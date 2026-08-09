Луксор — необыкновенный город, столица древней великой египетской цивилизации.
Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, произошли самые важные события в древнем Египте.
На нашей экскурсии у вас будет возможность увидеть этот город солнца, где жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, произошли самые важные события в древнем Египте.
На нашей экскурсии у вас будет возможность увидеть этот город солнца, где жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Описание экскурсии
Луксор — столица великой древней египетской цивилизации. Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта — Хатшепсут, Рамзес, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в истории древнего Египта. Луксор — город солнца. Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифы, на основе которых была возведена египетская цивилизация. Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. Луксор — это большой музей под открытым небом, где много исторических объектов. За один день мы постараемся осмотреть большую их часть. Вы увидите:
- Храм богини Хатхор в Дендере. Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.
- Долину Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных обрядах.
- Колоссы Мемнона. У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.
*увидите ещё по желанию один из следующих храмов: 1-карнакский храм 2-храм Абу 3-Храм хатшепсута Обратите внимание!:
Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм в Дендере
- Долина Царей
- Поющие статуи Мемнона
- Либо
- Карнакский храм
- Храм абу
- Храм хатшепсута
- Внуки фараонов и алебастровая фабрика
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Организация тура
- Услуги опытного водителей
- Комфортабельный трансфер: 1-2 чел легковая машина (включена в стоимость)
Что не входит в цену
- От 3-8 чел доплата за микроавтобус 70$
- Напитки
- Обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость)
- Прогулка по Нилу и банановый остров по желанию
- Билеты: Долина Царей - $16 за человека, Храм Рамзеса - $11 за человека, Храм Хатхора - 12 $
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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