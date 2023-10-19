«Африка опасна. Да-да-да! Не ходите в Африку, дети, никогда!» Мы готовы поспорить с Корнеем Чуковским.



Африка и её обитатели прекрасны, знакомство с ними увлекательно и запоминается на всю жизнь и детям, и взрослым. Приглашаем вас в первый в Африке сафари-парк.



Покормить бегемота и погоняться за страусом — да-да-да! Покататься на лодке и послушать рассказы гида — непременно!