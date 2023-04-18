Вы знали, что после наступления темноты великие пирамиды Гизы не погружаются в сон, а «оживают»? На их стенах появляются лазерные изображения иероглифов, старинных схем и похороненных здесь фараонов. И всё это — под увлекательный рассказ о людях, культуре, истории и традициях Древнего Египта. Приглашаем вас насладиться этим удивительным зрелищем!
Описание аудиогида
Пирамиды Гизы и завораживающее шоу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, освещенные яркими цветами. Услышите необыкновенные факты о Сфинксе, охранявшем «город мертвых» пять тысяч лет. Раскроете историю возведения местных гробниц и узнаете о жизни известных людей Древнего Египта: Тутмосе IV, Эхнатоне, Нефертити и Тутанхамоне.
Организационные детали
- Важно: мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до шоу и обратно. Но на шоу, кроме вас, будут другие люди.
- Всем зрителям выдают бесплатные наушники. Вы сами выбираете, на каком языке слушать рассказ. Доступны: русский, английский, французский, немецкий итд.
- В стоимость включены: трансфер с русскоговорящим сопровождающим, шоу, бутылка воды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|1 человек
|$70
|2-3 человека
|$54
|4-10 человек
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 2003 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Удалось увидеть ночное шоу на пирамидах, несмотря на проходящий Рамадан. Очень впечатляюще, рекомендую всем!
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О
Световое шоу показалось скучноватым. Была статическая подсветка пирамид, Сфинкса и стены древнего порта без применения современных технологий световой анимации или лазерного шоу. Авторы попытались кратко познакомить с основными вехами древнеегипетской цивилизации и по этой причине шоу свелось к монотонному рассказу. Эта экскурсия подойдёт непритязательному слушателю никогда не видевшему современные световые постановки.
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С
Замечательная экскурсия, увидели пирамиды в ночном свете, поужинали с видом на это чудо света. В дороге послушали интересные рассказы о Каире, местных жителях, интересные факты про пирамиды и их историю.
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М
Очень понравилось, большое спасибо за организацию поездки. Конечно, это получается подороже, чем было бы самостоятельно доехать и купить билет в кассе:). Зато удобно, беспокоиться о транспорте о о времени не
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И
Это замечательное шоу,я очень рада,что мы его посетили, в нем дается вкраце вся история Египта,гид замечательный, вовремя забрал из отеля, был к нам внимателен и очень интересный рассказчик.
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Наша задача была добраться из Александрии к пирамидам, что с блеском выполнил наш невидимый проводник (водитель Хани просто выше всяких похвал)
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