Проведите волшебный вечер на корабле — с видами на ночной Каир, ужином и фольклорными номерами. Вас ждут танцы живота, красочное танура-шоу, живая музыка и ароматные блюда. Идеальный способ завершить день в Каире и почувствовать настоящий дух Востока!

Описание круиза

Прогулка на пятизвёздочном теплоходе

Современный корабль с кондиционером, просторными залами и уютными палубами обеспечит комфорт во время всего путешествия.

Ужин «шведский стол» на борту

На теплоходе вас ждёт ужин с блюдами египетской и международной кухни. Всё готовится из свежих ингредиентов шеф-поваром круизного ресторана.

Восточные танцы и фольклорное шоу

Вы увидите известный танец живота, красочное танура-шоу с вращающимися юбками и выступления местных артистов. Это яркое представление погрузит вас в атмосферу Востока.

Живая музыка

Вечер дополнит живая восточная музыка — мягкая, расслабляющая, идеально подходящая для круиза по ночному Нилу.

Ночная панорама Каира

С палубы теплохода открываются великолепные виды на город, подсвеченные мосты и набережные.

Организационные детали