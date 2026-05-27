Тысячи туристов штурмуют плато Гиза, в то время как в получасе езды от Каира стоят три пирамиды, у которых почти никогда нет очередей. Туда мы и отправимся, чтобы разобраться, кто изобрёл их классическую форму. А затем побываем в тенистых садах и в золотых залах резиденции принца. Мы расскажем, как этот человек фактически построил современный Египет.
Описание экскурсии
Дахшур — колыбель великих пирамид
Вы увидите три сооружения и узнаете историю каждого. Спуститесь внутрь одного из них по древним коридорам и познакомитесь с мрачным памятником Среднего царства, который стоит сегодня практически забытый.
Дворец Эль-Маниал — резиденция принца Мухаммеда Али, основателя современного Египта
Архитектура здесь причудлива: османские арки соседствуют с мавританской резьбой и европейскими интерьерами. Вы пройдёте по залам, отделанным золотом и мозаикой, и прогуляетесь в парке с редкими растениями и фонтанами. И конечно, выясните, какую роль принц сыграл в истории страны.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Трансфер из отелей в отдалённых районах (аэропорт, Новый Каир, город 6 Октября) — за доплату $30 в обе стороны
- Дополнительно оплачиваются билеты в комплекс Дахшура — $6 за чел. и во дворец Эль-Маниал — $10 за чел., а также обед — от $15 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
