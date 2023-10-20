Программа начинается утром. Комфортабельный автомобиль заедет за вами. Сначала вы поедете на восточный берег реки Нила, где будете посещать самый большой храм в мире — Карнакский храм. Вы насладитесь его красивыми разноцветными рельефами и изображениями, увидите большие статуи и погуляете по разным залам храма. Также вы увидите масштабный колонный зал, загадочные обелиски, жука-скарабея и аллею сфинксов.

После экскурсии в Карнакском храме вы с гидом поедете на западный берег, в город мертвых. Там вы посетите погребальный храм царицы Хатшепсут и узнаете историю о царице и о том, как ей удалось править. Потом вы поедете в Долину Царей, где были похоронены самые знаменитые фараоны древнего Египта. Вы спуститесь в три из этих гробниц и посмотрите, как они были вырублены в скале, а также как по стенам изображены много разноцветных текстов из «Книги мертвых».

На обратном пути вы сфотографируетесь возле поющих колоссов Мемнона и узнаете, почему они называются так и кому принадлежат. В конце программы вас ждет интересный спектакль, герои которого - последние внуки фараонов, показывают вам, как можно из камня сделать выразительную скульптуру или вазу. Вы также попьете чай у внуков фараонов и отправитесь в местный ресторан, чтобы покушать. После обеда вы вернетесь в отель.

Обратите внимание!:

Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.