Приглашаем увидеть знаменитые чудеса света и познакомиться с миром Древнего Египта. Вы увидите 11 пирамид с одного ракурса, прокатитесь на верблюдах по пескам Гизы и встретитесь с Великим сфинксом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Панорамная площадка Гизы — с этого места открывается вид сразу на одиннадцать пирамид, включая знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Здесь вы сделаете эффектные фотографии с необычной перспективы.

Катание на верблюдах — небольшой переход по пустыне и вид на пирамиды, какими их видели древние египтяне.

Великий сфинкс — встреча с одной из самых загадочных статуй в истории человечества. Гид расскажет о легендах, символике и тайнах, которые он хранит уже более четырёх тысяч лет.

Вы узнаете:

как возводились пирамиды и какие загадки их окружают

почему фараоны строили усыпальницы именно такой формы и что она символизировала

кто и зачем создал Великого сфинкса

как жили древние египтяне, во что верили и какие следы их культуры сохранились до наших дней

Организационные детали