Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Экскурсия из Каира в Луксор на самолете предлагает незабываемое путешествие в сердце древнего Египта. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут и долину Царей.
Профессиональный гид-египтолог проведет вас по всем ключевым местам и расскажет о древнеегипетской архитектуре и искусстве. В стоимость включены все перелеты, переезды, входные билеты и обед. Возможны дополнительные расходы на напитки и посещение Бананового острова
Ранним утром мы приедем за вами к воротам отеля и отвезем на комфортабельном автобусе в аэропорт. 1 час полёта — и вы в Луксоре! Там вас будет ждать на современном кондиционированном автомобиле профессиональный гид-египтолог, с которым вы и проведёте целый день. Вечером он отвезет вас в аэропорт прямо к вашему рейсу. В Каире вас встретит водитель и доставит обратно в отель.
Самое-самое в Луксоре
Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон. Кроме того, мы прокатимся на лодке по Нилу, заглянем на выставки папируса и каменных изделий. А еще посетим знаменитую долину Царей — огромный некрополь с гробницами знатных людей Древнего Египта.
Организационные детали
Обратите внимание: для каждого заказа мы покупаем авиабилеты, поэтому при отмене экскурсии менее, чем за 5 дней, предоплата, внесенная при бронировании, не возвращается
В стоимость экскурсии всё включено: перелеты, переезды, входные билеты, обед
Дополнительно по желанию оплачивается: посещение Бананового острова, напитки, личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стоимость за одного человека на индивидуальной экскурсии для двоих взрослых
$450
Стоимость за одного человека на индивидуальной экскурсии
$650
Стоимость за 3 человек
$1200
Стоимость за 4 человек
$1600
Стоимость за 5 человек
$1900
Стоимость за 6 человек
$2250
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Карим организовал суперскую трех дневную экскурсию! Наш гид Usama очень хорошо говорил по русский и рассказывал всё очень интересно с авторской подачей историка! Всегда был любезен и избавил по нашей просьбе от туристических (лохотронов)!
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Рита
Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂 Всё очень хорошо организованно! Карим всегда был на связи, отвечал на любые вопросы! Ахмед очень хороший читать дальшеуменьшить
гид, видно любит свою работу и делает её профессионально, слушать его одно удовольствие. Эрудированный, внимательный и приятный в общении молодой человек. Я путешествовала одна и немного переживала, но ребята очень хорошо работают и очень гостеприимные! Не зря говорят, что восточные люди самые гостепреимные и это действительно так! 🥰 Очень рекомендую этот тур!
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София
Спасибо организатору и гиду Ахмету за отличную экскурсию! Мы очень довольны! Пожалуй это была лучшая экскурсия в Египте для нас. Увидели и узнали много нового для себя. Карнакский храм и читать дальшеуменьшить
обелиски впечатлили нас даже больше пирамид. Гид очень образованный, прекрасно говорит по-русски, все очень интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Всем рекомендуем! Обязательно приедем в Египет ещё, но теперь уже сразу в Луксор!:)
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Гаяна
Хотим выразить огромную благодарность организатору тура Кариму, гиду Махмуду и водителю за шикарную экскурсию! Нам очень повезло с гидом, Махмуд - действующий археолог и прекрасно говорит на русском. С ним экскурсия превратилась в захватывающее путешествие в историю Древнего Египта! Великолепный рассказ, грамотно построенный маршрут, минуя толпы туристов, да ещё и вкусным обедом накормили) Всем однозначно рекомендуем! 👍🏻👍🏻👍🏻
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Savva
I really enjoyed it overall. Don't hesitate to communicate more with the guide and skip the stops that don't interest you. The route is well thought out.
В целом мне очень понравилось. Не стесняйтесь больше общаться с гидом и пропускать остановки, которые вас не интересуют. Маршрут хорошо продуман.
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В
Видмак
Экскурсия прошла на Ура! Спасибо нашему гиду Ахмеду за прекрасные впечатления от Луксора.
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