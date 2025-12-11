Разговор о пирамидах мы начнём с истоков — первой ступенчатой пирамиды в Саккаре и загадочного Серапеума. А затем отправимся в новый Большой Египетский музей — рассматривать сокровища Тутанхамона и других фараонов, говорить о верованиях и укладе жизни древних египтян и разгадывать тайны великой эпохи.

Описание экскурсии

Ступенчатая пирамида Джосера — первая пирамида Древнего Египта. Мы подробно расскажем про эволюцию царских гробниц — от первого этапа (мастаба) до Долины царей в Луксоре. Покажем все виды гробниц и посетим пирамиду, на стенах которой впервые записали тексты.

Серапеум в Саккаре — самое загадочное место в Египте. Увидим монолитные саркофаги и обсудим, как древние египтяне их создавали и заносили под землю.

Новый Большой Египетский музей

Начнём с осмотра висячего обелиска и выясним смысловое значение парадной небесной лестницы

Поговорим о самой знаменитой женщине, управшей страной, и фараонах-реформаторах

Увидим главное сокровища музея — золотую маску фараона Тутанхамона, а также самую погребальную лодку Хеопса, сделанную из кедра без единого гвоздя

Познакомимся с верованиями и укладом жизни древних египтян

Примерный тайминг

7:30–9:00 — выезд (зависит от расположения отеля)

Дорога до Саккары из района пирамид — 30 мин

Экскурсия по Саккаре — 2–2,5 ч

Переезд в Новый музей — 35 мин

Экскурсия по музею — 3–3,5 ч

Обед (по желанию) — 30 мин

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто с кондиционером Chevrolet Aveo, Chery Arrizo, Kia Cerato

Трансфер из отелей в центре или в районе пирамид. За доплату возможен трансфер из других уголков города — детали в переписке

