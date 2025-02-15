Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом

Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и насладиться ужином на круизе по Нилу
Приглашаем в небольшое, но насыщенное путешествие по главным местам Египта.

Начнём с Каира: заглянем в знаменитый музей, где хранятся уникальные артефакты и можно увидеть мумий, исследуем старинные святыни и пройдёмся по
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атмосферному рынку Хан эль-Халили.

Конечно же, проведём увлекательную экскурсию по Гизе, осмотрим пирамиды и сделаем фотографию грандиозного Сфинкса. Ещё покажем вам древнейшее из сохранившихся каменных строений — ступенчатую пирамиду Джосера.

А в последний день отправимся в Александрию, удивительный город на берегу Средиземного моря, чтобы увидеть крепость Кайт-Бей и Помпееву колонну.

Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Ближайшие даты:
15
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фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. Не включено в стоимость.

*Фото отеля предоставлены организатором

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе ужин на борту корабля во время круиза по Нилу. Будем пробовать местную кухню.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль Citroen с кондиционером.

Дети. Участие в туре возможно с 5 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Каирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыни

Встретим вас в аэропорту и начнём экскурсию с посещения Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и другие артефакты. Затем будем исследовать Старый город и увидим коптскую церковь Святой Марии, второе название которой — Подвешенная. Ещё осмотрим церковь Святого Сергия и синагогу Бен-Эзра.

Посетим Каирскую цитадель 12 века и мечеть Мухаммеда Али. Дальше побываем в Городе мёртвых — целой системе гробниц и мавзолеев, где захоронены многие знатные люди.

Пообедаем в местном ресторане и отведаем национальную кухню. Затем вернёмся в отель и отдохнём, а после отправимся на рынок Хан эль-Халили и торговую улочку Аль-Муиз, чтобы купить сувениры и подарки.

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2 день

Пирамиды Гизы

После завтрака поедем в Гизу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также грандиозного Сфинкса. Переместимся в Саккару, чтобы осмотреть ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшее из сохранившихся каменных строений! На очереди — храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. Ещё полюбуемся пирамидой фараона Тети, стены которой содержат египетские письмена.

Пообедаем в ресторане неподалёку и продолжим наше погружение в прошлое. Побываем в древнем городе Мемфисе и увидим огромную статую Рамзеса II. Затем поедем в Каир, взойдём на борт корабля и устроим круиз по Нилу с ужином.

Пирамиды ГизыПирамиды ГизыПирамиды ГизыПирамиды Гизы
3 день

Достопримечательности Александрии

Сегодня посетим Александрию, живописно расположенную на берегу Средиземного моря. Проведём для вас экскурсию по крепости Кайт-Бей 15 века, возведённой на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка.

Заглянем в современную библиотеку, которая стоит на месте разрушенной множество лет назад знаменитой Александрийской библиотеки. Увидим Помпееву колонну 3 века в честь римского императора Диоклетиана.

Ещё посетим дворец Монтаза, в архитектуре которого сошлись византийские, готические, османские и исламские архитектурные традиции. А ещё пройдёмся по живописным садам.

Вернёмся в Каир и отвезём вас в отель или аэропорт.

Достопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности Александрии

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание и питьевая вода
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Круиз по Нилу с ужином
  • Билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Проживание
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Каир, доставим вас в аэропорт к вашим рейсам или в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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