Луксор — необыкновенный город, столица древней великой египетской цивилизации.
Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, произошли самые важные события в древнем Египте.
На нашей экскурсии у вас будет возможность этот город солнца, где жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, произошли самые важные события в древнем Египте.
На нашей экскурсии у вас будет возможность этот город солнца, где жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм в Дендере
- Монастырь Алмахроса
- Погребальный храм Рамзеса III
- Долина Царей
- Поющие статуи Мемнона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЛуксор — столица древней великой египетской цивилизации. Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта — Хатшепсут, Рамзес, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в истории древнего Египта. Луксор — город солнца. Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифы, на основе которых была возведена египетская цивилизация. Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы.
Луксор — это большой музей под открытым небом, где много исторических объектов. За один день мы постараемся осмотреть большую их часть. Вы увидите:
- Храм богини Хатхор в Дендере. Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.
- Долину Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных обрядах.
- Колоссы Мемнона. У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация тура
- Полицейские разрешения
- Услуги водителей
- Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
- Транспорт (до 10 человек)
- Что не входит
- Обед и напитки ($10 за человека)
- Билеты: Долина Царей — $13 за человека, Храм Рамзеса — $8 за человека
- Прогулка по Нилу (по возможности)
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора
Индивидуальные
На автобусе
На весь день
Похожие туры из Луксора
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Луксор
Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
в любой точке Луксора
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
165€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Луксор
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
в любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
у вашего отеля
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€180 за всё до 8 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии