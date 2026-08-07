Сафари-парк «Африка» предлагает уникальную возможность познакомиться с дикой природой в её естественной среде. Посетители смогут покормить гиппопотама, погладить кенгуру и лам, а также прогуляться со страусом. Программа включает катание на
7 причин купить этот трансфер
- 🦒 Увидеть животных в естественной среде
- 🦛 Покормить гиппопотама с рук
- 🦘 Погладить кенгуру и лам
- 🦢 Прогулка со страусом
- 🛶 Катание на лодке
- 🦜 Общение с попугаями
- 📚 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Сафари-парк «Африка»
Описание трансфер
Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке. Чем там можно заняться?
- Посмотреть на животных в их естественной среде обитания
- Покормить с рук гиппопотама
- Погладить кенгуру и лам
- Прогуляться со страусом
- Состроить рожицу мартышкам
- Поболтать с попугаями
- Покататься на лодке по искусственной речке
- Послушать рассказы гида о том, как все эти животные попали в Египет и как им здесь живётся
- Отобедать здесь же на территории парка
Примерный тайминг маршрута
7:00-10:00 — дорога до сафари-парка
10:00-16:00 — посещение парка
16:00-19:00 — путь обратно до отеля
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном минивэне и входной билет в сафари-парк
- Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
- Дополнительно оплачивается обед – от $10/чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
Входит в следующие категории Каира
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