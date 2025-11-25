Приглашаем увидеть знаменитые чудеса света и познакомиться с миром Древнего Египта.
Вы увидите 11 пирамид с одного ракурса, прокатитесь на верблюдах по пескам Гизы и встретитесь с Великим сфинксом.
Вы увидите 11 пирамид с одного ракурса, прокатитесь на верблюдах по пескам Гизы и встретитесь с Великим сфинксом.
Описание экскурсии
Панорамная площадка Гизы — с этого места открывается вид сразу на одиннадцать пирамид, включая знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Здесь вы сделаете эффектные фотографии с необычной перспективы.
Катание на верблюдах — небольшой переход по пустыне и вид на пирамиды, какими их видели древние египтяне.
Великий сфинкс — встреча с одной из самых загадочных статуй в истории человечества. Гид расскажет о легендах, символике и тайнах, которые он хранит уже более четырёх тысяч лет.
Вы узнаете:
- как возводились пирамиды и какие загадки их окружают
- почему фараоны строили усыпальницы именно такой формы и что она символизировала
- кто и зачем создал Великого сфинкса
- как жили древние египтяне, во что верили и какие следы их культуры сохранились до наших дней
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле или минивэне Toyota Hiace, Hyundai H1 или Kia. По запросу установим детские кресла
- Трансфер из отдалённых районов Каира (6 Октября, Новый Каир и под.) оплачивается дополнительно — $40
- Получасовое катание на верблюдах входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается входной билет в комплекс пирамид — $14 за чел.
- Возьмите с собой перекус и воду, также по пути будет остановка для кофе-паузы или обеда — по желанию
- Экскурсию можно провести только для вашей группы — подробности уточним в переписке
- Сопровождать вас на маршруте будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 252 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
25 ноя 2025
Были на индивидуальной экскурсии с Махмудом. Перемешались на комфортной чистой машине, с кондиционером. Махмуд встречал нас в аэропорту, построил эксклюзивный маршрут с учетом наших пожеланий. Мы везде проходили без очереди. Махмуд очень хорошо владеет русским языком, было приятно и интересно слушать его. Нам понравилось!
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
3 дек в 08:00
$100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$101 за всё до 8 чел.