вам историю музея и его экспонатов. Затем отправимся на прогулку по Нилу, а после заедем на обед в ресторан.
Во второй части программы посетим Старый Каир, который также называют «коптской столицей». Зайдём в старые христианские церкви, побываем на коптском кладбище и отыщем могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям Коптского квартала, которые напомнят вам старый Иерусалим.
Также вы увидите:
- монастырь святого Георгия
- церковь 4 века
- колодец и грот Иисуса
- кафе с 700-летней историей
- старинные мечети
- рынок Хан аль-Халили
- и многое другое!
А вечером мы отвезём вас в отель.
День 2: Гиза
Утром заедем за вами и продолжим наше путешествие. Посетим самые важные пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефреноса и Микриноса. Проследим эволюцию погребальных камер. Вы увидите самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества, посмотрите на Сфинкса и могилы священных быков, посетите священный и загадочный Серапеум. Спуститесь в пирамиду Тети и побываете в некрополе египетских фараонов Дахшур.
Во время экскурсии гид расскажет вам об истории Египта и современной жизни страны, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером
- Если потребуется, поможем вам найти отель в Каире. Также вы можете забронировать жильё самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — $10-15
- Входные билеты — примерно $37
- Отель (по желанию) — $50
- Прогулка по Нилу (по желанию) — стоимость уточняйте в переписке
- Трансфер из аэропорта и обратно (по желанию) — $25 на легковой машине и $40 на микроавтобусе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.