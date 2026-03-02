Эта экскурсия раскроет Каир со всех сторон. За один день вы пройдёте путь от Древнего Египта до Средневековья, посетите коптский квартал с христианскими святынями, прогуляетесь по атмосферным улицам исламской столицы. И завершите маршрут в Большом Египетском музее (GEM) — с самой богатой коллекцией древнеегипетских артефактов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $180 за экскурсию

Описание экскурсии

Большой Египетский музей (GEM) — знакомство с саркофагами, мумиями, статуями и другими уникальными артефактами Древнего Египта.

Коптский Каир — прогулка по одному из самых древних районов города с посещением церкви Святой Марии (Подвешенная или Висячая), монастыря Святого Георгия, древней синагоги, церкви Святого Сергия и Павла — и не только.

Исторический исламский Каир — пешеходная прогулка по средневековой столице с сотнями минаретов, куполов и узких улочек.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — восточный колорит, старинные лавки, ремесленные кварталы и легендарные кафе с многовековой историей.

История в сопровождении профессионального гида — подробный рассказ о Древнем Египте, факты, легенды и ответы на вопросы.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — сбор из отелей

10:00 — посещение GEM

12:30 — обед

13:30 — Коптский квартал

15:00 — исламская столица, средневековый квартал

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали