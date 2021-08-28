Где находится Долина Царей на карте в Египте, какие тайны она хранит, что посмотреть из достопримечательностей 🏛️, какие экскурсии 🧭 лучше выбрать для посещения долины, а так же подробное описание и фото

Долина Царей, Луксор

Если вы любите историю, то посещение Египта, вероятно, уже в вашем списке желаний. В этой прекрасной африканской стране так много исторических объектов, которые стоит увидеть и исследовать. История древнего Египта полна красок и памятников – от пирамид до фараонов. И один из лучших фрагментов египетской истории – Долина царей. Всё, что вам нужно знать о посещении данного места, ХорошоТАМ собрали в данной статье.

Что представляет собой Долина Царей?

Египетская Долина царей

Долина царей – египетская долина, полна высеченными в скалах гробницами. Как следует из названия, эти гробницы принадлежали различным царям Египта. Они были похоронены здесь между 16 и 11 веками до нашей эры – могущественные люди Нового царства, королевские особы и многие другие. Есть восточная долина и западная долина. Большинство королевских гробниц можно найти в Восточной долине. Сейчас в Западной долине есть только одна гробница, которую можно посетить – гробница Эйе.

Несомненно, самое известное захоронение в Долине царей – гробница Тутанхамона. Тутанхамон – фараон о котором слышало большинство людей в мире. Его золотая маска, созданная около 1323 года до нашей эры, является одним из самых известных произведений искусства в мире. Её можно увидеть и сейчас в Египетском музее в Каире.

В настоящее время, Долина царей является популярным туристическим объектом. Каждый год любители истории стекаются на место археологических раскопок, чтобы увидеть, что там осталось, и посетить гробницы древнеегипетских фараонов.

Долина стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году и остается одним из самых известных археологических памятников в мире, который стоит посетить во время поездки в Египет. Всего было обнаружено 63 гробницы, последнюю из которых нашли в 2005 году.

Как обойти Долину Царей

Подземная карта захоронений в Центре посетителей Электропоезд который довезёт вас до гробниц

Ваше посещение начнётся в Центре для посетителей. Здесь необходимо купить входной билет и разрешение на фотографирование, а также дополнительные входные билеты в гробницы, которые не входят в основной билет (если конечно у вас есть желание их посещать).

Чтобы добраться до гробниц, вам необходимо сесть на специальный электропоезд, который доставит вас на место за три минуты. Поездка на нём обойдется вам в 4 египетских фунта (около 19 руб.) за поездку туда и обратно. Билет на электропоезд продают рядом с основной билетной кассой.

От остановки электропоезда до входов в гробницы нужно пройти небольшой подъем в гору.

Какие гробницы можно посетить в Долине?

Гробница Рамсеса VI Гробница Сети I Гробница Тутанхамона Гробница Мернептаха

В Долине царей больше 65 гробниц. Тем не менее не все открыты для посетителей. Значительная часть гробниц закрывается либо на реставрацию, либо для минимизации посещаемости туристами.

Список открытых для посещения гробниц,которые включены во входной билет. Из восьми гробниц три можно посетить с входным билетом (KV означает «Долина королей»):

KV1 – Рамсес VII;

KV2 – Рамсес IV;

KV6 – Рамсес IX;

KV8 – Мернептах;

KV11 – Рамсес III;

KV14 – Таусерт и Сетнах;

KV15 – Сети II;

KV47 – Саптах.

А вот эти три гробницы можно посетить за дополнительную плату (цены указаны на одного человека, актуальны на 2021 год):

KV9 – Рамсес V и VI (100 EGP);

KV17 – Сети I (1000 EGP);

KV62 – Тутанхамон (300 EGP).

Где находится Долина царей?

Где находится Долина Царей на карте Египта

Долина Царей, Luxor, Египет

Луксор Долина Царей

Достопримечательность расположена в современном Луксоре. Это город на юге страны и столица провинции Луксор. Его часто называют лучшим музеем под открытым небом, город полон древними руинами, невероятными памятниками и увлекательной историей.

Луксор расположен на реке Нил, и его можно легко посетить в рамках круиза по Нилу. Долина царей находится на западном берегу Нила, напротив города. Кстати, а сам Луксор расположен на месте древнего города Фивы.

В Луксоре есть собственный международный аэропорт (LXR). Он находится всего в 6 км от города. Поездка от аэропорта до города занимает всего 15 минут.

Рекомендации по посещению достопримечательности

Совершите экскурсию в Долину царей, это лучший способ познакомится с этим местом

Если вы хотите посетить Долину царей, вам просто нужно отправиться на Западный берег. Можете сесть на паром через Нил из Луксора, а затем можно нанять такси, чтобы вас отвезли в долину и другие достопримечательности на этой стороне реки. Есть вариант нанять такси на целый день с водителем, он позаботится о том, чтобы вы смогли увидеть всё, что запланировали. Можно уточнить в отеле, могут ли они кого-нибудь порекомендовать или хотя бы подскажут вам по стоимости.

Совет: можно взять напрокат велосипед на Западном берегу, если хотите сократить расходы и посмотреть на эту часть Египта по-другому.

Также есть множество экскурсий по Долине царей. Эти туры обычно включают транспорт и часто объединяют эту достопримечательность с другими известными местами, которые, вероятно, также будут в вашем списке. Это отличный способ увидеть интересные места и не беспокоиться о том, чтобы всё планировать самостоятельно. Воспользоваться туром будет правильно, если вы ограничены во времени.

Плата за вход в Долину царей составляет 240 египетских фунтов. Доступны различные скидки – дети до 5 лет проходят бесплатно, а дети до 12 лет получат скидку 50%. Если у вас есть студенческий билет, его следует брать с собой, поскольку он часто даёт право на скидку (если вам меньше 30 лет).

Плата за съёмку. Бесплатная фотосъёмка разрешена только на мобильные телефоны (правило на август 2021 года, всегда уточняйте при посещении). В том случае, если вы хотите сделать снимок с помощью чего-то другого, кроме мобильного телефона (DSLR, Go Pro, видеокамеры и т. д.), вам потребуется разрешение. Это разрешение оплачивается за устройство и стоит 300 египетских фунтов. Оно даёт право на съёмку всех гробниц в Долине царей, за исключением Сети I и Тутанхамона. Если вы планируете снимать видео на свой мобильный телефон, вам также необходимо приобрести разрешение.

Часы работы Долины:

Зима: с 6:00 до 16:00;

6:00 до 16:00; Лето: с 6:00 до 17:00.

Самое оживленное время для посещения Долины царей – с 10:00 до 14:00.

Важно: цены, открытие гробниц и правила фотографирования, могут меняться.

Единый билет Luxor Pass

Премиум Luxor Pass

Luxor Pass – включает все археологические памятники на Западном и Восточном берегу Луксора. Есть два варианта этого билета.

Стандарт Luxor Pass включает все достопримечательности, на Восточном и Западном берегу, исключением являются гробницы Сети I и Нефертари. Стоимость Luxor Pass Стандарт 100 долларов взрослый и 50 долларов для людей младше 30 лет с действующим студенческим билетом.

включает все достопримечательности, на Восточном и Западном берегу, исключением являются гробницы Сети I и Нефертари. Стоимость Luxor Pass Стандарт 100 долларов взрослый и 50 долларов для людей младше 30 лет с действующим студенческим билетом. В Премиум Luxor Pass входит посещение всех мест с археологических раскопок на Восточном и Западном берегу, а также гробницы Сети I и Нефертари. Его стоимость 200 долларов США для взрослых и 100 долларов США для лиц младше 30 лет с действующим студенческим билетом.

Единый билет действителен в течение 5 дней.

Если в ваших планах остановиться в Луксоре минимум на два дня, при этом вы планируете посещение нескольких мест на Западном берегу, а также основных достопримечательностей на Восточном берегу, то рекомендуем приобрести Luxor Pass.

Карта Долины Царей

Карта Долины Царей

Эта карта служит путеводителем по самым известным гробницам, расположенным в Долине. Также можно получить бумажный экземпляр при посещении. У входа часто собираются гиды поэтому если вы хотите, чтобы кто-то проводил вас по достопримечательности, стоит воспользоваться.

Самые лучшие гробницы для посещения в Долине Царей

Указатель к гробнице Тутанхамона Стены гробницы Рамсеса III покрыты заклинаниями из Книги Мертвых Останки Тутанхамона покоящиеся в погребальной камере

Главные фавориты конечно же гробницы Рамсеса IV, Рамсеса III, Таусерт и Секнахт, а также гробница Рамсеса IX.

Гробницы, для которых требуется дополнительный билет, потрясающие, каждая по своему. Поскольку плата дополнительна за посещение этих гробниц, они, как правило, менее многолюдны. Кроме того, произведения искусства на стенах и потолке великолепны, с яркими цветами, сложной резьбой и хорошо сохранившимися произведениями искусства.

Гробница Сети I – один из самых красивых храмов в Долине царей. Стены коридоров и комнат с колоннами украшены барельефам. Массивная погребальная камера разрисована красочными сценами на стенах и астрономической сценой на потолке.

Гробница Тутанхамона – одна из самых маленьких и наименее украшенных гробниц в Долине царей, но изюминкой здесь является мумия царя Тутанхамона.

Могила Рамсеса V и VI лидирует в Долине царей. Коридор с колоннами, расположенный примерно в середине этой гробницы, захватывает дух. Погребальная камера огромна, а астрономический потолок украшен Книгой Небес, демонстрирующей ежедневную регенерацию солнечного диска.

Гробница Эйе в западной Долине

Погребальная камера Настенная роспись в гробнице

Все вышеперечисленные гробницы расположены в Восточной долине Долины царей. В Западной долине есть несколько гробниц. Из этих гробниц только гробница Эйе открыта для посещения.Чтобы войти в эту гробницу, вам нужно будет приобрести отдельный входной билет. Вы можете приобрести билет в центре для посетителей Долины царей. Билет стоит 60 египетских фунтов.

Чтобы добраться до гробницы Эйе, нужно совершить долгую прогулку по холмистой местности от парковки туристического центра Долины царей. Поскольку добраться до неё можно пешком, здесь, как правило, очень мало людей. Если вас не пугает идея прогулки к тихой гробнице, возможно, стоит добавить это место к вашему туру по Долине царей.

Нужен ли вам гид?

Чтобы посетить Долину царей, гид вам не обязателен. Но для получения максимальной отдачи от вашего визита, мы всё же порекомендовали бы нанять египтолога.

При этом гидам не разрешается входить в гробницы. Обычно они дают обзор в начале вашего визита с советами о том, что стоит посмотреть в каждой гробнице, а затем вы самостоятельно совершаете прогулку по ним.

Однако, если вы просто хотите прогуляться и пофотографировать, в руководстве нет необходимости.

Где остановиться

Отель Mercure Luxor Karnak Hilton Luxor Resort & Spa Апартаменты Villa Kaslan

Если вы хотите остановиться где-нибудь рядом с Долиной царей, выбирайте жилье сразу на Западном берегу. Также можно остановиться в Луксоре, если хотите более комфортное проживание. Скажем так, вариантов много.

Размещение на Западном берегу

Апартаменты Villa Kaslan – это небольшая группа апартаментов на Западном берегу. Долина царей находится всего в 3,5 км от отеля, во всех апартаментах имеется собственная кухня, ванная комната и открытая площадка. В отеле есть бассейн, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка на территории. Возможна организация трансферов в / из аэропорта. В апартаментах есть кондиционер, телевизор и обеденная зона. Гостям нравится дружелюбный персонал, чистота и прекрасная еда.

Отель New Memnon расположен всего в 2 км от Долины царей. Это отличный выбор. В отеле есть бар и ресторан на крыше, номера с кондиционерами, отдельными ванными комнатами и бесплатным Wi-Fi, у вас будет все необходимое. Поблизости имеется бесплатная парковка, имеются семейные номера и ежедневная уборка. Благодаря открытому пространству, где можно приятно провести время, и такому большому количеству достопримечательностей можно легко добраться, поэтому неудивительно, что этот отель имеет отличные отзывы. Постояльцы отеля в восторге от еды, атмосферы и персонала.

Размещение в Луксоре

Примерно в 4,8 км от Долины царей, на другом берегу реки, находится отель Mercure Luxor Karnak. Известный гостиничный бренд, вы знаете, что получаете, проживая в Mercure. Здесь есть большой бассейн, а также детский бассейн, а также 7 ресторанов и баров. Номера большие, с балконами, кондиционерами и ванными комнатами. Wi-Fi и парковка бесплатные. Отель предоставляет множество развлечений и спа-салон.

Hilton Luxor Resort & Spa – это то, что вам нужно, если вы ищете роскошь во время поездки в Египет. Долина царей находится примерно в 4 км (с переправой через реку), а сам отель великолепен. С гамаками и двумя пейзажными бассейнами, роскошным спа-салоном и невероятным видом на Нил вы будете в своей стихии. Для тех, кто хочет совместить историю и исследования с оттенком гламура, не ищите дальше).

Сколько времени выделить на посещение Долины Царей

Сколько времени нужно на посещение долины?

Если вы «демон скорости» 😁 и просто хотите сделать пару снимков в трёх гробницах, посещение Долины займёт у вас примерно час-полтора.

Для более неторопливого осмотра или если вы с гидом, планируйте провести здесь два часа с посещением трёх гробниц.

Если вы хотите посетить шесть гробниц, время в Долине царей может увеличится до трёх часов.

Полезные рекомендации

Советы по посещению Долины Царей

Возьмите с собой достаточно наличных, так как банкомат в центре для посетителей частенько не работает . Дополнительные деньги понадобятся, если вы планируете покупать закуски или напитки в кафе.

. Дополнительные деньги понадобятся, если вы планируете покупать закуски или напитки в кафе. Обязательно берите с собой солнцезащитный крем и воду . Так как солнце тут палит неимоверно.

. Так как солнце тут палит неимоверно. Ближайший санузел находится у входа возле трамвайной остановки. От гробниц до уборной пять-десять минут ходьбы.

От гробниц до уборной пять-десять минут ходьбы. Заранее убедитесь, что приобрели все билеты, которые вам понадобятся (включая разрешение на съёмку) в центре для посетителей. Как только вы окажитесь в Долине царей, вы не сможете купить дополнительные билеты. Если же они понадобятся, вам нужно будет ехать на трамвае обратно в центр для посетителей.