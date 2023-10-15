Самобытный Луксор, можно рублями с переводом

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Луксор — необыкновенный город, столица древней великой египетской цивилизации.

Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, произошли самые важные события в древнем Египте.

На нашей экскурсии у вас будет возможность этот город солнца, где жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Самобытный Луксор, можно рублями с переводом
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Храм в Дендере
  • Монастырь Алмахроса
  • Погребальный храм Рамзеса III
  • Долина Царей
  • Поющие статуи Мемнона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЛуксор — столица древней великой египетской цивилизации. Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта — Хатшепсут, Рамзес, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в истории древнего Египта. Луксор — город солнца. Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифы, на основе которых была возведена египетская цивилизация. Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы.

Луксор — это большой музей под открытым небом, где много исторических объектов. За один день мы постараемся осмотреть большую их часть. Вы увидите:

  • Храм богини Хатхор в Дендере. Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.
  • Долину Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных обрядах.
  • Колоссы Мемнона. У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация тура
  • Полицейские разрешения
  • Услуги водителей
  • Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
  • Транспорт (до 10 человек)
Что не входит
  • Обед и напитки ($10 за человека)
  • Билеты: Долина Царей — $13 за человека, Храм Рамзеса — $8 за человека
  • Прогулка по Нилу (по возможности)
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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