что нам отвечали на все вопросы, которые мы хотели задать, а также давали нам время на изучения того, что нам интересно 🙂 мы были с ребенком, немного под устал (так как страна жаркая 🕌), но нам было очень круто и интересно 👍❤️

- во вторых мы выбрали сами маршрут, то что конкретно хотели, и Мухаммед нам все организовал, все наши желания 👍🙂

- трансфер, все только для нас, самая удобная машина и водители 👍🙂

- самое главное, Мухаммеда знают все и нам было приятно, что мы попали в самые надежные руки 👍🙂

Все было без суеты, спокойно (поэтому лучше заплатить больше и выбрать индивидуального гида, чем бегать с группой)👍🙂

- еще важный момент, мы на любое место попадали без очередей, особенно пирамида, и спокойно находились в ней сколько хотели, нас не торопили ни разу 👍🙂 (хотя групп было очень очень много, но мы обходили все и проходили везде)

- и Мухаммед сделает вам кучу классных фотографий, профессионально 😍🥹🙏🏼

Потрясающий гид, с хорошим чувством юмора, легкий в общении, потрясающе знающий русский язык и очень добрый мужчина 🙂👍 в подарок подарил нам монеты на удачу, было очень приятно и мы сохраним обязательно ❤️❤️❤️

Благодарим Мухаммеда и от души всем рекомендуем брать индивидуальную экскурсию именно у него 🕌🙂

Передаем привет из Хабаровска 🌈🐠