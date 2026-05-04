Каир — это не только пирамиды и знаменитые музеи, но и центр богатой мусульманской цивилизации с глубокими корнями. Вместе посетим несколько мечетей и пройдёмся по древним улицам.
Поговорим о прошлом этой земли, начиная с прихода мусульман в 7 веке и заканчивая сменой формы правления в Египте. А ещё — об архитектуре, искусстве и церквях.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из отеля
9:00 — мечеть Амра ибн аль-Аса 7 века. Вы увидите первую мечеть Египта
10:15 — мечеть Ахмеда ибн Тулуна 9 века. Погрузитесь в уникальную архитектуру среди узких улочек Каира
11:45 — улица Аль-Муиз. Прогуляетесь по музею под открытым небом с шедеврами 10 века
14:00 — цитадель Саладина. Осмотрите мечеть Аль-Насира Мухаммеда 14 века и мечеть Мухаммеда Али 19 века в османском стиле, а ещё насладитесь панорамным видом на весь город
15:00 — выезд в отель
В путешествии вы узнаете:
- как Египет был монархией, а стал республикой
- что менялось в мусульманской архитектуре на протяжении веков
- как каждая нация, что жила здесь, повлияла на население страны — и как это отразилось в искусстве
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле. Из дальних районов Каира (Новый Каир, 6 Октября и т. д.) есть доплата за трансфер — $40
- Дополнительные расходы: входные билеты — ~$25 за чел., обед — по желанию
- Ваша одежда должна прикрывать плечи и колени, женщинам важно иметь платок
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
Н
Огромное спасибо за интересную экскурсию! Древний Каир- необычное место! Такое чувство что вернулись назад на 2000 лет! Спасибо нашему гиду Хелми, очень интересно, познавательно, понятно. Рекомендую!
Хелми
Ответ организатора:
Я бесконечно вам благодарен! Ваше восхищение наполняет меня подлинным счастьем 😊😊
