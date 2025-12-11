Разговор о пирамидах мы начнём с истоков — первой ступенчатой пирамиды в Саккаре и загадочного Серапеума.
А затем отправимся в новый Большой Египетский музей — рассматривать сокровища Тутанхамона и других фараонов, говорить о верованиях и укладе жизни древних египтян и разгадывать тайны великой эпохи.
А затем отправимся в новый Большой Египетский музей — рассматривать сокровища Тутанхамона и других фараонов, говорить о верованиях и укладе жизни древних египтян и разгадывать тайны великой эпохи.
Описание экскурсии
Ступенчатая пирамида Джосера — первая пирамида Древнего Египта. Мы подробно расскажем про эволюцию царских гробниц — от первого этапа (мастаба) до Долины царей в Луксоре. Покажем все виды гробниц и посетим пирамиду, на стенах которой впервые записали тексты.
Серапеум в Саккаре — самое загадочное место в Египте. Увидим монолитные саркофаги и обсудим, как древние египтяне их создавали и заносили под землю.
Новый Большой Египетский музей
- Начнём с осмотра висячего обелиска и выясним смысловое значение парадной небесной лестницы
- Поговорим о самой знаменитой женщине, управшей страной, и фараонах-реформаторах
- Увидим главное сокровища музея — золотую маску фараона Тутанхамона, а также самую погребальную лодку Хеопса, сделанную из кедра без единого гвоздя
- Познакомимся с верованиями и укладом жизни древних египтян
Примерный тайминг
- 7:30–9:00 — выезд (зависит от расположения отеля)
- Дорога до Саккары из района пирамид — 30 мин
- Экскурсия по Саккаре — 2–2,5 ч
- Переезд в Новый музей — 35 мин
- Экскурсия по музею — 3–3,5 ч
- Обед (по желанию) — 30 мин
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто с кондиционером Chevrolet Aveo, Chery Arrizo, Kia Cerato
- Трансфер из отелей в центре или в районе пирамид. За доплату возможен трансфер из других уголков города — детали в переписке
Дополнительные расходы
- Саккара ~$13 за чел.
- Новый Большой музей — $31 за чел.
- Обед (по желанию) — от $2 до $15
Помогу вам купить билеты заранее, без очереди
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я родился и вырос в Каире. Выпускник факультета иностранных языков. Дипломированный историк, египтолог, гид-экскурсовод с 22-летним стажем и опытом. Закончил курсы фотографа. Хочу показать вам — со всей душой и
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОт пирамид до музея: история Египта
Погрузитесь в мир Древнего Египта, посетив знаменитые пирамиды и Египетский музей. Незабываемое путешествие в историю для всех возрастов
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$176
$220 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$160
$200 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$193
$227 за всё до 8 чел.