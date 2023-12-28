Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Отправляемся туда, где простые египтяне живут в традиционных деревнях и сами выращивают всё то, что употребляют в пищу.
В таком аутентичном месте вам накроют вкусный обед, покажут зелёные поля на границе с безжизненной пустыней, расскажут о местном быте.
Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое!
В таком аутентичном месте вам накроют вкусный обед, покажут зелёные поля на границе с безжизненной пустыней, расскажут о местном быте.
Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое!
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
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Описание
Что вас ожидает
Наследие Древнего Египта (5 часов)
Вы побываете в самых важных древнеегипетских местах:
- В Саккаре увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети.
- В Дахшуре вас ждёт уникальный некрополь с пирамидами фараона Снофру — отца Хеопса. Вы оцените белую Ломаную пирамиду возрастом 4800 лет и Красную пирамиду — первую «идеальную» в истории Древнего Египта и высотой 115 метров.
Деревенский обед
Затем переместимся в другой мир — мир деревенских жителей Египта. На 2 часа вы станете гостями одной деревушки, увидите настоящую жизнь глубинки, осмотрите зелёные поля. Вас накормят обедом из местных продуктов, а также покажут, как выпекать хлеб по-египетски. При желании вы покурите кальян, выпьете чай или кофе.
Организационные детали
Мы заберём вас из Каира или Гизы и по окончании отвезём обратно.
В стоимость входит:
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Саккара — 15$/чел.
- Серапеум — 9$/чел.
- Дахшур — 7$/чел.
Мы можем организовать для вас экскурсию в деревню с обедом на 3 часа без посещения пирамид. Стоимость такой программы 140$/3 человека, 100$/2 человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 203 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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