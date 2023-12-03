В поиске уникальной фотосессии в Каире? Мы приглашаем вас погрузиться в магию этого древнего города и запечатлеть вашу историю среди его величественных пирамид и живописных улиц. Наша команда готова создать для вас профессиональные снимки, которые станут не только воспоминанием, но и настоящим произведением искусства.

Описание

Что вас ожидает

В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города. Мы воплотим в жизнь ваши идеи и предложим новые концепции для неповторимых кадров. Съёмка будет проходить в бесплатных туристических локациях (то есть там, куда можно беспрепятственно приносить профессиональную камеру):

Пирамиды Гизы

Комплекс Саккара

Пирамиды Дахшура

Исламский Каир (базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз)

Также по желанию и за отдельную плату можем пофотографироваться в парках, мечетях и музеях.

Организационные детали