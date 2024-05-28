Улица Аль-Муизз – экскурсии в Каире

Найдено 7 экскурсий в категории «Улица Аль-Муизз» в Каире, цены от €99, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Волшебная фотосессия в Каире
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • Т
    Тагир
    19 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
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    обратно. Единственное отмечу что гид рассказывал только основную информацию во время экскурсии по пирамидам, и я, когда гулял самостоятельно вокруг пирамиды, просто просил у ChatGPT рассказать интересные факты про пирамиды. И потом просто слушал что он рассказывает. Что наверное даже круче.

  • с
    сюзанна
    11 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Каир в вечерних огнях
    Очень понравился старый город.
  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
    Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
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    программу и, что главное, с готовностью добавил в нее и другие достопримечательности по нашему выбору, исключив то, что было нам менее интересно. В результате получился идеальный день, в течение которого удалось узнать Каир максимально (насколько это возможно в столь ограниченное время). Нас было двое, Ибрагим обеспечил машину, которая всегда была под рукой, и выложился безукоризненно: показал и рассказал всё, что нам было интересно. Что особенно приятно в таких экскурсиях: везде идём своим темпом, всегда есть возможность куда-то вернуться или что-то посмотреть подробнее. Для осмотра таких специфических городов, как Каир (за пределами традиционных пирамид и Сфинкса) присутствие местного гида - это оптимально, и мы очень довольны, что выбрали Ибрагима. Спасибо ему за знакомство с Каиром и полученные впечатления.

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Каир в вечерних огнях
    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
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    Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались по Нилу на большой лодке только вдвоем, гуляли по супер колоритному восточному базару, посетили очень атмосферное кафе. Мухаммед еще и отличный фотограф. С гидом мы чувствовали себя в полной безопасности, заходили в такие потаенные уголки базара, куда бы сами побоялись идти, еще один неоспоримый плюс - он помогал покупать сувениры. Охотно отвечал на все вопросы, был терпелив и вежлив. Мухаммед отлично говорит по-русски. Он - египтолог, историк, участник археологических экспедиций, очень открытый и доброжелательный человек, с чувством юмора. С удовольствием рассказывает как про историю Египта, так и про быт и нравы современных египтян. В итоге провели с ним и ребятами из его команды весь мини-отпуск. Крайне довольны! Всем рекомендую Мухаммеда и его эксклюзивные экскурсионные программы по городу и по пустыне!

    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
  • Р
    Рада
    7 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
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    оперативные и четкие. Во время путешествия все круто. Чувство юмора Мохаммада, харизма, знание мест, преподнесение информации - все на высшем уровне. Это волшебный день. Спасибо вам! Водитель Рамадан также очень круто водит авто и аккуратно. Мы счастливы!

  • Д
    Денис
    21 февраля 2024
    Волшебная фотосессия в Каире
    Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Улица Аль-Муизз»

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  3. Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
  4. Волшебная фотосессия в Каире
  5. Нетуристический Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Улица Аль-Муизз" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 99 до 180 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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