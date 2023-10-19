Из Каира - в сафари-парк «Африка»

Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями

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Ответы на вопросы
«Африка опасна. Да-да-да! Не ходите в Африку, дети, никогда!» Мы готовы поспорить с Корнеем Чуковским.

Африка и её обитатели прекрасны, знакомство с ними увлекательно и запоминается на всю жизнь и детям, и взрослым. Приглашаем вас в первый в Африке сафари-парк.

Покормить бегемота и погоняться за страусом — да-да-да! Покататься на лодке и послушать рассказы гида — непременно!
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Ближайшие даты:
19
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22
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке. Чем там можно заняться?

  • Посмотреть на животных в их естественной среде обитания
  • Покормить с рук гиппопотама
  • Погладить кенгуру и лам
  • Прогуляться со страусом
  • Состроить рожицу мартышкам
  • Поболтать с попугаями
  • Покататься на лодке по искусственной речке
  • Послушать рассказы гида о том, как все эти животные попали в Египет и как им здесь живётся
  • Отобедать здесь же на территории парка

Примерный тайминг маршрута

7:00-10:00 — дорога до сафари-парка
10:00-16:00 — посещение парка
16:00-19:00 — путь обратно до отеля

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне и входной билет в сафари-парк
  • Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
  • Дополнительно оплачивается обед – от $10/чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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