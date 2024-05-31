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Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались по Нилу на большой лодке только вдвоем, гуляли по супер колоритному восточному базару, посетили очень атмосферное кафе. Мухаммед еще и отличный фотограф. С гидом мы чувствовали себя в полной безопасности, заходили в такие потаенные уголки базара, куда бы сами побоялись идти, еще один неоспоримый плюс - он помогал покупать сувениры. Охотно отвечал на все вопросы, был терпелив и вежлив. Мухаммед отлично говорит по-русски. Он - египтолог, историк, участник археологических экспедиций, очень открытый и доброжелательный человек, с чувством юмора. С удовольствием рассказывает как про историю Египта, так и про быт и нравы современных египтян. В итоге провели с ним и ребятами из его команды весь мини-отпуск. Крайне довольны! Всем рекомендую Мухаммеда и его эксклюзивные экскурсионные программы по городу и по пустыне!