Луксор — древние фивы, музей под открытым небом.
Большие храмы, роскошные разноцветные гробницы, Луксор был столицей Египта в самый важный период истории древнего Египта с 18 по 20 династии. Все великие фараоны правили отсюда.
Большие храмы, роскошные разноцветные гробницы, Луксор был столицей Египта в самый важный период истории древнего Египта с 18 по 20 династии. Все великие фараоны правили отсюда.
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Что вас ожидает:
- Карнакский храм: аллей сфинксов с бараними головами, колонный зал, жук скоробей, святилище, обелиск, священное озеро
- Поющие статуи мемнона
- Долина царей
- Храм Хатшепсута
- Алебастровая фабрика и потомки фараонов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа начинается утром. Комфортабельный автомобиль заедет за вами. Сначала вы поедете на восточный берег реки Нила, где будете посещать самый большой храм в мире — Карнакский храм. Вы насладитесь его красивыми разноцветными рельефами и изображениями, увидите большие статуи и погуляете по разным залам храма. Также вы увидите масштабный колонный зал, загадочные обелиски, жука-скарабея и аллею сфинксов.
После экскурсии в Карнакском храме вы с гидом поедете на западный берег, в город мертвых. Там вы посетите погребальный храм царицы Хатшепсут и узнаете историю о царице и о том, как ей удалось править. Потом вы поедете в Долину Царей, где были похоронены самые знаменитые фараоны древнего Египта. Вы спуститесь в три из этих гробниц и посмотрите, как они были вырублены в скале, а также как по стенам изображены много разноцветных текстов из «Книги мертвых».
На обратном пути вы сфотографируетесь возле поющих колоссов Мемнона и узнаете, почему они называются так и кому принадлежат. В конце программы вас ждет интересный спектакль, герои которого - последние внуки фараонов, показывают вам, как можно из камня сделать выразительную скульптуру или вазу. Вы также попьете чай у внуков фараонов и отправитесь в местный ресторан, чтобы покушать. После обеда вы вернетесь в отель.
Обратите внимание!:
Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
- Услуги опытного водителя
- Комфортабельный транспорт
- Организация
- Полицейские разрешения
- Что не входит
- Обед, напитки
- Билеты
- Прогулка по нилу и банановый остров
- Место начала и завершения?
- Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Заедем за вами в ваш отель. Имейте при себе: протиаосолнечные очки
- Воду
- Головной убор
- Деньги на частные расходы и билеты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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