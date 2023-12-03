Волшебная фотосессия в Каире

Индивидуальная фото-прогулка в Каире

Попозировать в лучших локациях египетской столицы и увезти на память о путешествии эффектные фото

В поиске уникальной фотосессии в Каире? Мы приглашаем вас погрузиться в магию этого древнего города и запечатлеть вашу историю среди его величественных пирамид и живописных улиц.

Наша команда готова создать для вас профессиональные снимки, которые станут не только воспоминанием, но и настоящим произведением искусства.
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Волшебная фотосессия в Каире
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города. Мы воплотим в жизнь ваши идеи и предложим новые концепции для неповторимых кадров. Съёмка будет проходить в бесплатных туристических локациях (то есть там, куда можно беспрепятственно приносить профессиональную камеру):

  • Пирамиды Гизы
  • Комплекс Саккара
  • Пирамиды Дахшура
  • Исламский Каир (базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз)

Также по желанию и за отдельную плату можем пофотографироваться в парках, мечетях и музеях.

Организационные детали

  • В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео
  • В стоимость входят услуги фотографа и трансфер. Мы заберём вас на комфортном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезём обратно.
  • Отдельно (по желанию и договорённости) оплачивается съёмка в парках — $40, мусульманских мечетях и музеях — $100. Для посещения этих локаций необходимо платное разрешение от туристической полиции.
  • Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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