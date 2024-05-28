1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€138 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- ТТагир19 мая 2024Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
- ссюзанна11 мая 2024У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Очень понравился старый город.
- ППавел1 апреля 2024Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
- ЮЮлия11 марта 2024Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
- РРада7 марта 2024Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
- ДДенис21 февраля 2024Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Улица Аль-Муизз»
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