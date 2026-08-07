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Из Каира - в сафари-парк «Африка»

Путешествие в первый африканский сафари-парк подарит незабываемые впечатления. Познакомьтесь с гиппопотамами, кенгуру и ламами, наслаждаясь природой
Сафари-парк «Африка» предлагает уникальную возможность познакомиться с дикой природой в её естественной среде. Посетители смогут покормить гиппопотама, погладить кенгуру и лам, а также прогуляться со страусом. Программа включает катание на
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лодке и увлекательные рассказы гида о жизни животных в Египте.

Парк расположен в нескольких часах езды от Каира, что делает его доступным для однодневного посещения. Это идеальный выбор для семейного отдыха и любителей природы

7 причин купить этот трансфер

  • 🦒 Увидеть животных в естественной среде
  • 🦛 Покормить гиппопотама с рук
  • 🦘 Погладить кенгуру и лам
  • 🦢 Прогулка со страусом
  • 🛶 Катание на лодке
  • 🦜 Общение с попугаями
  • 📚 Интересные рассказы гида
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»

Что можно увидеть

  • Сафари-парк «Африка»

Описание трансфер

Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке. Чем там можно заняться?

  • Посмотреть на животных в их естественной среде обитания
  • Покормить с рук гиппопотама
  • Погладить кенгуру и лам
  • Прогуляться со страусом
  • Состроить рожицу мартышкам
  • Поболтать с попугаями
  • Покататься на лодке по искусственной речке
  • Послушать рассказы гида о том, как все эти животные попали в Египет и как им здесь живётся
  • Отобедать здесь же на территории парка

Примерный тайминг маршрута

7:00-10:00 — дорога до сафари-парка
10:00-16:00 — посещение парка
16:00-19:00 — путь обратно до отеля

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне и входной билет в сафари-парк
  • Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
  • Дополнительно оплачивается обед – от $10/чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!

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