Луксор - столица всех веков

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Луксор — древние фивы, музей под открытым небом.

Большие храмы, роскошные разноцветные гробницы, Луксор был столицей Египта в самый важный период истории древнего Египта с 18 по 20 династии. Все великие фараоны правили отсюда.
Луксор - столица всех веков
Луксор - столица всех веков
Луксор - столица всех веков
Луксор - столица всех веков
Луксор - столица всех веков
Луксор - столица всех веков
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Карнакский храм: аллей сфинксов с бараними головами, колонный зал, жук скоробей, святилище, обелиск, священное озеро
  • Поющие статуи мемнона
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсута
  • Алебастровая фабрика и потомки фараонов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа начинается утром. Комфортабельный автомобиль заедет за вами. Сначала вы поедете на восточный берег реки Нила, где будете посещать самый большой храм в мире — Карнакский храм. Вы насладитесь его красивыми разноцветными рельефами и изображениями, увидите большие статуи и погуляете по разным залам храма. Также вы увидите масштабный колонный зал, загадочные обелиски, жука-скарабея и аллею сфинксов.
После экскурсии в Карнакском храме вы с гидом поедете на западный берег, в город мертвых. Там вы посетите погребальный храм царицы Хатшепсут и узнаете историю о царице и о том, как ей удалось править. Потом вы поедете в Долину Царей, где были похоронены самые знаменитые фараоны древнего Египта. Вы спуститесь в три из этих гробниц и посмотрите, как они были вырублены в скале, а также как по стенам изображены много разноцветных текстов из «Книги мертвых».
На обратном пути вы сфотографируетесь возле поющих колоссов Мемнона и узнаете, почему они называются так и кому принадлежат. В конце программы вас ждет интересный спектакль, герои которого - последние внуки фараонов, показывают вам, как можно из камня сделать выразительную скульптуру или вазу. Вы также попьете чай у внуков фараонов и отправитесь в местный ресторан, чтобы покушать. После обеда вы вернетесь в отель.

Обратите внимание!:

Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
  • Услуги опытного водителя
  • Комфортабельный транспорт
  • Организация
  • Полицейские разрешения
Что не входит
  • Обед, напитки
  • Билеты
  • Прогулка по нилу и банановый остров
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Заедем за вами в ваш отель. Имейте при себе: протиаосолнечные очки
  • Воду
  • Головной убор
  • Деньги на частные расходы и билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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