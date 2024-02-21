В поисках уникального способа сохранить воспоминания о поездке в Каир? Представляем вам возможность увековечить ваше пребывание в этом загадочном городе через объектив профессионального фотографа.
Перенеситесь во времени, позируя на фоне древних
Перенеситесь во времени, позируя на фоне древних
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на фоне исторических памятников
- 🏙️ Уникальные локации для съёмок
- 🚗 Комфортный трансфер от отеля и обратно
- 📅 Быстрая обработка и получение фото в течение 5 дней
- 🎨 Индивидуальный подход и творческие идеи
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Комплекс Саккара
- Пирамиды Дахшура
- Исламский Каир
- Базар Хан-эль-Халили
- Улица Аль-Муизз
Описание фото-прогулки
В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города. Мы воплотим в жизнь ваши идеи и предложим новые концепции для неповторимых кадров. Съёмка будет проходить в бесплатных туристических локациях (то есть там, куда можно беспрепятственно приносить профессиональную камеру):
- Пирамиды Гизы
- Комплекс Саккара
- Пирамиды Дахшура
- Исламский Каир (базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз)
Также по желанию и за отдельную плату можем пофотографироваться в парках, мечетях и музеях.
Организационные детали
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео
- В стоимость входят услуги фотографа и трансфер. Мы заберём вас на комфортном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезём обратно.
- Отдельно (по желанию и договорённости) оплачивается съёмка в парках — $40, мусульманских мечетях и музеях — $100. Для посещения этих локаций необходимо платное разрешение от туристической полиции
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R6
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую
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Входит в следующие категории Каира
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