Откройте для себя мифы и легенды Каира с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Каире, цены от $40. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Каир без стереотипов
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в повседневную жизнь Каира за один день
Приехав в Каир, вас встретит друг, который покажет самые яркие уголки города, расскажет истории и тайны, а также сделает атмосферные фото
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Великие пирамиды и Старый Каир
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Великие пирамиды и Старый Каир
Увидеть легенды Древнего мира, посетить древние мечети и церкви, а также открыть секретную смотровую
Начало: В Гизе
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$40 за человека
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Я хочу развенчать мифы о Египте и показать вам, что наша страна - это не только пирамиды
«И разрушу распространённые мифы»
14 окт в 08:30
21 окт в 08:30
$160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Д
    28 июля 2024
    Каир без стереотипов
    Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид
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    был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но и делал это с энтузиазмом и увлечением. Ночное освещение придавало достопримечательностям особую магию, делая их ещё более впечатляющими. Особое удовольствие доставила прогулка по базару, где мы смогли ощутить атмосферу настоящего Каира. Рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть город с другой стороны и получить яркие впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каир без стереотипов
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  3. Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Каира в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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