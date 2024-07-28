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был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но и делал это с энтузиазмом и увлечением. Ночное освещение придавало достопримечательностям особую магию, делая их ещё более впечатляющими. Особое удовольствие доставила прогулка по базару, где мы смогли ощутить атмосферу настоящего Каира. Рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть город с другой стороны и получить яркие впечатления.