Загадки фараонов Древнего Египта и их гробниц

Из Каира - к Серапеуму и пирамиде Джосера в Саккаре + посещение нового Большого музея
Разговор о пирамидах мы начнём с истоков — первой ступенчатой пирамиды в Саккаре и загадочного Серапеума.

А затем отправимся в новый Большой Египетский музей — рассматривать сокровища Тутанхамона и других фараонов, говорить о верованиях и укладе жизни древних египтян и разгадывать тайны великой эпохи.
Загадки фараонов Древнего Египта и их гробниц© Шериф
Описание экскурсии

Ступенчатая пирамида Джосера — первая пирамида Древнего Египта. Мы подробно расскажем про эволюцию царских гробниц — от первого этапа (мастаба) до Долины царей в Луксоре. Покажем все виды гробниц и посетим пирамиду, на стенах которой впервые записали тексты.

Серапеум в Саккаре — самое загадочное место в Египте. Увидим монолитные саркофаги и обсудим, как древние египтяне их создавали и заносили под землю.

Новый Большой Египетский музей

  • Начнём с осмотра висячего обелиска и выясним смысловое значение парадной небесной лестницы
  • Поговорим о самой знаменитой женщине, управшей страной, и фараонах-реформаторах
  • Увидим главное сокровища музея — золотую маску фараона Тутанхамона, а также самую погребальную лодку Хеопса, сделанную из кедра без единого гвоздя
  • Познакомимся с верованиями и укладом жизни древних египтян

Примерный тайминг

  • 7:30–9:00 — выезд (зависит от расположения отеля)
  • Дорога до Саккары из района пирамид — 30 мин
  • Экскурсия по Саккаре — 2–2,5 ч
  • Переезд в Новый музей — 35 мин
  • Экскурсия по музею — 3–3,5 ч
  • Обед (по желанию) — 30 мин

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто с кондиционером Chevrolet Aveo, Chery Arrizo, Kia Cerato
  • Трансфер из отелей в центре или в районе пирамид. За доплату возможен трансфер из других уголков города — детали в переписке

Дополнительные расходы

  • Саккара ~$13 за чел.
  • Новый Большой музей — $31 за чел.
  • Обед (по желанию) — от $2 до $15
    Помогу вам купить билеты заранее, без очереди

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я родился и вырос в Каире. Выпускник факультета иностранных языков. Дипломированный историк, египтолог, гид-экскурсовод с 22-летним стажем и опытом. Закончил курсы фотографа. Хочу показать вам — со всей душой и
читать дальше

любовью — красоту, изюминки и детали города, а также рассказать о жизни Каира сегодня. Мой опыт, знания и образование помогут информативно провести путешествие и получить на память красивые фотографии и незабываемые впечатления.

