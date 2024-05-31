Экскурсии по Старому городу в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «Старый город» в Каире, цены от €125, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«А гуляя пешком по Старому городу, изучите архитектуру исторических зданий и узнаете о древних египетских традициях»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Волшебная фотосессия в Каире
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Сейчас это великолепный зелёный оазис неподалёку от Старого города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Сфотографируетесь на смотровой площадке с видом на Старый город и мечети»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
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    уточнил детали,предложил разные варианты по времени и маршрутам. Сразу договорилась о сделки!)Очень порадовало,что Мохамед очень хорошо знает русский язык! Также подсказал,что можно взять бесплатную транзитную визу,если пересадка более 7 часов. Встретил в назначенное время,очень доброжелательный,с юмором и интересными рассказами о жизни Каира!) Маршрут выбрали к пирамидам и остались безумно довольны!!Однозначно рекомендую, этому человеку можно довериться по организации, комфорту и интересной экскурсии! Спасибо Мохамед и до новых встреч 😍

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Каир в вечерних огнях
    Очень понравился старый город.
  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
  • В
    Виктория
    12 марта 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
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    на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии. Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге. У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Каир в вечерних огнях
    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
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    Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались по Нилу на большой лодке только вдвоем, гуляли по супер колоритному восточному базару, посетили очень атмосферное кафе. Мухаммед еще и отличный фотограф. С гидом мы чувствовали себя в полной безопасности, заходили в такие потаенные уголки базара, куда бы сами побоялись идти, еще один неоспоримый плюс - он помогал покупать сувениры. Охотно отвечал на все вопросы, был терпелив и вежлив. Мухаммед отлично говорит по-русски. Он - египтолог, историк, участник археологических экспедиций, очень открытый и доброжелательный человек, с чувством юмора. С удовольствием рассказывает как про историю Египта, так и про быт и нравы современных египтян. В итоге провели с ним и ребятами из его команды весь мини-отпуск. Крайне довольны! Всем рекомендую Мухаммеда и его эксклюзивные экскурсионные программы по городу и по пустыне!

    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
  • Р
    Рада
    7 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
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    оперативные и четкие. Во время путешествия все круто. Чувство юмора Мохаммада, харизма, знание мест, преподнесение информации - все на высшем уровне. Это волшебный день. Спасибо вам! Водитель Рамадан также очень круто водит авто и аккуратно. Мы счастливы!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Старый город»

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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
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  8. Синагога Бен Эзра
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Старый город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 180 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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