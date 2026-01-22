Прогулки и экскурсии на лодке в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Каире, цены от $90, скидки до 40%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
На лодке
6 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
«Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами»
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
$216 за всё до 8 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
На машине
На лодке
На микроавтобусе
7.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь на традиционной парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами Каира»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$105 за человека
Экспресс-погружение в историю и колорит Каира
На машине
На лодке
4 часа
-
40%
Мини-группа
до 5 чел.
Экспресс-погружение в историю и колорит Каира
Посетить средневековую крепость и колоритный базар, а также прокатиться на лодке по Нилу
Начало: У вашего отеля в Каире или Гизе
«Вы прокатитесь по Нилу на фелуке — традиционной египетской лодке»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 08:00
$90$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 января 2026
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10 человек, было интересно всем и взрослым и детям, будем рекомендовать друзьям.
  • М
    Мария
    11 января 2026
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Спасибо огромное Мохаммеду. Счастливый случай - что мы его нашли) и оказалось, что мои близкие друзья также с ним путешествовали!!!
    

    Мы не удержались и два дня с Мохаммедом исследовали Каир и окрестности. Замечательный рассказ, очень знающий гид (а я довольно привередливый клиент))). Ценно внимание к мелочам. И с ним очень комфортно - уверена, что могу всем рекомендовать. Смело обращайтесь с любыми запросами, не подведет!!!

  • С
    Сергей
    13 ноября 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Просто нет слов!
    Очень интересный рассказ про Каир, потрясающий рассказ и подробности по египетской истории, отлично подобранная программа.
    Большой музей - это
    

    просто обязательное к посещению место!!!
    С Мухаммедом очень комфортно и интересно.
    Очень знающий гид да еще и с отличным чувством юмора, очень радушный и внимательный. Программа была скорректирована с учетом наших пожеланий и также дополнена Мухаммедом исходя из наших интересов.

  • К
    Кристина
    15 октября 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру этой страны. Спасибо, все было замечательно.
  • Д
    Дарья
    11 октября 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная, обширная, очень содержательная. Гид
    

    выбрал подходящее время и построил маршрут таким образом, чтобы мы не зажарились под Каирским солнышком. Всё было продуманно до мелочей. Обязательно посетим другие предложенные места, очень хочется посмотреть Сокару и музей цивилизации 🫶🏼

  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Добрый вечер! Семьей выбрали гида Мухаммеда и были счастливы 🙂👍
    - во первых индивидуальная экскурсия, это лучший выбор для путешественников, потому
    

    что нам отвечали на все вопросы, которые мы хотели задать, а также давали нам время на изучения того, что нам интересно 🙂 мы были с ребенком, немного под устал (так как страна жаркая 🕌), но нам было очень круто и интересно 👍❤️
    - во вторых мы выбрали сами маршрут, то что конкретно хотели, и Мухаммед нам все организовал, все наши желания 👍🙂
    - трансфер, все только для нас, самая удобная машина и водители 👍🙂
    - самое главное, Мухаммеда знают все и нам было приятно, что мы попали в самые надежные руки 👍🙂
    Все было без суеты, спокойно (поэтому лучше заплатить больше и выбрать индивидуального гида, чем бегать с группой)👍🙂
    - еще важный момент, мы на любое место попадали без очередей, особенно пирамида, и спокойно находились в ней сколько хотели, нас не торопили ни разу 👍🙂 (хотя групп было очень очень много, но мы обходили все и проходили везде)
    - и Мухаммед сделает вам кучу классных фотографий, профессионально 😍🥹🙏🏼
    Потрясающий гид, с хорошим чувством юмора, легкий в общении, потрясающе знающий русский язык и очень добрый мужчина 🙂👍 в подарок подарил нам монеты на удачу, было очень приятно и мы сохраним обязательно ❤️❤️❤️
    Благодарим Мухаммеда и от души всем рекомендуем брать индивидуальную экскурсию именно у него 🕌🙂
    Передаем привет из Хабаровска 🌈🐠

  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Отличная, насыщенная экскурсия по старому Каиру с Мухаммедом. Отдельное спасибо за то, что удалось скорректировать программу в соответствии с моими пожеланиями. Мухаммед ответственный, эрудированный гид, с прекрасными знаниями. Хорошо составленная программа, отличная машина, все понравилось! Однозначно рекомендую!
  • М
    Мария
    8 мая 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Отличный день с Мухаммедом!
    Мухаммед подстроился под наши интересы, скорректировал маршрут. Рассказ в музее был интересным и насыщенным. Много фактов, деталей,
    

    на которые без гида не обратили бы внимания. Познакомились не только с историей Египта, но и с современным Каиром.
    Помог в приобретении билетов.
    По нашей просьбе посоветовал прекрасный ресторан. Мы очень довольны сотрудничеством! Спасибо, Мухаммед!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Это была самая лучшая, самая содержательная экскурсия из тех, что у меня были в Каире.

    Спасибо большое, Мухаммед!
  • К
    Карина
    1 мая 2025
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Потрясающая организация и забота на каждом шагу! Организатор Мухаммед взял на себя всё — от отеля до сувениров. Все 4
    

    дня в Каире прошли идеально: без единой заминки, чётко по плану и с максимальным комфортом для нашей семьи с тремя детьми (9, 12 и 12 лет). Продуманы все детали — трансферы, экскурсии, питание, дополнительные поездки и даже прогулка на верблюдах! Мухаммед сопровождал нас всё время, был и фотографом, и гидом, и экскурсоводом — всегда внимательный, деликатный и с чувством юмора. Информации много, но подаётся интересно — дети слушали с удовольствием. Отдельный плюс — прогулка по Нилу и насыщенная культурная программа, включая музей. Вся семья в восторге, рекомендую всем — особенно тем, кто хочет увидеть Египет с душой и без стресса!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На лодке»

Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Базар Хан Эль Халили;
  7. Церковь Святого Георгия;
  8. Дахшур;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 216 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
