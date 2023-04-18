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Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света

Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Вы знали, что после наступления темноты великие пирамиды Гизы не погружаются в сон, а «оживают»? На их стенах появляются лазерные изображения иероглифов, старинных схем и похороненных здесь фараонов. И всё это — под увлекательный рассказ о людях, культуре, истории и традициях Древнего Египта. Приглашаем вас насладиться этим удивительным зрелищем!
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света

Описание аудиогида

Пирамиды Гизы и завораживающее шоу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, освещенные яркими цветами. Услышите необыкновенные факты о Сфинксе, охранявшем «город мертвых» пять тысяч лет. Раскроете историю возведения местных гробниц и узнаете о жизни известных людей Древнего Египта: Тутмосе IV, Эхнатоне, Нефертити и Тутанхамоне.

Организационные детали

  • Важно: мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до шоу и обратно. Но на шоу, кроме вас, будут другие люди.
  • Всем зрителям выдают бесплатные наушники. Вы сами выбираете, на каком языке слушать рассказ. Доступны: русский, английский, французский, немецкий итд.
  • В стоимость включены: трансфер с русскоговорящим сопровождающим, шоу, бутылка воды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
1 человек$70
2-3 человека$54
4-10 человек$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 2003 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Удалось увидеть ночное шоу на пирамидах, несмотря на проходящий Рамадан. Очень впечатляюще, рекомендую всем!
Удалось увидеть ночное шоу на пирамидах, несмотря на проходящий Рамадан. Очень впечатляюще, рекомендую всем!
Удалось увидеть ночное шоу на пирамидах, несмотря на проходящий Рамадан. Очень впечатляюще, рекомендую всем!
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О
Световое шоу показалось скучноватым. Была статическая подсветка пирамид, Сфинкса и стены древнего порта без применения современных технологий световой анимации или лазерного шоу. Авторы попытались кратко познакомить с основными вехами древнеегипетской цивилизации и по этой причине шоу свелось к монотонному рассказу. Эта экскурсия подойдёт непритязательному слушателю никогда не видевшему современные световые постановки.
Световое шоу показалось скучноватым. Была статическая подсветка пирамид, Сфинкса и стены древнего порта без применения современных
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С
Замечательная экскурсия, увидели пирамиды в ночном свете, поужинали с видом на это чудо света. В дороге послушали интересные рассказы о Каире, местных жителях, интересные факты про пирамиды и их историю.
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Вроде и учили все это в школе, но уже мало что осталось в памяти, кроме той картинки с обложки учебника истории:) и вот наконец-то я увидел их вживую! Спасибо за экскурсию!

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М
Очень понравилось, большое спасибо за организацию поездки. Конечно, это получается подороже, чем было бы самостоятельно доехать и купить билет в кассе:). Зато удобно, беспокоиться о транспорте о о времени не
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нужно, забрали из отеля, довезли, подождали и вернули. Для тех, кто боится чужого большого города или у кого, как у меня, очень мало времени, потому что поездка в Каир деловая, а не туристическая - отличный вариант. Бонусом идёт исключительно порядок, ное поведение водителя. Я уже несколько дней в Каире, и успела заметить, что сдачу везде дают неохотно и норовят её посчитать в свою пользу:). И этот постоянный обдуреж уже становится даже привычным. А тут у меня было 50 долларов, заплатить надо было 46, и я, помня местные нравы, была абсолютно готова к тому, что 4 доллара посчитают "пустяком", и либо вообще мне не отдадут, либо посчитают по немыслимому курсу, в расчёте на дурных туристов:). Но, к моему изумлению, водитель пунктуальносю отсчитал мне 4 доллара и пожелал всего наилучшего. Скажете - ерунда, но в Египте это не так часто случается. Так что пустячок, но приятно. В целом рекомендую мероприятие и этого организатора.

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И
Это замечательное шоу,я очень рада,что мы его посетили, в нем дается вкраце вся история Египта,гид замечательный, вовремя забрал из отеля, был к нам внимателен и очень интересный рассказчик.
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Любовь
Наша задача была добраться из Александрии к пирамидам, что с блеском выполнил наш невидимый проводник (водитель Хани просто выше всяких похвал)
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