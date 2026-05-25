Приглашаю вас увидеть Египет вне привычных маршрутов.
Мы отвезём вас в туда, где древние столицы фараонов соседствуют со скальными некрополями, а пустынные горы — с зелёной долиной Нила.
Расскажем о религиозной революции Эхнатона, жизни людей Среднего царства и реке, которая сформировала ни на что не похожую цивилизацию.
Описание экскурсии
Тель-эль-Амарна и история о фараоне-революционере
- Осмотрим руины Ахетатона — новой столицы фараона Эхнатона
- Увидим остатки дворцов и храмов, посвящённых богу Атону
- Пройдём по скальным гробницам и полюбуемся панорамными видами на пустынные горы
- Мы расскажем об истоках и смысле религиозной и художественной революции в истории Древнего Египта
Нил — река жизни
- Вы полюбуетесь контрастом между горами и пустыней с одной стороны и плодородной долиной — с другой
- Прогуляемся по берегу, а при желании прокатимся на небольшом паруснике — фелуке
Бени-Хасан и Египет во времена Среднего царства
- Я покажу вам скальные гробницы, высеченные в известняковых горах
- Мы рассмотрим настенные росписи с сюжетами из повседневной жизни: спорт, охота, ремёсла, музыка
- Поговорим о роли человека в истории Древнего Египта
Вы узнаете:
- о жизни древних египтян, их верованиях и быте — от эпохи Среднего царства до Амарнского периода
- первом в истории опыте монотеизма, культе бога Атона и его влиянии на искусство и архитектуру
- загробных верованиях, символике росписей и значении погребальных обрядов
- переплетении египетской, греческой и римской культур и их уникальном художественном наследии
Организационные детали
- Выезд из Каира в 7:00, дорога до Эль-Миньи займёт около 4 часов в одну сторону
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- В стоимость включены входные билеты в Тель-аль-Амарну и Бени-Хасан, а также обед в местном ресторане с традиционной деревенской кухней и аутентичной атмосферой, напитки оплачиваются дополнительно
- Водная прогулка на фелуке не входит в стоимость — по желанию за доплату
- Возможно проведение экскурсии для компании от 4 до 8 человек. Доплата за микроавтобус — $100
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — ваша команда гидов в Каире
Я работаю не только гидом, но и археологом. Защитил магистерскую диссертацию по археологии и тружусь над докторской. Почему же я решил встречаться с путешественниками? Потому что мне нравится рассказывать об истории и искусстве нашей страны.
от $315 за экскурсию