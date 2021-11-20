Что вас ожидает

Отдых без хлопот

Ранним утром мы приедем за вами к воротам отеля и отвезем на комфортабельном автобусе в аэропорт. 1 час полета — и вы в Луксоре! Там вас будет ждать на современном кондиционированном автомобиле профессиональный гид-египтолог, с которым вы и проведете целый день. Вечером он отвезет вас в аэропорт прямо к вашему рейсу. В Каире вас встретит водитель и доставит обратно в отель.

Самое-самое в Луксоре

Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон. Кроме того, мы прокатимся на лодке по Нилу, заглянем на выставки папируса и каменных изделий. А еще посетим знаменитую долину Царей — огромный некрополь с гробницами знатных людей Древнего Египта.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: перелеты, переезды, входные билеты, обед.