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нужно, забрали из отеля, довезли, подождали и вернули. Для тех, кто боится чужого большого города или у кого, как у меня, очень мало времени, потому что поездка в Каир деловая, а не туристическая - отличный вариант. Бонусом идёт исключительно порядок, ное поведение водителя. Я уже несколько дней в Каире, и успела заметить, что сдачу везде дают неохотно и норовят её посчитать в свою пользу:). И этот постоянный обдуреж уже становится даже привычным. А тут у меня было 50 долларов, заплатить надо было 46, и я, помня местные нравы, была абсолютно готова к тому, что 4 доллара посчитают "пустяком", и либо вообще мне не отдадут, либо посчитают по немыслимому курсу, в расчёте на дурных туристов:). Но, к моему изумлению, водитель пунктуальносю отсчитал мне 4 доллара и пожелал всего наилучшего. Скажете - ерунда, но в Египте это не так часто случается. Так что пустячок, но приятно. В целом рекомендую мероприятие и этого организатора.