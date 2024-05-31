1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«А гуляя пешком по Старому городу, изучите архитектуру исторических зданий и узнаете о древних египетских традициях»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- MMarat26 мая 2024Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
- ААнна22 мая 2024Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Очень понравился старый город.
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
- ВВиктория12 марта 2024Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
- ЮЮлия11 марта 2024Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
- РРада7 марта 2024Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Старый город»
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