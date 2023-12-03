Попозировать в лучших локациях египетской столицы и увезти на память о путешествии эффектные фото
В поиске уникальной фотосессии в Каире? Мы приглашаем вас погрузиться в магию этого древнего города и запечатлеть вашу историю среди его величественных пирамид и живописных улиц.
Наша команда готова создать для вас профессиональные снимки, которые станут не только воспоминанием, но и настоящим произведением искусства.
Наша команда готова создать для вас профессиональные снимки, которые станут не только воспоминанием, но и настоящим произведением искусства.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города. Мы воплотим в жизнь ваши идеи и предложим новые концепции для неповторимых кадров. Съёмка будет проходить в бесплатных туристических локациях (то есть там, куда можно беспрепятственно приносить профессиональную камеру):
- Пирамиды Гизы
- Комплекс Саккара
- Пирамиды Дахшура
- Исламский Каир (базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз)
Также по желанию и за отдельную плату можем пофотографироваться в парках, мечетях и музеях.
Организационные детали
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео
- В стоимость входят услуги фотографа и трансфер. Мы заберём вас на комфортном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезём обратно.
- Отдельно (по желанию и договорённости) оплачивается съёмка в парках — $40, мусульманских мечетях и музеях — $100. Для посещения этих локаций необходимо платное разрешение от туристической полиции.
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Уже 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
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