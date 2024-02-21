В поисках уникального способа сохранить воспоминания о поездке в Каир? Представляем вам возможность увековечить ваше пребывание в этом загадочном городе через объектив профессионального фотографа.Перенеситесь во времени, позируя на фоне древних

пирамид Гизы, исследуя узкие улочки Старого города и захватывающие пейзажи Комплекса Саккара. Наша команда обеспечит вам не только профессиональные снимки, но и незабываемые впечатления, воплощая ваши идеи в жизнь и предлагая уникальные концепции для съемки. Откройте для себя Каир под новым углом, запечатлев его красоту и ваше приключение в нем

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

В программе — разнообразие локаций: от древних пирамид до уютных улочек Старого города. Мы воплотим в жизнь ваши идеи и предложим новые концепции для неповторимых кадров. Съёмка будет проходить в бесплатных туристических локациях (то есть там, куда можно беспрепятственно приносить профессиональную камеру):

Пирамиды Гизы

Комплекс Саккара

Пирамиды Дахшура

Исламский Каир (базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз)

Также по желанию и за отдельную плату можем пофотографироваться в парках, мечетях и музеях.

Организационные детали