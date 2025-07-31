Путешествие в египетскую глубинку предлагает уникальную возможность познакомиться с традиционной жизнью деревенских жителей.
Гости смогут насладиться обедом из местных продуктов, узнать секреты выпечки египетского хлеба и посетить древние пирамиды в Саккаре и Дахшуре.
Это не только гастрономическое, но и историческое приключение, которое оставит яркие впечатления и новые знания о культуре Египта
Гости смогут насладиться обедом из местных продуктов, узнать секреты выпечки египетского хлеба и посетить древние пирамиды в Саккаре и Дахшуре.
Это не только гастрономическое, но и историческое приключение, которое оставит яркие впечатления и новые знания о культуре Египта
5 причин купить эту экскурсию
- 🌾 Уникальный гастрономический опыт
- 🏺 Посещение древних пирамид
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Русскоговорящий гид
- 🌿 Знакомство с деревенской жизнью
Что можно увидеть
- Ступенчатая пирамида
- Серапеум
- Ломаная пирамида
- Красная пирамида
Описание экскурсии
Наследие Древнего Египта (5 часов)
Вы побываете в самых важных древнеегипетских местах:
- В Саккаре увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети.
- В Дахшуре вас ждёт уникальный некрополь с пирамидами фараона Снофру — отца Хеопса. Вы оцените белую Ломаную пирамиду возрастом 4800 лет и Красную пирамиду — первую «идеальную» в истории Древнего Египта и высотой 115 метров.
Деревенский обед
Затем переместимся в другой мир — мир деревенских жителей Египта. На 2 часа вы станете гостями одной деревушки, увидите настоящую жизнь глубинки, осмотрите зелёные поля. Вас накормят обедом из местных продуктов, а также покажут, как выпекать хлеб по-египетски. При желании вы покурите кальян, выпьете чай или кофе.
Организационные детали
Мы заберём вас из Каира или Гизы и по окончании отвезём обратно.
В стоимость входит:
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Саккара — 15$/чел.
- Серапеум — 9$/чел.
- Дахшур — 7$/чел.
Мы можем организовать для вас экскурсию в деревню с обедом на 3 часа без посещения пирамид. Стоимость такой программы 140$/3 человека, 100$/2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо за эту поездку, нам действительно очень понравилось! Амр — замечательный сопровождающий, просто супер! Желаю вам всегда быть на волне удачи!
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