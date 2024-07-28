5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в повседневную жизнь Каира за один день
Приехав в Каир, вас встретит друг, который покажет самые яркие уголки города, расскажет истории и тайны, а также сделает атмосферные фото
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Великие пирамиды и Старый Каир
Увидеть легенды Древнего мира, посетить древние мечети и церкви, а также открыть секретную смотровую
Начало: В Гизе
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$40 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Я хочу развенчать мифы о Египте и показать вам, что наша страна - это не только пирамиды
«И разрушу распространённые мифы»
14 окт в 08:30
21 окт в 08:30
$160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДД28 июля 2024Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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