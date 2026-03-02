Большой Египетский музей (GEM) — знакомство с саркофагами, мумиями, статуями и другими уникальными артефактами Древнего Египта.
Коптский Каир — прогулка по одному из самых древних районов города с посещением церкви Святой Марии (Подвешенная или Висячая), монастыря Святого Георгия, древней синагоги, церкви Святого Сергия и Павла — и не только.
Исторический исламский Каир — пешеходная прогулка по средневековой столице с сотнями минаретов, куполов и узких улочек.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — восточный колорит, старинные лавки, ремесленные кварталы и легендарные кафе с многовековой историей.
История в сопровождении профессионального гида — подробный рассказ о Древнем Египте, факты, легенды и ответы на вопросы.
Есть возможность забронировать экскурсию индивидуально для вашей группы — подробности в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1455 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Эмад отлично говорит по-русски, много лучше, чем типичный гид, отлично знает то, о чем рассказывает, и охотно корректирует план экскурсии, если вдруг клиенту захотелось отклониться в сторону. Очень рекомендую.
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое,Екатерина! всегда рады вас обслуживать ждем вас снова 🙏🤝
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