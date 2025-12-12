Проведите волшебный вечер на корабле — с видами на ночной Каир, ужином и фольклорными номерами. Вас ждут танцы живота, красочное танура-шоу, живая музыка и ароматные блюда. Идеальный способ завершить день в Каире и почувствовать настоящий дух Востока!
Описание круиза
Прогулка на пятизвёздочном теплоходе
Современный корабль с кондиционером, просторными залами и уютными палубами обеспечит комфорт во время всего путешествия.
Ужин «шведский стол» на борту
На теплоходе вас ждёт ужин с блюдами египетской и международной кухни. Всё готовится из свежих ингредиентов шеф-поваром круизного ресторана.
Восточные танцы и фольклорное шоу
Вы увидите известный танец живота, красочное танура-шоу с вращающимися юбками и выступления местных артистов. Это яркое представление погрузит вас в атмосферу Востока.
Живая музыка
Вечер дополнит живая восточная музыка — мягкая, расслабляющая, идеально подходящая для круиза по ночному Нилу.
Ночная панорама Каира
С палубы теплохода открываются великолепные виды на город, подсвеченные мосты и набережные.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на современном автомобиле с кондиционером, прогулка на корабле, ужин (шведский стол), фольклорное шоу
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 302 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
