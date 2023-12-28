Отправляемся туда, где простые египтяне живут в традиционных деревнях и сами выращивают всё то, что употребляют в пищу. В таком аутентичном месте вам накроют вкусный обед, покажут зелёные поля на границе с безжизненной пустыней, расскажут о местном быте. Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое!

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Описание

Что вас ожидает

Наследие Древнего Египта (5 часов)

Вы побываете в самых важных древнеегипетских местах:

В Саккаре увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети.

увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети. В Дахшуре вас ждёт уникальный некрополь с пирамидами фараона Снофру — отца Хеопса. Вы оцените белую Ломаную пирамиду возрастом 4800 лет и Красную пирамиду — первую «идеальную» в истории Древнего Египта и высотой 115 метров.

Деревенский обед

Затем переместимся в другой мир — мир деревенских жителей Египта. На 2 часа вы станете гостями одной деревушки, увидите настоящую жизнь глубинки, осмотрите зелёные поля. Вас накормят обедом из местных продуктов, а также покажут, как выпекать хлеб по-египетски. При желании вы покурите кальян, выпьете чай или кофе.

Организационные детали

Мы заберём вас из Каира или Гизы и по окончании отвезём обратно.

В стоимость входит:

Трансфер на комфортабельном автомобиле

Услуги русскоговорящего гида

Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

Саккара — 15$/чел.

Серапеум — 9$/чел.

Дахшур — 7$/чел.

Мы можем организовать для вас экскурсию в деревню с обедом на 3 часа без посещения пирамид. Стоимость такой программы 140$/3 человека, 100$/2 человека.