Из Каира в Луксор на самолете!

Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира

В Луксоре вы перенесетесь на много тысячелетий назад и увидите старинные храмы, статуи и гробницы фараонов.

Все они украшены резьбой, рисунками и цветными мозаиками.

Профессиональный гид раскроет особенности древнеегипетской архитектуры, подробно расскажет о знаковых достопримечательностях и поможет расшифровать местное искусство.
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Из Каира в Луксор на самолете!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Отдых без хлопот

Ранним утром мы приедем за вами к воротам отеля и отвезем на комфортабельном автобусе в аэропорт. 1 час полета — и вы в Луксоре! Там вас будет ждать на современном кондиционированном автомобиле профессиональный гид-египтолог, с которым вы и проведете целый день. Вечером он отвезет вас в аэропорт прямо к вашему рейсу. В Каире вас встретит водитель и доставит обратно в отель.

Самое-самое в Луксоре

Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон. Кроме того, мы прокатимся на лодке по Нилу, заглянем на выставки папируса и каменных изделий. А еще посетим знаменитую долину Царей — огромный некрополь с гробницами знатных людей Древнего Египта.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: перелеты, переезды, входные билеты, обед.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🏡Выездные🛫Полеты на самолетах

Еще несколько похожих предложений в Каире

В Луксор на самолёте
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
$325
за 1 чел.
В Луксор на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных...
Путешествие из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
250
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
18 ноя
20 ноя
21 ноя
ещё...
Нетипичный Каир
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-6 чел.
Нетипичный Каир
🚗 На машине
Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Тайны древней Александрии
Индивидуальная экскурсия
12ч
240
за 1-10 чел.
Тайны древней Александрии
🚗 На машине
Насыщенное авто-пешеходное путешествие в один из самых интересных городов Египта
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Ваш идеальный день в Каире
Индивидуальная экскурсия
4
3
220
за 1-2 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Знакомьтесь, Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.7
42
160
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
🚌 На автобусе
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
18 ноя
19 ноя
21 ноя
ещё...
Исламский Каир
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00
Самобытный Каир
Индивидуальная экскурсия
5
1
200
170
за 1-4 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
Мечети, храмы, цитадель и «город мусорщиков» на насыщенной экскурсии по египетской столице
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Влюбиться в Каир за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
5
9
200
за 1-3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день!
🚗 На машине
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Христианский Каир
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1 чел.
Христианский Каир
Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей, в нем...
Ежедневно в 9:30
Многоликий Каир
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
200
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Многоликий Каир
🚗 На машине
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Коптский Каир
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-8 чел.
Коптский Каир
🚗 На машине
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...

Карим проводит ещё 2 экскурсии

Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Индивидуальная экскурсия
50
за 1 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
⛴ Водные
Увидеть Каир с воды, насладиться восточными танцами и попробовать местную кухню
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Индивидуальная экскурсия
65
за 1 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬