В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Индивидуальная экскурсия в Каире

Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)

Отправляемся туда, где простые египтяне живут в традиционных деревнях и сами выращивают всё то, что употребляют в пищу.

В таком аутентичном месте вам накроют вкусный обед, покажут зелёные поля на границе с безжизненной пустыней, расскажут о местном быте.

Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое!
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Наследие Древнего Египта (5 часов)

Вы побываете в самых важных древнеегипетских местах:

  • В Саккаре увидите ступенчатую пирамиду — самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества. А также мистический Серапеум — это один из самых загадочных памятников Древнего мира. Некоторые учёные утверждают, что это могилы священных быков, хотя никаких быков там не нашли… Здесь же находится пирамида Тети.
  • В Дахшуре вас ждёт уникальный некрополь с пирамидами фараона Снофру — отца Хеопса. Вы оцените белую Ломаную пирамиду возрастом 4800 лет и Красную пирамиду — первую «идеальную» в истории Древнего Египта и высотой 115 метров.

Деревенский обед

Затем переместимся в другой мир — мир деревенских жителей Египта. На 2 часа вы станете гостями одной деревушки, увидите настоящую жизнь глубинки, осмотрите зелёные поля. Вас накормят обедом из местных продуктов, а также покажут, как выпекать хлеб по-египетски. При желании вы покурите кальян, выпьете чай или кофе.

Организационные детали

Мы заберём вас из Каира или Гизы и по окончании отвезём обратно.

В стоимость входит:

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед (курица, мясо, рис, картошка, салаты, свежая лепёшка, чай, соки)

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Саккара — 15$/чел.
  • Серапеум — 9$/чел.
  • Дахшур — 7$/чел.

Мы можем организовать для вас экскурсию в деревню с обедом на 3 часа без посещения пирамид. Стоимость такой программы 140$/3 человека, 100$/2 человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеГастрономическиеНа весь деньУникальный опыт

Похожие туры из Каира

В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Путешествие в сердце египетских пирамид: исследуйте древний Каир
Откройте для себя величие пирамид Гизы, почувствуйте дух истории и прикоснитесь к загадкам древнего Египта
в вашем отеле
Сегодня
30 дек
31 дек
1 янв
10065 за всё до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
в вашем отеле
31 дек
1 янв
3 янв
4 янв
250188 за всё до 4 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Гизы и Саккары
Посетить главные пирамиды Древнего Египта за 5 часов
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
30 дек
31 дек
14091 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ