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В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом

Погрузитесь в жизнь египетской деревни, насладитесь обедом из местных продуктов и посетите древние пирамиды. Незабываемое путешествие в историю и культуру
Путешествие в египетскую глубинку предлагает уникальную возможность познакомиться с традиционной жизнью деревенских жителей.

Гости смогут насладиться обедом из местных продуктов, узнать секреты выпечки египетского хлеба и посетить древние пирамиды в Саккаре и Дахшуре.

Это не только гастрономическое, но и историческое приключение, которое оставит яркие впечатления и новые знания о культуре Египта
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌾 Уникальный гастрономический опыт
  • 🏺 Посещение древних пирамид
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Русскоговорящий гид
  • 🌿 Знакомство с деревенской жизнью
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом

Что можно увидеть

  • Ступенчатая пирамида
  • Серапеум
  • Ломаная пирамида
  • Красная пирамида

Описание экскурсии

Наследие Древнего Египта (5 часов)

Вы побываете в самых важных древнеегипетских местах:

  • В Саккаре увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети.
  • В Дахшуре вас ждёт уникальный некрополь с пирамидами фараона Снофру — отца Хеопса. Вы оцените белую Ломаную пирамиду возрастом 4800 лет и Красную пирамиду — первую «идеальную» в истории Древнего Египта и высотой 115 метров.

Деревенский обед

Затем переместимся в другой мир — мир деревенских жителей Египта. На 2 часа вы станете гостями одной деревушки, увидите настоящую жизнь глубинки, осмотрите зелёные поля. Вас накормят обедом из местных продуктов, а также покажут, как выпекать хлеб по-египетски. При желании вы покурите кальян, выпьете чай или кофе.

Организационные детали

Мы заберём вас из Каира или Гизы и по окончании отвезём обратно.

В стоимость входит:

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Саккара — 15$/чел.
  • Серапеум — 9$/чел.
  • Дахшур — 7$/чел.

Мы можем организовать для вас экскурсию в деревню с обедом на 3 часа без посещения пирамид. Стоимость такой программы 140$/3 человека, 100$/2 человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Огромное спасибо за эту поездку, нам действительно очень понравилось! Амр — замечательный сопровождающий, просто супер! Желаю вам всегда быть на волне удачи!
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