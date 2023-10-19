Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Африка опасна. Да-да-да! Не ходите в Африку, дети, никогда!» Мы готовы поспорить с Корнеем Чуковским.
Африка и её обитатели прекрасны, знакомство с ними увлекательно и запоминается на всю жизнь и детям, и взрослым. Приглашаем вас в первый в Африке сафари-парк.
Покормить бегемота и погоняться за страусом — да-да-да! Покататься на лодке и послушать рассказы гида — непременно!
Африка и её обитатели прекрасны, знакомство с ними увлекательно и запоминается на всю жизнь и детям, и взрослым. Приглашаем вас в первый в Африке сафари-парк.
Покормить бегемота и погоняться за страусом — да-да-да! Покататься на лодке и послушать рассказы гида — непременно!
Ближайшие даты:
19
окт
окт
20
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окт
21
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке. Чем там можно заняться?
- Посмотреть на животных в их естественной среде обитания
- Покормить с рук гиппопотама
- Погладить кенгуру и лам
- Прогуляться со страусом
- Состроить рожицу мартышкам
- Поболтать с попугаями
- Покататься на лодке по искусственной речке
- Послушать рассказы гида о том, как все эти животные попали в Египет и как им здесь живётся
- Отобедать здесь же на территории парка
Примерный тайминг маршрута
7:00-10:00 — дорога до сафари-парка
10:00-16:00 — посещение парка
16:00-19:00 — путь обратно до отеля
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне и входной билет в сафари-парк
- Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
- Дополнительно оплачивается обед – от $10/чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Уже 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые в будущем, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
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